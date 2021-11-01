Ekim ayında en fazla ihracat otomotiv sektöründe gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 606 milyon 327 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü 2 milyar 312 milyon 698 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 294 milyon 18 bin dolarla çelik sektörü takip etti.
Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 398,9 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 18,8'lik artışla 15 milyar 769 milyon 914 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 21,8 yükselişle 2 milyar 840 milyon 461 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda yüzde 18,4 artışla 466 milyon 287 bin dolar tutarında ihracata imza atıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti
En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat yüzde 18 artışla, 8,6 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41'lik pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de toplandığında Avrupa kıtasının ekim ayı ihracatındaki payı ise yüzde 55 oldu. Bu ay diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,6 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 2 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar, ve Kuzey Amerika'ya 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı.
En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 8,1 milyar dolarla İstanbul, 1,6 milyar dolarla Kocaeli, ve 1,3 milyar dolarla Bursa oldu.
Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 171 ülkeye toplam 6,6 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 389 firma, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 ekim ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
|1 - 31 EKIM
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2020
|2021
|Değişim ('21/'20)
|Pay(20) (%)
|2019 - 2020
|2020 - 2021
|Değişim ('21/'20)
|Pay(20) (%)
|I. TARIM
|2.332.410
|2.840.461
|21,8
|14,9
|24.054.100
|28.413.030
|18,1
|14,4
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|1.571.115
|1.935.839
|23,2
|10,1
|16.157.686
|18.576.230
|15
|9,4
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|667.002
|903.561
|35,5
|4,7
|7.164.747
|8.696.417
|21,4
|4,4
|Yaş Meyve ve Sebze
|263.887
|292.381
|10,8
|1,5
|2.635.871
|3.082.890
|17
|1,6
|Meyve Sebze Mamulleri
|168.475
|181.772
|7,9
|1
|1.634.273
|1.968.145
|20,4
|1
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|191.052
|196.784
|3
|1
|1.392.077
|1.507.270
|8,3
|0,8
|Fındık ve Mamulleri
|171.070
|251.315
|46,9
|1,3
|2.060.227
|2.064.930
|0,2
|1
|Zeytin ve Zeytinyağı
|22.006
|25.274
|14,9
|0,1
|267.792
|294.637
|10
|0,1
|Tütün
|79.812
|76.773
|-3,8
|0,4
|899.443
|815.576
|-9,3
|0,4
|Süs Bitkileri ve Mam.
|7.811
|7.980
|2,2
|0
|103.255
|146.365
|41,8
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|234.850
|289.497
|23,3
|1,5
|2.383.094
|3.154.084
|32,4
|1,6
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|234.850
|289.497
|23,3
|1,5
|2.383.094
|3.154.084
|32,4
|1,6
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|526.445
|615.126
|16,8
|3,2
|5.513.320
|6.682.716
|21,2
|3,4
|Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
|526.445
|615.126
|16,8
|3,2
|5.513.320
|6.682.716
|21,2
|3,4
|II. SANAYİ
|13.279.494
|15.769.914
|18,8
|82,7
|125.677.321
|163.300.705
|29,9
|82,7
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.186.634
|1.354.447
|14,1
|7,1
|10.974.094
|14.554.697
|32,6
|7,4
|Tekstil ve Hammaddeleri
|769.151
|918.211
|19,4
|4,8
|7.083.428
|9.751.481
|37,7
|4,9
|Deri ve Deri Mamulleri
|130.849
|159.494
|21,9
|0,8
|1.356.411
|1.639.594
|20,9
|0,8
|Halı
|286.634
|276.741
|-3,5
|1,5
|2.534.255
|3.163.621
|24,8
|1,6
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|1.721.131
|2.312.698
|34,4
|12,1
|18.454.308
|23.964.095
|29,9
|12,1
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|1.721.131
|2.312.698
|34,4
|12,1
|18.454.308
|23.964.095
|29,9
|12,1
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|10.371.729
|12.102.769
|16,7
|63,4
|96.248.919
|124.781.913
|29,6
|63,2
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.846.769
|1.913.265
|3,6
|10
|16.815.379
|19.886.472
|18,3
|10,1
|Otomotiv Endüstrisi
|2.914.054
|2.606.327
|-10,6
|13,7
|25.279.273
|29.346.733
|16,1
|14,9
|Gemi ve Yat
|41.730
|208.205
|398,9
|1,1
|1.236.935
|1.606.835
|29,9
|0,8
|Elektrik Elektronik
|1.121.149
|1.233.021
|10
|6,5
|10.706.592
|13.914.091
|30
|7
|Makine ve Aksamları
|735.206
|809.811
|10,1
|4,2
|7.435.496
|9.169.568
|23,3
|4,6
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|800.778
|1.144.850
|43
|6
|8.032.870
|11.508.391
|43,3
|5,8
|Çelik
|1.103.694
|2.294.018
|107,8
|12
|12.127.902
|20.691.649
|70,6
|10,5
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|356.369
|381.340
|7
|2
|3.668.259
|4.470.368
|21,9
|2,3
|Mücevher
|694.775
|686.250
|-1,2
|3,6
|3.835.389
|5.185.642
|35,2
|2,6
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|287.145
|301.649
|5,1
|1,6
|2.457.039
|2.881.802
|17,3
|1,5
|İklimlendirme Sanayii
|459.635
|513.956
|11,8
|2,7
|4.545.057
|5.992.409
|31,8
|3
|Diğer Sanayi Ürünleri
|10.425
|10.076
|-3,3
|0,1
|108.729
|127.952
|17,7
|0,1
|III. MADENCİLİK
|393.981
|466.287
|18,4
|2,4
|4.097.456
|5.763.286
|40,7
|2,9
|Madencilik Ürünleri
|393.981
|466.287
|18,4
|2,4
|4.097.456
|5.763.286
|40,7
|2,9
|T O P L A M (TİM*)
|16.005.885
|19.076.662
|19,2
|100
|153.828.877
|197.477.021
|28,4
|100
|T O P L A M (TUIK)
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
|T O P L A M (TİM+TUİK*)
|???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Ekim ayında en fazla ihracat otomotiv sektöründe gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi