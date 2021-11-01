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Ekim ayında en fazla ihracat otomotiv sektöründe gerçekleşti - Son Dakika

Ekim ayında en fazla ihracat otomotiv sektöründe gerçekleşti

01.11.2021 15:58
Ekim ayında en fazla ihracat otomotiv sektöründe gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 606 milyon 327 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü 2 milyar 312 milyon 698 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 294 milyon 18 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 398,9 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 18,8'lik artışla 15 milyar 769 milyon 914 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 21,8 yükselişle 2 milyar 840 milyon 461 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda yüzde 18,4 artışla 466 milyon 287 bin dolar tutarında ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat yüzde 18 artışla, 8,6 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41'lik pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de toplandığında Avrupa kıtasının ekim ayı ihracatındaki payı ise yüzde 55 oldu. Bu ay diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,6 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 2 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar, ve Kuzey Amerika'ya 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 8,1 milyar dolarla İstanbul, 1,6 milyar dolarla Kocaeli, ve 1,3 milyar dolarla Bursa oldu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 171 ülkeye toplam 6,6 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 389 firma, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 ekim ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 EKIMSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20202021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)2019 - 20202020 - 2021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)
I. TARIM2.332.4102.840.46121,814,924.054.10028.413.03018,114,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.571.1151.935.83923,210,116.157.68618.576.230159,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 667.002903.56135,54,77.164.7478.696.41721,44,4
Yaş Meyve ve Sebze 263.887292.38110,81,52.635.8713.082.890171,6
Meyve Sebze Mamulleri 168.475181.7727,911.634.2731.968.14520,41
Kuru Meyve ve Mamulleri 191.052196.784311.392.0771.507.2708,30,8
Fındık ve Mamulleri 171.070251.31546,91,32.060.2272.064.9300,21
Zeytin ve Zeytinyağı 22.00625.27414,90,1267.792294.637100,1
Tütün 79.81276.773-3,80,4899.443815.576-9,30,4
Süs Bitkileri ve Mam.7.8117.9802,20103.255146.36541,80,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER234.850289.49723,31,52.383.0943.154.08432,41,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller234.850289.49723,31,52.383.0943.154.08432,41,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ526.445615.12616,83,25.513.3206.682.71621,23,4
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri526.445615.12616,83,25.513.3206.682.71621,23,4
II. SANAYİ13.279.49415.769.91418,882,7125.677.321163.300.70529,982,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.186.6341.354.44714,17,110.974.09414.554.69732,67,4
Tekstil ve Hammaddeleri769.151918.21119,44,87.083.4289.751.48137,74,9
Deri ve Deri Mamulleri 130.849159.49421,90,81.356.4111.639.59420,90,8
Halı 286.634276.741-3,51,52.534.2553.163.62124,81,6
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.721.1312.312.69834,412,118.454.30823.964.09529,912,1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.721.1312.312.69834,412,118.454.30823.964.09529,912,1
C. SANAYİ MAMULLERİ10.371.72912.102.76916,763,496.248.919124.781.91329,663,2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.846.7691.913.2653,61016.815.37919.886.47218,310,1
Otomotiv Endüstrisi2.914.0542.606.327-10,613,725.279.27329.346.73316,114,9
Gemi ve Yat41.730208.205398,91,11.236.9351.606.83529,90,8
Elektrik Elektronik1.121.1491.233.021106,510.706.59213.914.091307
Makine ve Aksamları735.206809.81110,14,27.435.4969.169.56823,34,6
Demir ve Demir Dışı Metaller 800.7781.144.8504368.032.87011.508.39143,35,8
Çelik1.103.6942.294.018107,81212.127.90220.691.64970,610,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri356.369381.340723.668.2594.470.36821,92,3
Mücevher694.775686.250-1,23,63.835.3895.185.64235,22,6
Savunma ve Havacılık Sanayii287.145301.6495,11,62.457.0392.881.80217,31,5
İklimlendirme Sanayii459.635513.95611,82,74.545.0575.992.40931,83
Diğer Sanayi Ürünleri10.42510.076-3,30,1108.729127.95217,70,1
III. MADENCİLİK393.981466.28718,42,44.097.4565.763.28640,72,9
Madencilik Ürünleri393.981466.28718,42,44.097.4565.763.28640,72,9
T O P L A M (TİM*)16.005.88519.076.66219,2100153.828.877197.477.02128,4100
T O P L A M (TUIK)
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
T O P L A M (TİM+TUİK*) ???????

Otomotiv Endüstrisi, Madencilik, İhracat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekim ayında en fazla ihracat otomotiv sektöründe gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ekim ayında en fazla ihracat otomotiv sektöründe gerçekleşti - Son Dakika
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