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Mersin'de muz üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika

Mersin'de muz üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı

09.10.2021 16:22
Mersin'de muz üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı

Türkiye'nin en önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde sektör temsilcileri, üreticilerin sorunlarını ele aldı.

Türkiye'nin en önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde sektör temsilcileri, üreticilerin sorunlarını ele aldı.

Anamur Muz Üreticileri Birliği tarafından Anamur Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında, Birlik yönetim kurulu üyesi Özgür Baki, ilçenin temel geçim kaynağının muz üretimi olduğunu belirtti.

Baki, Anamur muzunun fiyatında son 10 günde yüzde 30 düşüş yaşandığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Anamur muzu fiyatlarının sürekli düşüş eğiliminde olması ve fiyat düşüş seyrinin normalden çok hızlı gelişmesi, binbir zorlukla muz üretmeye çalışan Anamurlu çiftçilerimizi ve bizleri tedirgin etmektedir. Son yıl içinde sera maliyetleri, kimya-gübre fiyatları, işçilik ve elektrik gibi temel giderlerin tamamı neredeyse 4-5 kat artmışken, muz fiyatlarının tabiri caizse yerinde sayması, hatta sürekli olarak düşüş göstermesi Anamurlu üreticilerimizi zora sokmaktadır."

Çiftçide 6 lira, markette 12-15 lira

Baki, Anamur muzunun aroması, lezzeti ve besin değeri açısından ithal muzdan çok daha kaliteli olduğunu dile getirerek, "Anamurlu çiftçilerimiz gerçekleştirdikleri muz üretimiyle yalnızca katma değer oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda ithalatın da önemli ölçüde önüne geçerek dövizin yurt içinde kalmasını sağlamaktadır." dedi.

Üreticilerin Anamur muzunun fiyatındaki düşüşe direnç gösteremediğini vurgulayan Baki, şunları kaydetti:

"Anamur'da çiftçiden 6 liraya alınan muz, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde 12-15 liradan satılmaktadır. Üretim maliyeti ve riskleri tek başına üstlenen üreticiyken, başkaları bu işten yüksek kazançlar sağlamaktadır. Ülkemizin yıllık muz ihtiyacının yarısını tek başına Anamur karşılamaktadır. Antalya, Adana ve Hatay illerimizin muhtelif bölgelerinde de muz yetiştiriciliği yapılmasıyla tüm Türkiye'de gerçekleştirilen muz üretimi, ülkemizin yıllık muz ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip hale gelmiştir. Dolayısıyla devletimiz ithal muzda uyguladığı kotayı daha da artırmalı, hatta muz ithalatını yasaklayarak tamamen yerli ve milli imkanlarla muz üreticiliği yapan Anamurlu hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm muz üreticisi çiftçilerimizi desteklemelidir."

Muz üretim alanlarında kontrolsüz genişleme

Baki, muz üretim alanlarının kontrolsüz biçimde genişlediğini belirterek, "Elbette üretimde gerçekleştirilen artış, oluşturacağı rekabet ortamıyla üründe kaliteyi artıracaktır ancak aynı zamanda kontrolsüz üretimin de önünü açacak ve böylece büyük maliyetlerle gerçekleştirilen muz üretiminin geleceği açısından çiftçilerimizi sıkıntıya sokacaktır. Dolayısıyla muz üretimi devletimiz tarafından desteklenmeli ancak ülkemizin en değerli tarım ürünleri arasında bulunan Anamur muzunun geleceğiyle ilgili de kontrolü elden bırakmamalıdır. Bizlerin ve Anamurlu üreticilerin tek beklentisi, Anamur muzunun ve üreticilerimizin gün geçtikçe ağırlaşan üretim maliyetleri altında ezilmemesidir." diye konuştu.

Daha sonra söz alan üreticiler, hem üretimde hem de pazarda karşılaştıkları sorunları anlattı.

Bazı üreticiler girdi maliyetlerinden şikayet ederken, bazıları da son dönemlerde ürünün dalındaki satış fiyatı nedeniyle mağduriyetlerini dile getirdi. "Sertifikasız fide" sorunu yaşadıklarını söyleyen bazı üreticiler ise sektör temsilcilerinden çözüm istedi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve Anamur- Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticilerin sorularını yanıtladı, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Gümüş, "sertifikasız fide" sorunuyla ilgili gerekli yasal girişimlerde bulunduklarını, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Mersin'de muz üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı
Mersin'de muz üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı
Mersin'de muz üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı
Mersin'de muz üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı
Mersin'de muz üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı

Anamur Belediyesi, Türkiye, Mersin, Anamur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de muz üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mersin'de muz üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika
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