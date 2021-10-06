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Toplam ihracatı 2 milyar dolar olan yatak endüstrisi, IBIA EXPO 2022 ile bir araya geliyor - Son Dakika

Toplam ihracatı 2 milyar dolar olan yatak endüstrisi, IBIA EXPO 2022 ile bir araya geliyor

06.10.2021 15:25
Toplam ihracatı 2 milyar dolar olan yatak endüstrisi, IBIA EXPO 2022 ile bir araya geliyor

Toplam ihracatı 2 milyar dolar olan yatak endüstrisi, IBIA EXPO 2022 ile bir araya geliyor Yatak endüstrisinin tek fuarı olan IBIA EXPO-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 06-09 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde sektöre dair tüm yenilikleri ile 2 milyar dolarlık yatak...

Toplam ihracatı 2 milyar dolar olan yatak endüstrisi, IBIA EXPO 2022 ile bir araya geliyor

İSTANBUL - Yatak endüstrisinin tek fuarı olan IBIA EXPO-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 06-09 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde sektöre dair tüm yenilikleri ile 2 milyar dolarlık yatak yan sanayisini ve teknolojilerini bir çatı altında toplayacak.

BİFAŞ - Birleşik Fuar Yapım A.Ş. organizatörlüğü ve IBIA - Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği işbirliği ile kapılarını açacak olan IBIA EXPO, yatak yan sanayi ve teknolojilerinin devlerini buluşturuyor. Türkiye'de yatak endüstrisi alanında faaliyet gösteren büyük ihracatçı firmaların bir araya gelerek oluşturduğu, şu an 83 firmaya ulaşan ve sektörün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA), fuarın da ivmesiyle 2020 yılındaki 2 milyar dolarlık ihracatını 2023'te 3 milyar dolara taşımayı hedefliyor.

Türkiye yatak yan sanayi üreticilerinin globalde rekabet gücünü artırmak, iş olanaklarında fırsat eşitliği sağlamak amacını taşıyan fuar IBIA EXPO, yatak üretimine tedarik sağlayan makine, kumaş, yay, sünger, iplik, kimya, elyaf ve diğer yardımcı ürünlerle yaklaşık 10 farklı alt kategoriden katılımcısıyla yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçileri buluşturacak.

Dünya genelindeki 31 milyar dolarlık ihracatta Türkiye yatak endüstrisi 14'üncü sırada

Fuarın içeriklerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, "Türkiye'de sayıca çok fazla miktarda yan sanayi ve teknoloji firması yok, ama yaklaşık 160 firmayla ihracat rakamlarında önemli bir yer teşkil ediyor. Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan sektörümüzü yurtiçi-yurtdışı her platformda derneğimiz çatısı altında temsil edeceğiz. Sektörümüz, potansiyeli yüksek hedeflerle ilerliyor. Şu an sayısı 160'ın üzerinde olan firmalar, global pazara açılmaya hazır" dedi.

Sektörün ihracat rakamları yanı sıra istihdama sağladıkları katkıdan ve Türkiye'nin bu segmentteki dünya sıralamasından bahseden Güler, "Sektörümüzün rakamsal büyüklüğüne gelince, çok parlak bir tablo ortaya çıkıyor. Sektör firmalarının üretimleri 3 milyar dolar, ihracatları ise 2 milyar dolar civarında ve 25 bin kişilik bir istihdama sahip. Yakın gelecekte bu konuda önde olan ilk 3 ülke arasına girebileceğimizi düşünüyorum. Dünya genelinde 31 milyar dolarlık ihracat hacmi olan yatak üretiminin içerisinde de Türkiye 14'üncü sırada yer alıyor" diye konuştu.

Yatak endüstrisinin öncüleri IBIA EXPO 2022 fuarı tanıtım toplantısında buluştu

Türkiye'nin yatak üretiminde önde gelen markalarından, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, Yataş Ürün Grubu Sorumlusu Özkan Özkul ve İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sami Aydın'ın da bulunduğu IBIA EXPO basın toplantısında yatak sanayisinin ticari hacmi gündeme geldi.

Toplantıda söz alan Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, "Yatak sektörü endüstrisi ve üretimiyle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yurtdışı fuarlarına katıldıkça global marka haline gelmenin kaçınılmaz olduğunu gördük. Yatak denilince nitelikli ürün yapmak gerekiyor. IBIA EXPO'nun çok etkili olacağından eminim" sözlerini ifade etti.

Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş IBIA EXPO fuarı görüşlerini, "IBIA Derneği'nin kurulması tüm sektör adına oldukça önem arz ediyor. Verilerin toplanması ve doğru analizin yapılması AR-GE çalışmalarımıza yön verecek. Pazar odaklanması sorununu ortadan kaldıracak bu yapılaşma ve fuar hepimizi memnun edecek" şeklinde belirtti.

Yataş Ürün Grubu Sorumlusu Özkan Özkul ise "IBIA Derneği'nin sektör adına hayırlı olmasını ve temenni ediyoruz" dedi.

İstanbul Tekstil İhracatcıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sami Aydın, "IBIA'nın sektöre öncülük edecek, haksız rekabeti önleme faaliyetlerinde bulunacağına ve fuarın ihracat rakamlarımıza etki edeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Bursa ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinden katılım sağlayan sektör temsilcileri iş ağının geliştirilmesi ve dünya pazarında markalarının duyurulması için önemli fırsat sağlayacak IBIA EXPO için oldukça heyecanlı bir bekleyiş içindeler.

"Fuarcılık sektörü 2022'de altın yılını yaşayacak"

Ülkemizin önde gelen fuarlarının organizasyoncularından olan BİFAŞ (Birleşik Fuar Yapım A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, "IBIA EXPO, 15 bin metrekare net kapalı alanda 6-9 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek ve bu fuar daha ilkinde uluslararası olacak. Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'nın sektöre önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce firmaya ev sahipliği yapacağız. Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı Sayın Osman Güler'in de ifade ettiği gibi, hedefimiz, firmalarımızın dünyadaki yatak yan sanayi firmalarıyla rekabet etme güçlerini artırmak ve yeni pazarlar bulmalarına yardımcı olmaktır" açıklamalarında bulundu.

Pandeminin izlerinin hizmet sektöründen yavaş yavaş kalkmasıyla fuar sektörü de eski günlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Fuarların ticarete olan katkısı ilgili konuşan Vural, "Fuarda, Türkiye'den ve yaklaşık 70 ülkeden 20.000 ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. 200'ün üzerinde sektöründe lider firma ve üreticinin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde IBIA EXPO ismiyle ilk defa kapılarımızı açacağız. Fuarda alıcı ülkelerden binlerce ziyaretçi, iş insanları, özel alıcılar, yatırımcılar ve önde gelen üretici markaları ağırlamanın yanı sıra B2B toplantılarıyla da iş ağı geliştirilmesi için hazırlıklarımıza başladık" diye konuştu.

IBIA Expo, 6-9 Ekim 2022'de İstanbul Fuar Merkezi'nde tüm profesyonel ziyaretçilerine kapılarını açacak.

(MRT-MFA-E)

Toplam ihracatı 2 milyar dolar olan yatak endüstrisi, IBIA EXPO 2022 ile bir araya geliyor
Toplam ihracatı 2 milyar dolar olan yatak endüstrisi, IBIA EXPO 2022 ile bir araya geliyor
Toplam ihracatı 2 milyar dolar olan yatak endüstrisi, IBIA EXPO 2022 ile bir araya geliyor
Toplam ihracatı 2 milyar dolar olan yatak endüstrisi, IBIA EXPO 2022 ile bir araya geliyor
Toplam ihracatı 2 milyar dolar olan yatak endüstrisi, IBIA EXPO 2022 ile bir araya geliyor
Toplam ihracatı 2 milyar dolar olan yatak endüstrisi, IBIA EXPO 2022 ile bir araya geliyor

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toplam ihracatı 2 milyar dolar olan yatak endüstrisi, IBIA EXPO 2022 ile bir araya geliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Toplam ihracatı 2 milyar dolar olan yatak endüstrisi, IBIA EXPO 2022 ile bir araya geliyor - Son Dakika
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