Elektrik ve doğal gaza zam var mı? Bakan Bayraktar yanıt verdi

ABD-İsrail ve İran'ın savaşı enerji fiyatları üzerinde etkili oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, savaşın yansımalarını değerlendirdi. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılması beklenen zam için Nisan ayını işaret etti.

"DOĞAL GAZ VE PETROLDE SIKINTI YOK"

Bakan Bayraktar "Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız" dedi.