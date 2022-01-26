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Elon Musk, Türkiye'de 11 kentte başlıyor! Tesla için ilanlar verildi, elemanlar aranıyor - Son Dakika

Elon Musk, Türkiye'de 11 kentte başlıyor! Tesla için ilanlar verildi, elemanlar aranıyor

26.01.2022 14:11

Milyarder iş insanı Elon Musk, kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı Türkiye'ye getirme kararını hayata geçiriyor. Türkiye ofisi için yeni iş ilanı açan Tesla, 11 şehirde süper şarj istasyonunu faaliyete açacak.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucu su olduğu küresel elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye operasyonunu başlatıyor. Ülke içine yeni hızlı şarj istasyonları yerleştireceğini duyuran Tesla, İstanbul ofisi için 2 yeni iş ilanı da açtı. Tesla İstanbul için ofis müdürü ve satış danışmanı pozisyonlarına iş ilanı yayınladı.

HANGİ ŞEHİRLERE KURULACAK?

Tesla; Ankara, Antalya, Antalya, Aydin, Balikesir, Bursa, Edirne, Hendek, İstanbul, İzmir ve Konya olmak üzere 11 bölgeye hızlı şarj istasyonları yerleştireceğini duyurdu.

CEO TRANSFERİ

ABD, Asya ve Avrupa pazarlarında satışa devam eden elektrikli araç devi Tesla'nın, Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Tesla'nın Türkiye operasyonlarını başlatacağı açıklanmış, Türkiye'de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modelleri Türkiye'ye getirileceği belirtilmişti. Tesla geçtiğimiz günlerde 2015 yılından bu yana Lufthansa Havayolları'nın Türkiye- Irak CEO'su olarak görev yapan Kemal Geçer'i transfer ederek Türkiye operasyonunun başına geçirdi.

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk, Türkiye'de 11 kentte başlıyor! Tesla için ilanlar verildi, elemanlar aranıyor - Son Dakika Ekonomi


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