"Şeytanın bacağını kırdık" diyen Erdoğan, Gabar\'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin enerji üretiminde dışa bağımlılığının azaltılması konusunda atılan adımlara değindi.

"GÜNLÜK ÜRETİMİMİZ 81 BİN VARİLİ GEÇTİ"

"Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak ve keşiflerle bu manada şeytanın bacağını kırdık" diyen Erdoğan, "Bu başarıları yeni aşamaya taşıyoruz. Petrol ve doğal gaza aramada küresel aktör haline geleceğiz. Yeni iş birliklerine imza atacağız. Muhalefetin er seçimde petrol buluyorlar diye dalga geçtiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. 540 bin km uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Saha genişletme faaliyetlerimizi 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz. 100 bin varil petrol üretimine kısa sürede ulaşacağız. Türkiye geneli petrol üretimimiz 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı" ifadelerini kullandı.

"BAMBAŞKA BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"

Sözlerinin devamında 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarından istenen neticelerin alınması durumunda bambaşka bir hikaye yazılacağını belirten Erdoğan, "Cumhur ittifakı olarak terörsüz Türkiye çalışmalarında arzu edilen netice ile bambaşka bir hikaye yazacağız. Terör gölgesinin bölgemizin üzerinden kalkması ile enerjide de hedeflerimize ilerleyeceğiz .Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. 12 kuyuda 9.5 milyon metreküp gaz üretiyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Zirve münasebeti ile sizleri İstanbul'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu anlamlı zirveye hepiniz hoş geldiniz. Panel ve oturumların ülkelerimiz ve enerji sektörü için hayırlara vesile olsun. Önemli meselelerin ele alınacağı bu zirveyi son derece isabetli buluyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiye önemli katkılar yapacaktır zirvemiz.

"YENİ İŞBİRLİKLERİNE İMZA ATACAĞIZ"

Türkiye doğal kaynakları ve rezervlere yakınlığı ile stratejik bir yere sahip. Enerji güvenliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren meseledir. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı haline getirmek için önemli atılımlar yaptık. Maden politikalarımızın hedefi bellidir. Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak ve keşiflerle bu manada şeytanın bacağını kırdık. Bu başarıları yeni aşamaya taşıyoruz. Petrol ve doğal gaza aramada küresel aktör haline geleceğiz. Yeni iş birliklerine imza atacağız.

"BU HEDEFE ULAŞINCA..."

2026'da faz 1 ve faz 2 toplamında 20 milyon metreküp üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya'da 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşınca konutların gaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızla karşılıyor olacağız. Oruç Reis 3 boyutlu sismik arama faaliyetlerini sürdürüyor 4 bin 110 m2'lik alanın yüzde 90'ı taranmış durumda. Oruç Reis çalışmalarını bu ay içinde tamamlayacak. Bu çalışmalar olumlu neticelenirse sondaj çalışmasına geçeceğiz.

"NE YAPTIYSAK HAKKA VE ADALETE UYGUN YAPTIK"

Somali ile üretim paylaşım anlaşmaları 16 bin kilometkarelik 3 ayrı kara alanında çalışmalar yapılacak ve sondaj çalışmasına geçilecek. Keşif olursa stratejik iş birliği farklı bir boyut kazanacak. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak, yeni iş imkanları sağlanacaktır. Somali için yeni yatırımlar ve iş imkanları ile bu süreç kalkınmalarını daha da artıracaktır. Biz binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Kimsenin toprağında, egemenliğinde, yer altı yer üstü kaynaklarında gözümüz olmadı. Ne yaptıysak hakka ve adalete uygu yaptık. Muhataplarımızın çıkarlarını da gözettik. Nerede bayrağımız dalgalanıyorsa orada dostluk için beraber kazanmak için varız. Pakistan Endonezya ve Malezya olan güçlü ilişkileri enerjide de tahkim ediyoruz.

İngiltere ve Fransa merkezli 2 büyük petrol şirketi ile sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine yönelik anlaşmaları tamamladık. Avrupa ülkelerinin enerji krizini hafifletmek adına pek çok girişimde bulunduk.

"TÜM KONUTLARIN ENERJİ İHTİYACINI..."

Türkmenistan doğal gazında ilk akışı 1 Mart'ta İran üzerinden başlattık. 1,3 milyar metreküp doğal gaz akışını yıl sonuna kadar sağlamış olacağız. Hedefimiz anlaşmayı 5 yıl daha uzatıp bu gazı ülkemize getirmektir. Yenilenebilir enerjideki çalışmalarımız da devam ediyor.

Tüm konutların enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacak seviyeye geldik. Bu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjide izin ve onay süreçlerini daha da kısaltacağız. Yeşil iletim altyapısını oluşturacağız. Cumhuriyetin en büyük enerji projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor.

Akkuyu'dan ilk elektriği bu yıl sonunda vereceğiz. Diğer reaktörlerin de tamamlanması ile 2028'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Bununla doğal gaz ithalatımız 7 milyar metreküp azalacak. 2 buçuk milyar dolarlık tasarruf anlamına geliyor bu da. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Tüm bu yatırımlar vatandaşımızın hayatına da doğrudan dokunmaktadır. Elektrik ve doğal gazda milletimize 983 milyar lira destek verdik.

Maden alanında da dünyada 7. sırada yer alıyoruz. Maden sektöründeki ülkemizin büyüklüğü 2023 yılı 270 milyar dolara ulaştı. Bor satışında yeni bir rekora imzayı attık."