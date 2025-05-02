"Şeytanın bacağını kırdık" diyen Erdoğan, Gabar'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

"Şeytanın bacağını kırdık" diyen Erdoğan, Gabar'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı

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İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerji üretiminde şeytanın bacağını kırdığını belirterek ''Gabar'da günlük 81 bin varil hedefine ulaştık'' dedi.

02.05.2025 14:52  Güncelleme: 15:03
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İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin enerji üretiminde dışa bağımlılığının azaltılması konusunda atılan adımlara değindi.

"GÜNLÜK ÜRETİMİMİZ 81 BİN VARİLİ GEÇTİ"

"Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak ve keşiflerle bu manada şeytanın bacağını kırdık" diyen Erdoğan, "Bu başarıları yeni aşamaya taşıyoruz. Petrol ve doğal gaza aramada küresel aktör haline geleceğiz. Yeni iş birliklerine imza atacağız. Muhalefetin er seçimde petrol buluyorlar diye dalga geçtiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. 540 bin km uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Saha genişletme faaliyetlerimizi 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz. 100 bin varil petrol üretimine kısa sürede ulaşacağız. Türkiye geneli petrol üretimimiz 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı" ifadelerini kullandı.

"BAMBAŞKA BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"

Sözlerinin devamında 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarından istenen neticelerin alınması durumunda bambaşka bir hikaye yazılacağını belirten Erdoğan, "Cumhur ittifakı olarak terörsüz Türkiye çalışmalarında arzu edilen netice ile bambaşka bir hikaye yazacağız. Terör gölgesinin bölgemizin üzerinden kalkması ile enerjide de hedeflerimize ilerleyeceğiz .Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. 12 kuyuda 9.5 milyon metreküp gaz üretiyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Zirve münasebeti ile sizleri İstanbul'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu anlamlı zirveye hepiniz hoş geldiniz. Panel ve oturumların ülkelerimiz ve enerji sektörü için hayırlara vesile olsun. Önemli meselelerin ele alınacağı bu zirveyi son derece isabetli buluyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiye önemli katkılar yapacaktır zirvemiz.

"YENİ İŞBİRLİKLERİNE İMZA ATACAĞIZ"

Türkiye doğal kaynakları ve rezervlere yakınlığı ile stratejik bir yere sahip. Enerji güvenliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren meseledir. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı haline getirmek için önemli atılımlar yaptık. Maden politikalarımızın hedefi bellidir. Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak ve keşiflerle bu manada şeytanın bacağını kırdık. Bu başarıları yeni aşamaya taşıyoruz. Petrol ve doğal gaza aramada küresel aktör haline geleceğiz. Yeni iş birliklerine imza atacağız.

"BU HEDEFE ULAŞINCA..."

2026'da faz 1 ve faz 2 toplamında 20 milyon metreküp üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya'da 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşınca konutların gaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızla karşılıyor olacağız. Oruç Reis 3 boyutlu sismik arama faaliyetlerini sürdürüyor 4 bin 110 m2'lik alanın yüzde 90'ı taranmış durumda. Oruç Reis çalışmalarını bu ay içinde tamamlayacak. Bu çalışmalar olumlu neticelenirse sondaj çalışmasına geçeceğiz.

"NE YAPTIYSAK HAKKA VE ADALETE UYGUN YAPTIK"

Somali ile üretim paylaşım anlaşmaları 16 bin kilometkarelik 3 ayrı kara alanında çalışmalar yapılacak ve sondaj çalışmasına geçilecek. Keşif olursa stratejik iş birliği farklı bir boyut kazanacak. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak, yeni iş imkanları sağlanacaktır. Somali için yeni yatırımlar ve iş imkanları ile bu süreç kalkınmalarını daha da artıracaktır. Biz binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Kimsenin toprağında, egemenliğinde, yer altı yer üstü kaynaklarında gözümüz olmadı. Ne yaptıysak hakka ve adalete uygu yaptık. Muhataplarımızın çıkarlarını da gözettik. Nerede bayrağımız dalgalanıyorsa orada dostluk için beraber kazanmak için varız. Pakistan Endonezya ve Malezya olan güçlü ilişkileri enerjide de tahkim ediyoruz.

İngiltere ve Fransa merkezli 2 büyük petrol şirketi ile sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine yönelik anlaşmaları tamamladık. Avrupa ülkelerinin enerji krizini hafifletmek adına pek çok girişimde bulunduk.

"TÜM KONUTLARIN ENERJİ İHTİYACINI..."

Türkmenistan doğal gazında ilk akışı 1 Mart'ta İran üzerinden başlattık. 1,3 milyar metreküp doğal gaz akışını yıl sonuna kadar sağlamış olacağız. Hedefimiz anlaşmayı 5 yıl daha uzatıp bu gazı ülkemize getirmektir. Yenilenebilir enerjideki çalışmalarımız da devam ediyor.

Tüm konutların enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacak seviyeye geldik. Bu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjide izin ve onay süreçlerini daha da kısaltacağız. Yeşil iletim altyapısını oluşturacağız. Cumhuriyetin en büyük enerji projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor.

Akkuyu'dan ilk elektriği bu yıl sonunda vereceğiz. Diğer reaktörlerin de tamamlanması ile 2028'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Bununla doğal gaz ithalatımız 7 milyar metreküp azalacak. 2 buçuk milyar dolarlık tasarruf anlamına geliyor bu da. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Tüm bu yatırımlar vatandaşımızın hayatına da doğrudan dokunmaktadır. Elektrik ve doğal gazda milletimize 983 milyar lira destek verdik.

Maden alanında da dünyada 7. sırada yer alıyoruz. Maden sektöründeki ülkemizin büyüklüğü 2023 yılı 270 milyar dolara ulaştı. Bor satışında yeni bir rekora imzayı attık."

"Şeytanın bacağını kırdık" diyen Erdoğan, Gabar\'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Şeytanın bacağını kırdık' diyen Erdoğan, Gabar'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (71)

  • sus ceo:
    Bol keseden atmaya başladı. Yarın akaryakıta zam var herhalde 341 69 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    yalanlarından midemiz bulanıyor artık. 277 55 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Zam yağmuru kapıda ! 273 55 Yanıtla
  • Fatih Çoban:
    Helal olsun sana reis 59 216 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    onun için benzin 47 tl değil mi dolarda 39 a dayandı 236 30 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Zam yağmuru kadıda ! 196 34 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    yalan söylüyor kapatın kulaklarınızı dikkate almayın 184 44 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    bakalım halka ne zaman yansıyacak 201 23 Yanıtla
  • sus ceo:
    Milletin kuru laf kalabalığına karnı tok. Hani biz petrolü Gabar'da ve doğalgazı da Karadeniz'de iki yıl önce seçimlerden önce bulmuştuk. Hani biz bunları çok ucuza kullanacaktık. Sonuçta milletin yarısı açlık sınırının altında yaşıyor, ekonomik göstergeler berbat, borsa berbat, cari açık arttı, dış borç çoğaldı, döviz rezervleri eridi. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Bir an önce seçime gidin. 187 32 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ahanda erken secim belirtileri... 158 25 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    külliyen yalan sıkıştıkları anda ya gaz çıkarıyorlar yada petrım tırrrr 119 24 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    İnsanların aklıyla dalga geçiyolar. aziz nesin büyük adammış 112 19 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    petrol buluyoruz doğalgaz buluyoruz bor buluyoruz ama bunların HALKA pozitif dönüşü olmuyor nedense.. 112 9 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Gözünü seveyim sen petrol bulma doğalgaz bulma bor bulma sen buldukça bize giriyor giren. Sen mevcutu sürdür. Yahu gabarda üretiyon e pompaya yanısor yansıyor da artı yansıyor. Doğalgaz buldunuz. Açın Pencereleri Doğalgaz bedava dediniz ananmızı ağlattınız evim 3 1 2500 TL doğalgaz ödüyorum aylık. Sen bulma kardeş allah aşkına birşey bulma. YETER YEMİYORUZ: HAMD OLSUN ŞÜKR OLSUNLA YÜRÜMÜYOR 97 12 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Anlaşılan zam yolda Reis 95 12 Yanıtla
  • Erol:
    Eyvah eyvah ne zaman gabar dese milete birleyler giriyor.sus siyeter artık 90 7 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    bıktık artık bu yalanlardan akp istifa 81 11 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Size bir faydası vardır muhakkak, millete daha bir faydasını görmedim, Geçen senede gaz bulmustunuz. Bi tane muptezel açın camları açın diye kıçını yirtiyordu. 78 11 Yanıtla
  • 032725:
    Senden midem bulanıyor. 71 12 Yanıtla
  • sus ceo:
    Terörsüz Türkiye demiş ama zaten teröristler şuan Suriye'de Şara ile anlaşarak bir devlet gibi hareket ediyor. Katil Apo'da cezaevinde eli kolu bağlı. Siz asker katili Apo ile neden müzakere ediyorsunuz ki. Bunu halk bilmek istiyor. Yoksa seçimlerde Apo'dan medet umar hale mi geldiniz. Yüce Türk milleti buna seçimlerde kullanacağı oy ile buna müsade etmez. 70 12 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yürü be kim tutar seni. Meydanı boş buldun yine. Atış serbest. 73 8 Yanıtla
  • Mehmet Güler:
    e o zaman hala niye bu kadar pahalı 72 6 Yanıtla
  • sus ceo:
    Petrol, doğalgaz bulmaya başladı yine. Seçim var, demedi demeyin. 71 5 Yanıtla
  • n5685244:
    asgari ücret 22 bin ev kiraları 20 bin icraat lazım icraat 70 3 Yanıtla
  • Ramazan Çiçek:
    O Şeytanın Bacağını Kirdiysak Çelik Donlari Takmak Lazım Dönüp Dolaşıp Bize Girecek 62 7 Yanıtla
  • Serhat Dursun:
    Gabarda üretilen petrolün 14000 tl'ye sefalet içinde sürüklenen emekliye ne faydası var.. 60 6 Yanıtla
  • oktay y.:
    Başa döndük. Gabar petrol. Karadeniz doğalgaz. Akdeniz bizim. araştırma gemisi başka ülkede.falan filan.Altay tankı. Uçak soru işareti. Hava savunma ihtimal.uçan kuş görüyoruz. Yunan karasularımızda geziyor vatandaş haber veriyor. Neyse ... 60 4 Yanıtla
  • 032725:
    Hadi ordann yalancı. 58 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    yahu emeklinin askari ücretlinin dul yetimin cebine giren var mı marketler pazar ateş pahası vatandaşa faydası olmadıktan sonra 81 000 değil 850.000 varil çıksa ne olacak o sizin sarayınızın yarısına yetmez siz bir kere itibarlı şatafatlı yaşantınıza son verin inin artık vatandaşın sırtından bıktırdınız yeter. 59 3 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    YENİ ZAMLAR HAYIRLI OLSUN O ZAMAN :) 55 3 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Aha zam geliyoo. Sen bittin, ilk seçimde göreceksin.(EMEKLİ) 50 4 Yanıtla
  • Erdi Özakdarma:
    Eywah erken seçim yapacak.. Başladı yine güzel yurdumun her yerinden birşey çıkmaya.. ?????? Anlat reis anlat bu sefer kanmayacağız... 48 4 Yanıtla
  • Tuna Han:
    vaziyet alın arkadaşlar zamcik konuşmuş 44 3 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Yandık vallahi akaryakıta sağlam zam geliyor demedi demeyin 39 2 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    Baba_ Oğul yersiniz artık 39 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Bunlar artık bayatladı yeni icatlar beklıyoruz petrol buldun dünyada audan ucuz bızde pahalı enerji dedık mumla oturur hale geldık dogalgaz bulduk kışın battanuyede oturduk böylemı 35 3 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Ondan çok pahalı petrolü kullanıyoruz 35 2 Yanıtla
  • Atalay k:
    Kırılan bacak bize girdi 34 2 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    o zaman neden akaryakıtı 48 tl ye alıyoruz 33 1 Yanıtla
  • Necdet null:
    Aboo yine zam gelecek 28 2 Yanıtla
  • Ahmet Soylu:
    2 güne kalmaz 50,00? geçmiş olsun 28 2 Yanıtla
  • Ugur164455:
    Tamam Anlaşıldı bu Gece zam var 27 2 Yanıtla
  • Can Dezen:
    gabarda gaz var petrol var banane? 27 2 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    T. C vatandaş ı na faydası var mı 21 2 Yanıtla
  • Apple User:
    eyyy Amerika Avrupa çatlayın kıskançlıktan, dünya nın en zengin ülkesiyiz 20 2 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    akaryakıta zam geliyor o zaman 17 2 Yanıtla
  • osman şahin:
    KARADENİZDE BULDUĞUN MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ BİTİMİ BATMANDA BULDUĞUN PETROL ŞİMDİDE GABAR KESİN YARIN MAZOTA ZAM GELECEK 15 2 Yanıtla
  • Hakan Tosun:
    Eyvah Eyvah.. zam yolda.... 12 1 Yanıtla
  • tolga değirmen:
    Secimde gostericek vatandas varilleri size erken secim acil 12 1 Yanıtla
  • Taner Kara:
    Birparti inandırıcılığını kaybettiyse secim yakındir 10 1 Yanıtla
  • 240577:
    iyide bunlar nezaman bize yansıcak. 9 2 Yanıtla
  • ismail:
    vaziyet alın zam gelecek 10 1 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    türkiyede şeytanın kaçtığında haberi yok 8 1 Yanıtla
  • HAKAN GENCER:
    Gabarmiyor ki ne yapalım Gabar iyidir . 8 1 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Sayın cumhurbaşkanım iyi güzel söylüyonda ben en kısık ayarda yaktığım halde üç petek yanıyo geçen ay 2800 tl bu ayda en kısık ayarda yanmasına rağmen 1800 tl geldi neden bu kadar yüksek faturalar çok şişirilmiş durumda yazılıyo okumadan önceki faturalara göre yazıyolar buna bir çözüm bulunması lazım sayın cumhurbaşkanım... 7 0 Yanıtla
  • tolga altun:
    aman bulmayin bunada raziyiz yetr bu kadar zam 7 0 Yanıtla
  • İbrahim Eğrek:
    Etme reis bu gece akaryakıta yine okkalı zam var anlaşılan 5 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    halka faydasi olmadiktan sonra ağrı daği altindan olsa nolur 4 0 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ:
    hedef 2023 tu sekti 'suan hedef 2053 4 0 Yanıtla
  • ibrahimbabat666:
    Allah bereketini artırsın ama 0 3 Yanıtla
  • Hakan as :
    Sen salla reis yiyen çok memlekette :) 2 0 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Ne zaman seçim olacağı zaman ne zaman bir yerler sıkıştığı zaman kabarda petrol müdürler .kanalizasyonda da elektrik bulurlar... 1 0 Yanıtla
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