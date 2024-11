Erzurum\'da \'Ortak akıl platformu\' etkinliği

Ekonomi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanlığınca '2034'e Doğru Erzurum' sloganıyla kentin sosyo-ekonomik gelişimini, sorunlarını ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlarla yürüttüğü 3. Erzurum Çalıştayının sonuç toplantısı "Ortak Akıl Platformu" programı düzenlendi.

ETSO Konferans salonunda düzenlenen toplantıya Erzurum Valisi Mustafa Çifçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETSO Başkanı TOBB Yönetim kurulu Üyesi Saim Özakalın, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ETSO Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, "Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrimizin geleceğini şekillendirmek, vizyonumuzu paylaşmak ve ortak akıl geliştirmek üzere gerçekleştirdiğimiz 3. Erzurum Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu etkinliğinde sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum" dedi.

"Erzurum için bir yol haritası çizmeyi hedefliyoruz"

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrin tarihi birikimini modern dünyaya taşıma, ekonomik yapısını güçlendirme ve Erzurum'u hak ettiği yere ulaştırma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Başkan Özakalın, "Bu bağlamda, ilkini 2010'da başlattığımız, ardından 2014'te ikincisini gerçekleştirdiğimiz Erzurum Çalıştayı sürecinde, bu yıl üçüncü çalıştayımızla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sekiz ana başlıkta sizlere sunum yapacak konuşmacı arkadaşlarımızın meselelere hakimiyetini, konularında uzmanlıklarını, sorun ve çözüm önerilerini dinleyeceksiniz. 1 yılı aşkın bir süredir devam eden hazırlık çalışmalarımızda 35 grubumuzla meslek komite toplantıları, 20'den fazla paydaş toplantısı ve 2400'ü aşkın üyemizle online ve bire bir anket çalışmaları gerçekleştirdik. Bu sürece katkı sağlayan akademisyenlerimize, kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine, sahadaki iş insanlarımız ve STK temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca, iş dünyamızın değerli katkılarıyla elde ettiğimiz sonuçların, şehrimizin geleceğine dair önemli bir yol haritası belirleyeceği kanaatindeyim.

ETSO olarak kurumsal kimliğimiz açısından stratejik planlamamız doğrultusunda, Erzurum'un gelişmesine katkı sağlamak amacıyla en önemli lobi faaliyetlerimizden biri olacak olan Erzurum Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu Etkinliği'nin raporlarının da takipçisi olacağımızı ifade etmek isterim.

Bu çalışmalarımızın temel amacı, şehrimizin gelişim ihtiyaçlarını ortaya koyarak 2034 yılına kadar sürdürülebilir bir vizyon oluşturmaktır. Bu bağlamda Erzurum'un ekonomik, ticaret ve sosyo-kültürel meselelerini tüm paydaşlarla belirleyip kamuoyuna duyurmak, gelişim trendini izleyip gündemde sıcak tutarak Erzurum için bir yol haritası çizmeyi hedeflemekteyiz.

Bütün bunları yaparken, misyonumuzda yer alan bölgedeki ticari ve sanayi faaliyetlerinin artması; üyelerimizin menfaatlerini korumak ve kamu dünyasıyla köprü kurmak; yerel üretimi ve ihracatı teşvik ederek ekonomik katkı sağlamaları; üyelerimize yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek; yerel ve ulusal yatırımları teşvik ederek yerel istihdamı sağlamayı hedeflemekteyiz. Ayrıca, üyelerimizin karşılaştığı ticari, hukuki ve ekonomik sorunları ilgili mercilerle iş birliği içerisinde çözüme kavuşturmak amacıyla bu yol haritasında Erzurum ve bölgemizi odak nokta olarak görmekteyiz" diye konuştu.

Özakalın: "Sanayi, tarım, turizm, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörlerde bir cazibe merkezi olması yolunda adımlar atıyoruz"

Bu çalıştayın yalnızca Erzurum için değil, bölgesel kalkınma adına da önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini kaydeden Özakalın konuşmasını şöyle sürdürdü; "Erzurum'un sanayi, tarım, turizm, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörlerde bir cazibe merkezi olması yolunda adımlar atıyoruz. Özellikle iş dünyamıza, sanayicilerimize ve yatırımcılarımıza değerli fırsatlar sunacak bu sektörlerdeki potansiyelimizi en üst düzeyde hayata geçirme arzusundayız. Çalıştay süresince üyelerimizle yürüttüğümüz anketler, toplantılar ve analiz çalışmaları sonucunda belirlediğimiz yol haritasını bugün sizlerle paylaşacak olmaktan mutluyuz.

Erzurum'un 2034 vizyonuna baktığımızda, şehrimizi bir sanayi ve teknoloji üssü olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, kış turizmi ve kültürel turizmde hem yurt içi hem de uluslararası ölçekte bir cazibe merkezi olmayı amaçlıyoruz. Erzurum'un bu alanda sunduğu eşsiz imkanlar ve güçlü tarihi mirası, şehrimizin turizm potansiyelini daha da ileriye taşıyacak niteliktedir.

Tarım ve hayvancılıkta, özellikle organik ve yüksek kaliteli üretim ile Erzurum'u Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri yapmak için çalışıyoruz. Bu güçlü potansiyeli değerlendirerek, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi alanlarında katma değer oluşturmayı ve yerel üretimi desteklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Erzurum'un stratejik konumundan faydalanarak, şehrimizi uluslararası ticarette lojistik bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda yapılacak yatırımlar, Erzurum'u yalnızca bir ticaret kavşağı değil, bölgesel bir lojistik üssü haline getirme potansiyelini taşımaktadır.

Bu hedeflere ulaşmak için, şehrimizde nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi konularını önceliklerimiz arasında görüyoruz. Eğitim altyapısını geliştirme hedefimiz, Erzurum'un genç iş gücünün sanayiye ve diğer stratejik sektörlere katkı sağlamasını mümkün kılacaktır. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak çevre dostu bir Erzurum inşa etme çabasındayız. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi çevreci kaynaklara yapılacak yatırımlar, Erzurum'un ekonomik yapısını modernleştirirken çevresel sorumluluklarımızı da yerine getirmemizi sağlayacaktır.

Ortak Akıl Platformu, sadece sorunların konuşulduğu değil, çözüm odaklı bir yol haritasının belirlendiği bir süreçtir. Bu platformda iş dünyamızın, kamu kurumlarımızın ve paydaşlarımızın katkıları, Erzurum'un önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmasında kilit rol oynayacaktır. Üyelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte, Erzurum'un potansiyelini ortaya çıkaracak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını sağlayacak projelere öncülük etmekten gurur duyuyoruz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını modern bir yapıya taşıma misyonuyla hareket ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, Erzurum'un hak ettiği değeri bulması ve bölgesel bir lider konumuna ulaşması adına üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.

Son olarak, burada bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu sürece katılım gösteren tüm kurum ve kuruluşlara, değerli fikirleriyle katkı sağlayan üyelerimize, Erzurum'un gelişimi için emek veren iş dünyamıza şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü etkinliğimizin, Erzurum'un geleceğine uzanan yolda önemli bir adım olmasını diliyor; 2034 vizyonumuza ulaşmak için belirlediğimiz stratejik hedeflerle, Erzurum'un hak ettiği değere kavuşması adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğimize olan inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Erzurum'un 2034 vizyonu; sanayi, tarım, turizm ve lojistikte öncü bir şehir olarak, sürdürülebilir kalkınmayı ve yenilikçi bir yapıyı hedefleyen bir cazibe merkezi olmaktır."

Sekmen: "Erzurum tarihi ve kültürel zenginliği, cesur insanları ve stratejik konumuyla ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında "Erzurum'un zengin potansiyelini harekete geçirmek, her bir Erzurumlunun refahını artırmak için Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda ilerlemek, hepimizin sorumluluğudur" dedi.

"2034'e Doğru Erzurum" sloganıyla düzenlenen bu güzel çalıştayda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu anlatan Başkan Sekmen, "Geçmişin tecrübelerinden ders alarak geleceğe adım atan, köklü tarihini ve kültürünü her zaman bir rehber olarak kabul eden Erzurum'umuzu daha iyi bir geleceğe taşımak adına gösterdiğimiz çabanın önemli bir parçası olan bu çalıştay, geleceğe dair kararlılığımızı yansıtıyor. Şehrimizin kalkınma hedefleri doğrultusunda, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğimiz projelerin, hem şehrimize hem de ülkemize değer katacağına inancım tamdır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin liderliğinde, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Erzurum'da da yapılan yatırımlar, projeler ve kalkınma hamleleri bizler için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Erzurum'un zengin potansiyelini harekete geçirmek, her bir Erzurumlunun refahını artırmak için Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda ilerlemek, hepimizin sorumluluğudur.

Şehirler, geçmişin mirası ve geleceğin emanetidir. Erzurum da tarihi ve kültürel zenginliği, cesur insanları ve stratejik konumuyla ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Bu şehirde yaşamak, sadece bir coğrafyayı paylaşmak değil, aynı zamanda ortak bir kaderi paylaşmak demektir. Erzurum'un tarihi boyunca gösterdiği direnç, vatan sevgisi ve milli mücadelede üstlendiği rol, her zaman gururla anılmaktadır. İşte bu yüzden "dilde, fikirde, işte birlik" ilkesini benimseyerek, geleceğe emin adımlarla yürümek için bir aradayız" diye konuştu.

"Devletimizin "Güçlü Türkiye" vizyonuna katkı sağlamak, Erzurum'un gücünü ve potansiyelini en iyi şekilde kullanmak, bizlerin en önemli sorumluluğudur" diyen Başkan sekmen daha sonra şunları kaydetti; "Bu doğrultuda atacağımız her adım, Erzurum'un kendi içindeki gücü keşfetmesine ve bu gücü daha da ileriye taşımasına vesile olacaktır. Erzurum'umuzun gelişimi için her birimiz sorumluluk sahibiyiz. Tarım, sanayi, eğitim, turizm ve spor alanlarında atılacak adımlar, gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.

İşte bu nedenledir ki "Birlikten kuvvet doğar" atasözü, ortak bir akılla hareket etmenin ve birbirimize destek olmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatır. Sadece bireysel değil, kurumsal olarak da iş birliği yaparak daha güçlü bir Erzurum inşa edeceğiz.

Ortak akıl platformları, bu tür çalıştaylar ve iş birliği ortamları, bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran, ortak hedefler doğrultusunda hareket etmemizi sağlayan en önemli adımlardır.

Şu an burada bulunmamız bile Erzurum'un geleceğine olan inancımızı göstermektedir. Sanayiden tarıma, sağlıktan turizme her alanda atacağımız adımlar, bu kadim şehri daha ileriye taşıyacak ve her bir Erzurumlu'nun refahını artıracaktır. Şehrimizin sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm üretmek, halkımızın refahını sağlamak, bizlerin en büyük görevidir. Çalıştayımız Erzurum'u hem hedeflerine taşıyacak hem de bizlere ışık tutacak ve şehrimizin geleceği için bize yol gösterecek önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Hep birlikte aynı hedef doğrultusunda çalışarak, şehrimizi hak ettiği noktaya taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın her zaman dile getirdiği gibi, "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir Anadolu" vizyonunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Erzurum'un tarihine yakışır bir şekilde, modern, kalkınmış ve refah seviyesi yüksek bir şehir inşa etmek için üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz."

Çiftçi: "Erzurum adeta bir açık hava müzesi"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise "Ortak Akıl Platformu" Toplantısı'nın Erzurum'un gelişimi açısından hayırlara vesile olmasını teminni ederek, "Tarım, kültür ve tarih şehri olan Erzurum, geçmişten günümüze bölgemizin merkezi, Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e ve İç Anadolu'ya bağlayan stratejik bir konumda yer almaktadır. Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinden miras kalan yapılar, ilimizin kültürel turizm potansiyelini gözler önüne sermekte, Erzurum'u adeta bir açık hava müzesi konumuna getirmektedir" dedi.

Kalkınma Planları doğrultusunda hazırlanan raporların ilin ülke ekonomisi içindeki yerinin, ülkemizdeki ekonomik büyüme hareketlerinin gelişmesine paralel olarak gittikçe önem kazandığını gösterdiğini söyleyen Vali Çiftçi, "Ulaşımın çeşitli oluşu çevrede bulunan kaplıcaları, her türlü kış sporlarının yapılmasına elverişli imkanları, doğal zenginlikleri, tarihi dokusu, tarımı, hayvancılığı, yetişmiş insan gücü ve zengin folkloru gibi unsurların hepsi, ilimizin ekonomisini olumlu etkileyen faktörler arasındadır. Nitekim bilinmelidir ki Cumhuriyet tarihimiz boyunca en büyük yatırımlar ve kalkınma hamlelerine imza atan Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilimiz de bu yatırımlardan payını almıştır ve almaya devam etmektedir. Kendilerine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum.

Erzurum, bulunduğu coğrafi konum itibariyle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile güçlü bağlar kurarak bir üretim üssü olma yolunda ilerlemektedir. İlimizin bu avantajını göz önüne alarak yetişmiş insan gücüyle birlikte sanayi ve hizmet sektöründe de hızla gelişim göstermek amacıyla 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi için paydaşlarımızla hep birlikte girişimlerimizi sürdürmekteyiz. İlimiz kamu kurumları, yetişmiş insan gücü ve altyapısıyla ülkemizde örnek bir şehir olma yolunda ilerlemektedir. İnanıyoruz ki, şehrimizin potansiyelinin harekete geçirilmesiyle ilimiz sadece tarım ve hayvancılık ile anılan bir şehir değil; sanayi ve turizm alanlarında da ülkemizin parlayan yıldızı olarak gösterilecektir. Bu yolda el ele vererek hareket etmek, başarıya ulaşmanın altın anahtarıdır" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından törene katılan protokol üyelerince paydaş kurumların temsilcilerine ve çalıştaya katkı sağlayan kurum ve akademisyenlere teşekkür plaketi verildi.

Toplantı yapılan sunumlarla devam etti.

Çalıştay çerçevesinde 'Sanayi, İmalat-Yatırım, Teşvik" gündemi konusunda ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karakaya; "Ticaret" gündemini ETSO Meclis Üyesi Mehmet Melik Kaya; "Tarım bitkisel ve hayvansal üretim" gündemini ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çizmelioğlu; "Turizm-sağlık-spor" gündemini ETSO 34. Meslek Komite Başkanı Abdülkadir Ergün; "Ulaşım-dış ticaret" gündemini ETSO Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Erdinç Balkaya; "Kentleşme" gündemini ETSO 35. Meslek Komite Başkanı Tarık Yıldırım; "Eğitim" gündemini ETSO Meclis Üyesi Abdullah Samancı; "İstihdam/İşsizlik" gündemini TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Kübra Alioğulları sunum yaptı. - ERZURUM