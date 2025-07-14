FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - İş dünyası temsilcileri "15 Temmuz"un ekonomiye yansımalarını değerlendirdi

İş dünyası temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptıkları değerlendirmelerde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin her kesimden vatandaşın "milli irade" etrafında "tek vücut" olmasıyla başarısızlığa uğratıldığını belirterek, bu ruhun ekonomiye de itici güç olduğunu vurguladı.

???????FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçerken, geride kalan dönemde yaralarını hızla saran Türk ekonomisini her geçen yıl yeni rekorlar kırdı.

İş dünyasının temsilcileri, hain darbe girişiminden bu yana geçen döneme ilişkin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 9 yıl önce 15 Temmuz gecesi Türk halkının kendi oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenerek, demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

Avdagiç, "Kahraman ordumuzun içine sızan bir avuç hainin, yurt dışındaki elebaşlarından emir alarak başlattıkları darbeyi, başlarına geçirerek, Türkiye'de darbeler dönemini ebediyen kapattı." şeklinde konuştu.

FETÖ'cü hainlerin ele geçirdiği tankın topun karşısında farklı siyasi görüşlerden yüzbinlerce insanın dimdik durduğunu aktaran Avdagiç, " Mehmed Akif Ersoy'un 'Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' dediği gibi hiçbir top, hiçbir sonik patlama, hiçbir tüfek milletimizi sindiremedi." dedi.

Avdagiç, "Türkiye'nin darbelerle sıkıştırılıp iç savaşa sürüklenmek istediği o günlerde devletimiz ve milletimiz dimdik ayakta durmasaydı, ülkemizi nelerin beklediğini 9 yıl sonra bugün daha iyi anlıyoruz: Milletimiz bu çapulculara hadlerini bildirmeseydi, Gazze'nin, İran'ın, Suriye'nin yanına Türkiye'yi eklemek isteyenlerin önünde kim durabilirdi?

Eğer 15 Temmuz'da hainler başarılı olsaydı, Türkiye'yi, tarihi coğrafyamızı ve Orta Doğu'yu şekillendirmek isteyenlerin insafına bırakılan aciz bir ülke konumuna düşmekten kim kurtarabilirdi? 15 Temmuz'da milletimiz darbecileri püskürtmeseydi, Gazze için kim sesini yükseltecekti, Suriye'ye el uzatanlara kim dur diyecekti, İsrail'in İran'ı bombalamasına kim karşı çıkabilecekti? Dünya mazlumlarının umudu hangi ülke olabilecekti?" ifadelerini kullandı.

"Hainler hedeflerine ulaşsaydı, terörsüz Türkiye'den bahsedemeyecektik"

Şekib Avdagiç, "Hainler hedeflerine ulaşsaydı, terörsüz Türkiye'den bahsedemeyecek, kardeş kanını durdurmak için adımlar atamayacaktık." diye konuştu.

İstanbullu tüccarlar olarak, ticaretin ve ekonominin çarklarının vatan toprağını şenlendiren özgürlük rüzgarıyla döneceğine inandıklarını kaydeden Avdagiç, "Bu inancımız üretimimizin en büyük itici gücü oldu. Uydulaştırılmış bir ülkede, uşaklaştırılmış bir güruhun egemenliği altında yaşamaktansa meydanlarda milletimizle şehadete ulaşmayı tercih ettik. Bu düşüncelerle 15 Temmuz gecesi "çelikten bir gövde olup hayasızca akını durduran" kahraman halkımızdan şehit olan 252 insanımızı rahmetle anıyorum. Aynı şekilde 2 bin 740 gazimizi de şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin geleceğine ipotek koymaya çalışanlara geçit vermedik"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Türkiye'nin köklü demokrasisi, milli iradesi ve istikbaline göz diken kirli ellerin emellerine ulaşamadığı 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hafızalarda bıraktığı derin izleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyledi.

Olpak, şunları aktardı:

"Ülkesinin birliği ve bütünlüğüne sahip çıkan milletimiz, devletiyle tek vücut olarak hain darbe girişimine engel oldu. Bu duruşla, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu bir kez daha ispatlayarak Türkiye'nin geleceğine ipotek koymaya çalışanlara geçit vermedik. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, milletimize şükranlarımızı sunuyor, ülkemizin bir daha böyle acı hadiseler yaşamamasını diliyoruz.

İş dünyası olarak milletimizden aldığımız güçle, üretime, ihracata, yatırımlarımıza ve ülkemize sahip çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Türk iş dünyamızın Kuzey Yıldızı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olarak, 40 yıldır olduğu gibi bugün de ortak paydamız Türkiye'nin güçlü ve aydınlık yarınları için ticari diplomasi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dünyanın dört bir yanına yayılmış 153 iş konseyimiz ile küresel ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz."

"Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle kurguluyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ise üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisi için kritik rol oynadığını belirtti.

Türkiye'yi kalkındırmanın, milletin refahını artırmanın yolunun üretimden ve ihracattan geçtiğine işaret eden Gültepe, "İşte bu nedenle üretimi ve ihracatı milli bir görev bilinciyle ele alıyoruz. Tüm oyun planlarımızı, stratejilerimizi, uzun vadede Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle kurguluyoruz. Elbette bu hedefe ulaşmanın kolay olmadığını biliyoruz. Zaman zaman küresel gelişmeler, bazen yurt içinden kaynaklı nedenlerle hızımızın kesildiği dönemler olabiliyor.

Nitekim son 2,5 yıldır böyle bir dönemden geçiyoruz. 2023'te ve 2024'te en yüksek yıllık değerlere ulaşmakla birlikte ihracatımızdaki artışı yeterli görmüyoruz. 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladığımız 2025'in ilk yarısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artıda olmamıza rağmen arzu ettiğimiz seviyenin altındayız. Oysa bizim orta ve uzun vadeli hedeflerimiz için ihracatımızı her yıl çift haneli oranlarda büyütmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, üretim ve ihracat açısından istikrarın ve öngörülebilirliğin kritik önemde olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, ülkemizdeki huzur ortamını bozmak için zaman zaman içeriden ve dışarıdan çeşitli girişimler olabiliyor. 15 Temmuz 2016'da işte o alçak girişimlerden biriyle karşı karşıya kaldık. TSK, emniyet ve yargı başta olmak üzere, devletin tüm kurumlarına sızan hain terör örgütünün darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin canı pahasına ortaya koyduğu kararlılıkla başarısızlığa uğratıldı. Milletimiz o 15 Temmuz gecesinde Türkiye'de yeni bir darbeye geçit vermeyeceğini dosta düşmana gür bir sesle ve net olarak ilan etti. Ben 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize uzun ömür diliyorum."

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kasteden bu ihanet şebekesi asla unutulmayacak"

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümünde, demokrasiye yönelik hain darbe girişimine canları pahasına geçit vermeyen aziz şehitleri minnetle andıklarını ifade etti.

Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasiyi canı pahasına savunduğunu aktaran Kıran, "Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kasteden bu ihanet şebekesi asla unutulmayacak, tarih boyunca nefretle anılacaktır. Milletimiz, terör örgütü FETÖ yapılanmasına dahil hainler tarafından 15 Temmuz akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratmış, tarihe mal olan kahramanlık destanlarına bir yenisini eklemiştir." diye konuştu.

Kıran, 15 Temmuz darbe girişiminin sadece demokrasiyi değil aynı zamanda ülkenin ekonomik istikrarını bozmaya yönelik bir girişim olduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:

"Önümüzdeki süreçte ülkemize yönelik benzer ihanet ve kalkışmalara karşı her alanda güçlü olmak büyük önem arz etmektedir. Türk denizcilik sektörünün temsilcileri olarak Mavi Vatanımızda denizciliğe yapılan her yatırımın, sadece ekonomi değil, aynı zamanda milli güvenlik ve bağımsızlığımıza yapılan yatırım olduğunun bilinciyle hareket ederek bir yandan deniz ticaret filomuzu büyütüp, dünyanın ilk 10 filosu arasında yer almasına gayret ederken, diğer yandan sektörümüzün küresel ölçekte devam eden amansız dönüşüm ve rekabet ortamında daha güçlü bir konuma ulaşması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

"Daha güçlü ve müreffeh bir ülke olmanın mücadelesini vermeliyiz"

Öte yandan İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, "15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kahraman milletimiz, hainlere karşı dimdik durmuş, bu alçaklara hak ettikleri cevabı vermiştir." ifadelerini kullandı.

Kopuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Türk milletini oluşturan tüm vatansever unsurların darbecilere karşı verdiği cansiperane mücadelenin bir milat olduğunun altını çizerek, "Feraset ve cesaret sahibi milletimiz ve devletimiz sayesinde Türkiye'de artık darbelerin önünün kapandığına inanıyorum. Bu topraklarda, darbelerin her zaman bir dış aklı, bir de içerden destekçileri ve nemalananları olmuştur. Tarih bize gösterdi ki bunların Türkiye üzerindeki planları da bu planlara gönüllü taşeronluk yapacak hain arayışları da bitmeyecektir.

Bu yüzden FETÖ artıklarıyla mücadeleyi sürdürürken, aynı zamanda tüm tehditlere karşı her daim teyakkuzda olmak zorundayız. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda işimizi en kaliteli biçimde yapmak suretiyle, daha güçlü ve müreffeh bir ülke olmanın mücadelesini vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminde gözünü kırpmadan şehadete yürüyen asil milletimizin aziz evlatlarını rahmet ve minnetle anıyorum. O gece gazilik şerefine nail olan kahramanlarımızı saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"15 Temmuz, milletimizin varoluş mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasıdır"

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu da 15 Temmuz'un Türkiye'nin geleceğini belirleyen en önemli tarihlerinden biri olduğunu belirterek, "15 Temmuz, milletimizin varoluş mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Küçükoğlu, o gece, sadece bir darbe girişimi engellenmediğini, aynı zamanda Türkiye'nin demokrasiye, özgürlüğe ve milli iradeye olan sarsılmaz bağlılığının tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, "Vatan ve demokrasi mücadelemizin ölümsüz kahramanları aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözünün ışığında, Cumhuriyet ve demokrasimize ilelebet sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Birlik oldukça tüm engelleri aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Bizler de inşaat malzemesi sanayicileri olarak, ülkemiz için üretmeye, daha güçlü Türkiye için yılmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu bilinç ve kararlılıkla, sadece bugün değil, gelecek nesiller için de demokrasiye ve milli birliğe inancımızı ebediyen sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.