Geleceğin Kodları Doğa İçin Yazıldı

Scratch Cup 2025'te, geleceğin kodları doğa için yazıldı

İSTANBUL - QNB Türkiye'nin, Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği ulusal ölçekli teknoloji ve kodlama yarışması Scratch Cup, bu yıl da büyük bir ilgiyle gerçekleşti. 21 Nisan'da Kristal Kule'de düzenlenen final etabında çocuklar, "Doğayı Koruyan Teknolojiler" temasıyla geliştirdikleri projeleri jüriyle paylaştı.

Scratch Cup, bu yıl 52 şehirden gelen 1.192 takım başvurusuyla, bugüne kadarki en yüksek katılım oranına ulaştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 9 farklı şehirden gelen 10 finalist takım, toplamda 26 çocukla finalde yer aldı. Projelerinde geri dönüşüm, enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması ve biyoçeşitlilik gibi çevresel başlıkları ele alan çocuklar, teknolojiyle doğa arasında güçlü bağlar kurdukları fikirlerini jüriye sundular.

Teknolojiyi üreten nesil büyüyor

Scratch Cup, QNB Türkiye'nin çocuklara ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk yaklaşımının önemli bir parçası olan "Minik Eller Kod Yazıyor" projesi kapsamında yürütülüyor. Proje, "Minik Eller Büyük Hayaller" platformunun çatısı altında 2015 yılından bu yana Habitat Derneği iş birliğiyle kodlama eğitimleri odağında şekilleniyor.

Çocuklara temel dijital yetkinlikler kazandırmayı hedefleyen eğitimler, MIT tarafından geliştirilen Scratch platformu ve 3 boyutlu tasarım aracı Tinkercad kullanılarak gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde hem çevrim içi hem yüz yüze sunulan bu eğitimler, yalnızca teknik becerilerle sınırlı kalmıyor; üretici düşünme, iş birliği, problem çözme ve çevresel duyarlılık gibi çok yönlü kazanımlarla zenginleşiyor.

Bugüne kadar proje kapsamında, Türkiye genelinde 50 binden fazla çocuğa, toplamda 420 bin saatin üzerinde eğitim verildi.

Ömür Tan: "Kodlama, onların dünyayı değiştirme biçimi"

Final etkinliğinde konuşan QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, çocukların projelerinde yalnızca teknik yetkinlik değil; aynı zamanda toplumsal sorumluluk duygusunun da öne çıktığını vurguladı. Tan, "QNB Türkiye olarak, 'Minik Eller Büyük Hayaller' platformumuzla çocuklara sadece kodlama öğretmeyi değil, birlikte üretmenin gücünü, sürdürülebilirlik bilincini ve teknolojiyi iyilik için kullanma vizyonunu aktarmayı önemsiyoruz. Bu yıl Scratch Cup için rekor sayıda başvuru aldık. Çocuklarımız 'Doğayı Koruyan Teknoloji' temasıyla çevreye duyarlı projeler geliştirdiler. Kodlamayı yalnızca bir beceri değil, bir fark oluşturma aracı olarak görmeleri bize umut veriyor. Habitat Derneği ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde her yıl daha fazla çocuğa ulaşıyor, onların hayallerine ortak oluyoruz" dedi.

Scratch Cup 2025 finalinde konuşan Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, çocukların dijital dönüşüme entegre olabilmelerini oldukça önemsediklerini ve çalışmalarını uzun yıllardır bu yönde sürdürdüklerini vurguladı.

Caldu, şöyle devam etti: "Çocuklarımızın dijital 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olmaları ve yeni teknolojileri etkin şekilde kullanmalarının yanında, geliştiricileri olmalarını da istiyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda 2015 yılından beri QNB Türkiye ile hayata geçirdiğimiz çalışmalarla her yıl binlerce çocuğumuzu temel kodlama eğitimleri ile buluşturuyoruz. Eğitim içeriklerinin geniş kitlelere ulaşması ve sürdürülebilir olması amacıyla hayata geçirdiğimiz minikellerkodyazıyor web sitesi üzerinden de kodlama eğitimi imkanı sağlıyoruz. Bu noktada Habitat gönüllülerinin destekleriyle de çalışmalarımızı yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Scratch Cup'ta yarışan her bir çocuğumuzun kazanımdan çok daha fazlasını elde ettiğine inanıyorum. Çünkü her biri, dijital becerilerini geliştirerek, takım çalışmasını deneyimleyerek ve teknolojiyi toplumsal fayda için kullanmayı öğrenerek geleceğe çok daha güçlü adımlarla yürüyor. Çocukların öğrenirken yeni fikirler geliştiriyor olmaları Scratch Cup'ın önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Bu sene "Doğayı Koruyan Teknoloji" teması ile düzenlediğimiz Scratch Cup 2025'te ürettikleri fikirlerle attıkları her adım için çocukları yürekten tebrik ediyorum. Hep birlikte daha sürdürülebilir, daha umut dolu bir gelecek inşa edeceğimize inancımız tam."

Finalde yer alan takımlar, 8-10 yaş ve 11-14 yaş olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirildi. Her yaş grubunda: En İyi Proje, En İyi Kod Yapısı, En İyi Görsel Tasarım, En İyi Uyarlama, En İyi Senaryo başlıklarında ödüller verildi. Ayrıca tüm finalist çocuklara 3 bin TL değerinde hediye çeki takdim edildi.

Scratch Cup 2025 kazananları

8-10 yaş kategorisi

En İyi Görsel Tasarım Ödülü: Doğanın Koruyucuları - Malatya - Uğur Okulları

En İyi Uyarlama Ödülü: Toros Döngüsü - Mersin - Toros Ortaokulu

En İyi Senaryo Ödülü: Enerji Avcıları - İstanbul - ALKEV Özel Okulları

En İyi Proje Ödülü: Viridya - Temiz Bir Dünya Arayışı - İzmir - Gaziemir Bilim ve Sanat Merkezi

En İyi Kod Yapısı Ödülü: Doğayı Koruyan Teknolojiler - Muğla - Menteşe İlkokulu

11-14 yaş kategorisi

En İyi Görsel Tasarım Ödülü: Atıktan Kurtulma Operasyonu - Adana - Robotik Hobi Merkezi

En İyi Uyarlama Ödülü : Doğa Kahramanları: Teknolojiyle Temiz Gelecek - Amasya - Merzifon Sınav Koleji

En İyi Senaryo Ödülü: Dron Takımı - Manisa - KendinYap Atölyesi

En İyi Proje Ödülü: Eco Guardian - İzmir - Özel Türk Koleji

En İyi Kod Yapısı Ödülü: Atık Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm Oyunu - Aydın - Didim Cumhuriyet Ortaokulu