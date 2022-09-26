Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Esenler'de iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 165 ülke arasında 131 ülkenin negatif reel faiz verdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faizin önemine işaret etmesinin ardından Türkiye'de de enflasyonun çok altında bir politika faizi uygulandığını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Esenler'de yapılan buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın sunum yaptığı toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti Esenler ilçe temsilcileri ile kamu bankalarının bölge yöneticileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Gürcan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ekonomi Buluşmaları" toplantılarının Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından başlatıldığını hatırlatarak, İstanbul'un her ilçesinde düzenledikleri toplantılarla iş insanlarıyla bire bir ilgilenme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Salgın döneminde küresel ticarette yaşanan lojistik ve tedarik problemlerinin bütün ülkelerde enflasyonist bir baskıya sebep olduğunu belirten Gürcan, bu baskının sadece Türkiye'de olmadığını, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da, Çin ve Japonya'da da yaşandığını söyledi.

Gelişmiş ekonomilerde büyümenin zayıfladığı, parasal sıkılaşma tedbirlerinin arttığına dikkati çeken Gürcan, Türkiye'nin ise son 8 çeyrektir güçlü ve dengeli büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Son 20 yıldaki güçlü büyümeyle birlikte KOBİ sayısında çok ciddi artış yaşandığını aktaran Gürcan, şöyle devam etti:

"2003 yılında 1,7 milyon olan KOBİ sayımız, 2021 sonu itibarıyla 3,6 milyona ulaşmıştır. KOBİ kredilerinin uzun dönem ortalaması da 3 kat olarak büyümüştür. 2002 sonrasında KOBİ sayısına bakıldığında, net bir şekilde KOBİ'lerin desteklendiği KOBİ'lerdeki artış sayısından da görülmektedir. AK Parti hükümetlerince 2002'den beri sağlanan büyüme kapsayıcı olmuş, istihdam sağlanmış, KOBİ'lerimiz de dahil her kesimi güçlendirmiştir. AK Parti hükümetleriyle birlikte KOBİ sayısında sağlanan kayda değer artış, kimilerinin iddia ettiğinin aksine kaynakların büyük şirketlerden ziyade KOBİ'lerimize yönlendirilmesinin sonuçlarından biridir. Ayrıca muhalefetin 'kepenkler kapatılıyor' iddiasına değinmek istiyorum. İlk 6 ayda yaklaşık 50 bin KOBİ açıldı, 100 bine yakın da esnaf açılışı var ilk 6 ayda. Her dönem belli kapanışlar olur ama yeni açılan iş yeri sayısı bunun çok çok üzerinde. Türkiye büyüyor, açılan KOBİ ve iş yeri sayısı da bunu gösteriyor."

"165 ülke arasında 131 ülke negatif reel faiz veriyor"

Mahmut Gürcan, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonda bir artış eğilimi söz konusu olduğunu belirterek, "Özellikle geçen yılın aralık ayından yükselen enflasyon trendi en yüksek nisan ayında gerçekleşti. Nisandan sonra aylık olarak ciddi düşüşleri sağlamaya başladık. Ağustosta enflasyonumuz yüzde 1,46 gerçekleşti önümüzdeki süreçte enflasyonda çok ciddi artışlar beklemiyoruz. Enflasyon yatay bir seyre geçti. Özellikle yeni yıldan itibaren bu artışların düşüşe geçtiğini hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Gürcan, tedarik zincirinin kırılmasıyla beraber enflasyonist baskının tüm dünyada hissedildiğini de vurguladı.

Halen 165 ülke arasında 131 ülkenin negatif reel faiz verdiğini dile getiren Gürcan, şöyle devam etti:

"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız politika faizinde düşüşün önemini arz ettiğinden beri, Türkiye'de de şu anda enflasyonun çok altında bir politika faizi uyguluyoruz. Ama baktığımızda enflasyonun çok altında politika faizi uygulayan tam 131 tane ülke var. Rusya'da 14,3'lük enflasyon varken politika faizi 7,5, Bulgaristan'da 17,7'lik enflasyon varken politika faizi sıfırlarda, Çek Cumhuriyeti'nde 17,2 iken politika faizi 7. Böyle baktığımızda tüm dünya ülkelerinde politika faizleri enflasyonun altında. Arjantin'de yüzde 70 bir enflasyon var. Orada sürekli enflasyonla beraber politika faizini artırıyorlar. Şu anda yüzde 69'luk politika faizleri var ama kurda da herhangi bir düşüşü yaşamıyorlar. Yani Arjantin bize bir örnek olması açısından çok önemli."

"Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için adımlar atıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye'de de enflasyon arttıkça politika faizin artması, yüzde 80 enflasyon yaşarken yüzde 85 politika faizinin verilmiş olması durumunda yaşanacaklara ilişkin şunları söyledi:

"Eğer ki faiz artışı olsaydı, şirketlerin artan finansman giderlerini, karlılığın ve öz sermayenin erimesini, şirket kapanmalarını ve diğer şirketlere ve bankalara borçların ödeyememelerini, iflaslarla işten çıkmalarını çok rahatlıkla, bundan önceki gördüğümüz krizlerde olduğu gibi burada da görebilirdik. Yine aynı şekilde bankaların kaynak maliyetlerindeki artışı, şirket kapamalarından dolayı kredilerini geri alamamalarını, sorunlu kredilerdeki artışı, kredi verme iştahındaki azalmayı da görecektik. Birey ve toplumda istihdamda olanaklarının azalmasını, işsizliğin arttığını görecektik. Finansman borçlarını ödeyememe, iş yerlerinin kapanmasından dolayı işsizliğin artışını ve gelir dağılımındaki bozulmayı, toplumsal huzurunun da bozulduğunu görebilirdik."

Dünyada enflasyonun hızlı bir biçimde artışını sürdürdüğünü ve enflasyonun küresel bir sorun haline geldiğinin altını çizen Gürcan, Türkiye'de de artış kaydeden enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi noktasında attıklarını adımları anlattı.