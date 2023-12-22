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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Makro finansal istikrar pekişiyor - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Makro finansal istikrar pekişiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150. yıl gong töreninde yaptığı konuşmada, makro finansal istikrarın pekiştiğini ve TL varlıklara ciddi talep olduğunu belirtti. Şimşek ayrıca, Orta Vadeli Programın hedeflerinin gerçekleştirilmesiyle firmaların uzun vadeli sermaye kaynaklarına daha güçlü erişiminin sağlanacağını ifade etti. Finansal okuryazarlık konusuna da değinen Şimşek, bütün vatandaşlara bu eğitimin verilmesi gerektiğini vurguladı. Borsanın sağlıklı işlemesi ve sermaye piyasalarının derinleşmesi için fiyat istikrarının önemine dikkat çeken Şimşek, Türkiye'nin borsada 1 trilyon dolarları zorlayacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Makro finansal istikrar pekişiyor
22.12.2023 - 15:45,
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Makro finansal istikrar pekişiyor. Açıkladığımız programa güven var, TL varlıklara ciddi talep var. Bunlar firmalarımız, vatandaşlarımızın açısından çok önemli kazanımlara vesile olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150. yıl gong töreninde konuştu. Şimşek, makro finansal istikrarın pekiştiğini belirterek TL varlıklara son dönemde ciddi talep oluştuğunu belirtti.

Önümüzdeki dönemde Orta Vadeli Programın (OVP) hedeflerini gerçekleştirerek firmaların dezenflasyon sonrasında uzun vadeli sermaye benzeri kaynaklara çok daha güçlü erişiminin sağlanacağını söyleyen Şimşek, "Önümüzdeki dönemde OVP'nin uygulanmasıyla ekonomimizde öngörülebilirlik çok daha fazla artacak. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelleri çok daha sağlıklı bir şekilde atılmış olacak" dedi.

Makro finansal istikrarın pekiştiğinin altını çizen Şimşek, "Açıkladığımız programa güven var, TL varlıklara ciddi talep var. Bunlar firmalarımız, vatandaşlarımızın açısından çok önemli kazanımlara vesile olacak" ifadelerini kullandı.

"Bütün vatandaşlarımıza finansal okuryazarlık eğitimi vermeliyiz"

OVP'nin önemli bir hedefinin sermaye piyasalarını derinleştirmek olduğunun vurgulayan Şimşek, finansal okuryazarlık konusunun da altını çizdi. Şimşek, "8,6 milyon vatandaşımızın borsada yatırım yaptığını görüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın finansal okuryazarlık konusunda desteğe ihtiyacı var. Sermaye Piyasası Kurulumuzun bir çalışması var, yakın zamanda onu da açıklayacağız. SPK, 2010'dan bu yana yaklaşık 15 milyon üniversite öğrencisine bu eğitimi verdi. Ancak yetmez; bütün vatandaşlarımıza bu eğitimi vermemiz gerekiyor. Borsamız sermaye piyasalarının çok değerli bir kurumdur. Borsanın sağlıklı işlemesi bizim için çok önemlidir. Borsanın sağlıklı işlemesi firmalarımızın sağlıklı finansmana erişimi için en önemli itici gücü olacaktır" diye konuştu.

Borsa bir oyun alanı olmadığını vurgulayan Şimşek, "Eğer birikimlerimizi; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yönlendireceksek mutlaka fiyat istikrarını güçlü bir şekilde sağlamamız lazım. Bu yönde ciddi bir ilerleme var. Son dönemde aylık enflasyonda bir ivme kaybı söz konusu. 2024'te bu daha da ivme kazanacak. Böylece sermaye piyasalarımızın önü açılmış olacak, ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek" şeklinde konuştu.

"Borsada 1 trilyon dolarları zorlayacağız"

Şimşek son olarak Türkiye'nin 2002'den bu yana gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisinin çok daha büyüdüğünü belirterek, "2002 yılını 100 olarak kabul edersek ve reel olarak büyümemizi bugüne taşırsak Türkiye, 100'den 288'e çıkmış. Bize benzer gelişmekte olan ülkeler Çin ve Hindistan hariç 211'e çıkmış. Türkiye son 20 yılda muazzam çok güçlü bir performans ortaya koymuştur. Borsamız açısından baktığımızda; bize benzer ülkelerle bir miktar mesafemiz var. Güney Afrika, Brezilya gibi borsalar şu anda yaklaşık 1 trilyon dolar civarında inanıyorum ki; borsamız önümüzdeki dönemde OVP çalışmalarıyla gerekse sermaye piyasalarında atacağımız adımlarla birlikte biz de o rakamları zorlayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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