Hepsiburada Premium\'un 3. Yılına Özel Kampanya Başarıları

HEPSİBURADA, Türkiye'de geliştirilen ve uygulamaya alınan üyelik bazlı sadakat programı olan Hepsiburada Premium'un üçüncü yılına özel kampanyanın sonuçlarını ve kullanıcı verilerini paylaştı. 7-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen kampanya kapsamında Premium üyeleri 3 milyonu aşkın ürün satın aldı. Yoğun ilgi gören kampanya, kullanıcıların alışveriş eğilimleri hakkında önemli veriler sundu.

Kampanya döneminde öne çıkan ürün kategorileri, şehir bazlı alışveriş haritaları ve trendler, Premium üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik alışveriş davranışlarını ortaya koyuyor. E- ticaret markası olan Hepsiburada, Premium programı aracılığıyla kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmeye odaklanıyor.

PREMİUM ÜYELERİNİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ÜRÜNLER

Hepsiburada tarafından yapılan açıklamada Premium üyelerinin alışveriş tercihleri şu şekilde açıklandı:

"Üyelerin alışveriş tercihleri hem temel ihtiyaçlara hem de yaşam kalitesini artıran ürünlerinden yana oldu. Bu doğrultuda üyelerin en çok alışveriş yaptığı ilk üç kategori sağlık & güzellik, giyim ve temel tüketim oldu.

"Temel tüketim kategorisinde en çok tercih edilen ürünler arasında içecekler, ıslak mendiller ve sıvı çamaşır deterjanları öne çıkarken; sağlık ve güzellik kategorisinde sporcu besinleri ile saç ve kişisel bakım ürünleri, giyim kategorisinde ise tişört, pijama ve elbiseler ön plana çıktı.

"Kampanyanın başlamasıyla birlikte Premium üyeler platforma yoğun ilgi gösterdi. 7-8 Temmuz tarihlerinde çocuk kitapları, tişörtler, temel tüketim ürünleri, sporcu besinleri ve şampuanlar en çok ilgi gören ürün grupları arasında yer aldı. Özellikle 18.00-21.00 saatleri arasında alışveriş yoğunluğu zirveye ulaştı.

"Hepsiburada Premium, İstanbul, Ankara ve İzmir'le sınırlı kalmadı, diğer şehirlerde de yoğun ilgi gördü. Üç büyük şehrin ardından en fazla satış yapan iller Bursa, Gaziantep ve Antalya olarak sıralandı.

"En çok alışveriş yapan iller ise Mersin, Kocaeli ve Muğla oldu. Bölgesel tercihlere bakıldığında; Mersin'de çay ve kağıt mendil, Kocaeli'nde yüzey temizleme mendili, Muğla'da ise sivrisinek kovucu ve seyahat boy losyon öne çıktı.

"Kampanya döneminde yapılan aramalar, kullanıcıların ihtiyaç ve ilgi alanlarının çeşitliliğini ortaya koydu. Hepsiburada müşterileri bu dönemde platforma en çok Stanley termos, klima, vantilatör, iPhone 13, Lego, Fissler Vitaquick Black ve Labubu ürünlerini aradı."