 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İlk Türk astronotun uzay yolculuğu bilim merkezlerinde ve meydanlarda takip edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

İlk Türk astronotun uzay yolculuğu bilim merkezlerinde ve meydanlarda takip edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğunun, çeşitli illerdeki bilim merkezleri ve meydanlardaki etkinliklerle takip edileceğini duyurdu. Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı yolculuk, İstanbul, Trabzon, Konya, Aksaray, Muş, Kayseri, Antalya, Gaziantep bilim merkezleri, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, İstanbul Taksim ve Ankara Kızılay meydanları, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Silifke Meydanı'ndan izlenebilecek.

İlk Türk astronotun uzay yolculuğu bilim merkezlerinde ve meydanlarda takip edilecek
17.01.2024 - 11:12,  Güncelleme: 11:14
Abone Ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğunun, çeşitli illerde bilim merkezleri ve meydanlardaki etkinliklerle takip edileceğini bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu nedeniyle düzenlenecek etkinliklere ilişkin paylaşım yaptı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin heyecanın yeri göğü saracağını belirten Kacır, gece yarısından sonra saat 01.11'de Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğunun başlayacağını anımsattı.

Kacır, fırlatma töreni nedeniyle nefeslerin tutulacağı o anları herkesin ekranları başında izleyebileceğine işaret ederek, "Bu tarihi heyecan, bilim merkezlerimizdeki ve meydanlardaki etkinliklerle takip edilecek." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, İstanbul, Trabzon, Konya, Aksaray, Muş, Kayseri, Antalya, Gaziantep bilim merkezlerinden, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden, İstanbul Taksim ile Ankara Kızılay meydanlarında kurulan planetaryumlardan, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Silifke Meydanı'ndan izlenecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlk Türk astronotun uzay yolculuğu bilim merkezlerinde ve meydanlarda takip edilecek - Son Dakika


11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57
Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30 Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 11:55:30. #1.13#
SON DAKİKA: İlk Türk astronotun uzay yolculuğu bilim merkezlerinde ve meydanlarda takip edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement