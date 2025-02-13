İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı CF İstanbul Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı CF İstanbul Başladı

İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı CF İstanbul Başladı

CF İstanbul, inşaat ve yapı endüstrisine dair ürün ve hizmetlerin sergilendiği yılın ilk ihracat fuarı olarak İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 12-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuara, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika'dan 40'a yakın ülkenin profesyonel alıcıları katılıyor.

13.02.2025 11:58  Güncelleme: 11:59
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So Fuar Grubu tarafından düzenlenen yılın ilk inşaat endüstri ihracat fuarı CF İstanbul kapılarını açtı. İstanbul Fuar Merkezi'nde 12 Şubat'ta açılan fuar 15 Şubat'a kadar sürecek.

2025 yılının ilk ihracat fuarı İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı- CF İstanbul'da bir araya geliyor. İnşaat ve yapı endüstrisine dair her türlü ürün ve hizmetin yer aldığı fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Fuarı iç pazar profesyonellerinin yanı sıra Nijerya, Tunus, Cezayir, Arnavutluk, Sırbistan, Rusya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da aralarında olduğu Orta Doğu, Doğu Avrupa, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan 40'a yakın ülkeden profesyonel alıcı geliyor. 3 bin yabancının ziyaret etmesi beklenen fuarın toplam profesyonel ziyaretçi hedefi ise 10 binin üzerine çıkmak.

TÜRKİYE İLK BEŞ ÜLKE ARASINDA

Fuarda, inşaat malzemeleri ve teknolojileri sanayinde dünyanın ilk beş ihracatçısı arasında olan Türk inşaat endüstrisinin global ticaretini artıracak B2B ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyor. Bu görüşmeler katılımcı firmalara yeni ihracat kanalları oluşturmasının yanında Türk firmaların global marka bilinirliklerini de artırma olanağı sunuyor. Fuar'da inşaat malzeme ve teknolojilerinin yanı sıra; iklimlendirme, banyo mutfak, tesisat sektörleri ile inşaat elektrik elektroniği, akıllı bina sistemleri özel olarak tasarlanan ayrı ayrı hollerde sergileniyor. Ziyaretçiler, bu özel alanlarda sektörün en güncel trendlerini takip edebilirken, yeni teknolojilere dair kapsamlı bilgilere de ulaşabiliyor.

YABANCI TİCARET ODALARI ALIM HEYETLERİYLE GELDİ

CF İstanbul'un daha ilk gününde birçok ülkenin ticaret odaları ve alım heyetleri katılımcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeye başladı. Aralarında Fildişi Sahilleri, Nijerya, Kosova, Fas, Tunus, Cezayir, Arnavutluk, Moldova, Romanya, Suudi Arabistan, Umman ve Lübnan'ın da olduğu ülkelerin ticaret ile mimarlar oda temsilcilerinin ve heyette bulunan alım gruplarının yaptığı görüşmeler, fuar katılımcıları için yeni ihracat kanalları oluşturacak. İstanbul Fuar Merkezi'nin 9 ve 10'uncu hollerinde düzenlenen İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı- CF İstanbul'un kapıları 15 Şubat'a kadar açık olacak.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Orta Doğu, İstanbul, İhracat, Ekonomi, Turizm, Afrika, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı CF İstanbul Başladı - Son Dakika

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