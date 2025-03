İnşaat sektörünün bölgedeki temsilcileri tek çatı altında buluştu

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İMSİAD) öncülüğünde birleşen Bilecik, İnegöl, Yenişehir ve Karacabey'deki müteahhit dernekleri inşaat sektöründe bölge için yeni bir çatı kuruluş olacak olan İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu'nu (İMSİFED) kurdular.

İMSİAD'ın iftar programına Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ile Prof. Dr. Sinan Uyanık, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Nazlı Yazgan, Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı Hamit Şenocak, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem, Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, İçmimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ali Gözütok, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Zehra Çakar, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı İlker Tokdemir, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Burak Özgen, BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, DEMSİAD Başkanı Alptekin Şahintürk, Karacabey İMSİAD Başkanı Süleyman Garip, Yenişehir İMSİAD Başkanı Emrah Taşcan, Bilecik Müteahhit Derneği Başkanı Mehmet Yağız, İnegöl Müteahhit Derneği Başkanı Sabri Şen, İnegöl Müteahhit Derneği Danışma Kurulu Başkanı Yusuf Şehitoğlu, BURSED Başkanı Erkan Öncel, AHŞAPDER Başkanı Erkan Kalafat, TÜGEM Bursa Başkanı Göksel Birsen, YAPİDER Yönetim Kurulu Üyeleri, sektör temsilcileri, iş dünyası temsilcileri ve STK'ların yöneticileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, Ramazan'ın bereketini, huzurunu ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Bu iftar buluşmamızın, yalnızca bir araya gelip huzurla iftar yaptığımız bir organizasyon değil, aynı zamanda umutlarımızı, hedeflerimizi ve sektörel vizyonumuzu da paylaştığımız bir platform olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede gerek sektör sorunlarının çözümleri, gerekse sosyal sorumluluk adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

"Bursa için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İMSİAD olarak yakın zamanda yaptıkları çalışmaları paylaşan Başkan Şeref Demir, Ocak ayında gerçekleştirdikleri "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi" ile kentsel dönüşüm meselesini tüm boyutlarıyla masaya yatırdıklarını söyledi. Başkan Şeref Demir, zirvenin yoğun bir katılıma sahne olduğunu belirterek, "Milletvekillerimizden belediye başkanlarımıza, akademik odalarımızın temsilcilerinden üniversitelerimizin değerli hocalarına, sektörümüzün önde gelen iş insanlarından medya mensuplarına kadar herkes oradaydı" diye konuştu.

Başkan Demir, geçtiğimiz yıllarda ülkece yaşadığımız büyük deprem felaketlerinin, güvenli ve sağlam yapılar inşa etmenin ne denli kritik olduğunu acı bir şekilde hatırlattığını vurgulayarak "Bursa özelinde de, uzmanlarımızın ifade ettiği gibi şehrimizin büyük bir bölümü birinci derece deprem bölgesinde ve mevcut yapı stoğumuzun önemli bir kısmı risk taşıyor. Bu gerçekler ışığında kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak artık ertelenemez bir zorunluluktur" şeklinde konuştu.

"Dönüşümde öncü olmaya hazırız"

Kentsel dönüşümün önünde ciddi engellerin bulunduğunu, engelleri aşmak için umut verici adımlar atılmaya başlandığını belirten Başkan Demir, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin son meclisinde emsal artırımı ile ilgili oybirliği ile alınan kararlar, devletimizin başlattığı 'Yarısı Bizden' kampanyası kentsel dönüşümde vatandaşlarımızın yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Devlet, dönüşüm maliyetinin yarısını üstlenerek ciddi bir teşvik sunuyor. Biz İMSİAD olarak bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz ve birçok ailenin bu sayede güvenli konutlara kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

Herkesin elini taşın altına koyarak kentsel dönüşüm seferberliğinin başarıya ulaşmasını temenni ettiklerini kaydeden Başkan Demir, "Büyük bir dönüşüm hamlesinde biz müteahhitlere de çok önemli görevler düşüyor. Müteahhitlerin toplumsal rolü bu noktada son derece kritik. Bizler sadece bina inşa etmiyoruz; aslında şehirlerimizin geleceğini inşa ediyoruz. İMSİAD olarak biz, sosyal faydayı her zaman ön planda tutarak hareket etmeye gayret ediyoruz. Yaşanabilir ve güvenli şehirler oluşturmak için üzerimize düşen her göreve hazır olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. İnşa ettiğimiz yapılarda kaliteyi ve güvenliği tesis ederek, insanımıza huzur içinde oturabileceği yuvalar teslim etmek istiyoruz" diye konuştu.

"İMSİFED sektörümüzü canlandıracak"

Zorlukların üstesinden gelebilmek ve sektörün gelişimini hızlandırmak için birlikte hareket etmenin önemine yürekten inandıklarının altını çizen Başkan Demir, "Bu inancın somut bir göstergesi olarak, komşu il ve ilçelerdeki meslektaşlarımızla güç birliği yapma yoluna gittik. Sizlerle gururla paylaşmak isterim ki Bilecik, İnegöl, Yenişehir ve Karacabey müteahhit dernekleri ile birlikte bir federasyon kurma çalışmalarımızı nihai noktaya getirdik. Geldiğimiz noktayı büyük bir heyecan ve mutlulukta sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece federasyonumuz İMSİFED in kuruluş imza törenini gerçekleştireceğiz" diyerek federasyonun kurulduğu bilgisini verdi.

İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu'nun (İMSİFED), inşaat sektöründe yeni bir çatı örgüt olacağını vurgulayan Başkan Demir, "Hep birlikte kuracağımız federasyonun sektörümüze büyük bir güç katacağına inanıyoruz. Bilecik'ten Karacabey'e, İnegöl'den Yenişehir'e kadar geniş bir coğrafyadaki meslektaşlarımız aynı masada buluştuğunda, bundan kazançlı çıkacak olan yine bizim sektörümüz, bizim şehirlerimiz olacak. İnanıyorum ki bu federasyon hamlesi camiamıza yeni bir soluk getirecek, hepimize motivasyon aşılayacak ve bizleri daha büyük başarılara taşıyacaktır" şeklinde görüşlerini aktardı.

"Genç İMSİAD bizleri motive ediyor"

İMSİAD olarak kendilerini motive eden başka bir gelişme daha olduğunu söyleyen Başkan Demir, "Derneğimiz bünyesinde genç mühendis, mimar ve müteahhitlerimizden oluşan Genç İMSİAD'ı kurduk. Bu oluşum, geleceğin sektör liderlerini, yani gençlerimizi, İMSİAD çatısı altında buluşturuyor. Gençlerimizin sektöre aktif katılımını sağlamak, onların enerjisi ve fikirleriyle zenginleşmek bizler için çok önemli. Çünkü iyi biliyoruz ki bugünün gençleri, yarının panton ve liderleri olacak. Onların başarısı yalnızca kendi kariyerlerini değil, ülkemizin geleceğini de güzelleştirecektir" dedi.

Gençlerin gözlerindeki heyecanı görmenin geleceğe dair umutları yeşerttiğini ifade eden Başkan Şeref Demir "İnanıyorum ki Genç İMSİAD üyeleri arasından yarının en başarılı müteahhitleri, mühendisleri, şehir plancıları çıkacak ve belki de içlerinden biri gün gelecek burada, bu kürsüde, bizim bugün konuştuklarımızı daha da ileri taşıyarak konuşacak. Gençlerimize güveniyoruz; onlar bizim yarınlara bırakacağımız en değerli mirasımız" diyerek konuşmasını tamamladı.

"Dönüşüm olmazsa olmazımız"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise yaptığı konuşmada Gemlik'in deprem riski altında olduğunu ifade ederek, kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce ilçede yapılmaya başlanması gerektiğini söyledi. Başkan Deviren, Gemlik'in yüzde 48 riskli yapı stokuna sahip olduğunu aktararak en kısa sürede çalışmalara başlanılmazsa büyük bir felaketle karşı karşıya geleceklerinin altını çizdi. Yapılan iftar programının önemine değinen Başkan Deviren, İMSİAD Yönetimini kutlayarak yeni kurulan İMSİFED'E çalışmalarında başarılar diledi.

Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Gökhan Yıldız ise İMSİAD'ın önemli işler hayata geçirdiğine dikkat çekerek, kentsel dönüşüm çalışmalarının Yıldırım ilçesinde hızla devam ettiğini ifade ederek, İMSİAD'a üyesi firmaların ilçeye daha fazla ağırlık vermeleri gerektiğini söyledi. Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem de İMSİAD'ın Bursa için önemli işlere imza attığını ifade ederek, sektöre yeni bir soluk getirecek olan İMSİFED'e başarılar dilediler.

İMSİFED resmi imzaları atıldı

Konuşmaların ardından İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, İnegöl Müteahhitleri Derneği Danışma Kurulu Başkanı Yusuf Şehitoğlu, Karacabey İMSİAD Başkanı Süleyman Garip, Yenişehir İMSİAD Başkanı Emrah Taşcan ve Bilecik Müteahhit Derneği Başkanı Mehmet Yağız, İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu'nun (İMSİFED) kuruluşunu gerçekleştiren resmi imzaları attı.

Genç İMSİAD kurucuları beratlarını aldı

Programın son bölümünde de İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir ve protokol üyeleri yeni kurulan Genç İMSİAD'ın kurucu üyelerine berat takdim etti. - BURSA