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İş bırakan Yemek Sepeti kuryeleri, zammın güncellenmesini istiyorlar - Son Dakika

İş bırakan Yemek Sepeti kuryeleri, zammın güncellenmesini istiyorlar

03.02.2022 17:23

Yemek Sepeti kuryeleri, maaşlarına yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başladıkları eyleme 3. gününde de devam ediyor. Zam oranlarının güncellenmesini isteyen kuryeler, şirket binası önünde meşale yakarak yaşanan durumu protesto etti.

Online yemek siparişi hizmeti veren Yemek Sepeti ve Bana Bi kuryeleri, yeni yılla birlikte ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylemlerine 3. gününde de sürdürdü. Şirketin genel merkezi önünde toplanan kuryeler, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep etti. Haklarının verilmesini isteyen kuryeler, yağmur altında meşale yakarak slogan attı.

İş bırakan Yemek Sepeti kuryeleri, 3 gündür eylemde! Zammın güncellenmesini istiyorlar

"BU MÜCADELE ONUR MÜCADELESİDİR"

Grup adına konuşan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Daha Türkiye'nin dört bir tarafında yemek tepesinde çalışan işçi kardeşlerim İstanbul'da başlayan ve diğer bölgelerde de yayılan bu direnişe kontak kapatarak, Bana Bi, depolarında işe çıkmayarak bu mücadeleye katılmaktadırlar. Bugün Ankara'da, Eskişehir'de, İzmir'de de basın açıklamaları eylemler var. Antalya'da da yine eylemler var. Adana, Bursa'dan, Türkiye'nin değişik depolarından görüştüğümüz arkadaşlarımızla bu bu direnişe dahiliyetini herhangi bir biçim ile ortaya koyuyor, ya kontak kapatıyor ya da işi yavaşlatıyor. Bugün Yemek Sepeti çalışanlarının sayısı binlerce. İşçi arkadaşımız motokurye, vale ve depolarda çalışan işçi kardeşlerimiz bu eylemi sahipleniyor. Bu direniş, bu hak mücadelesi tüm arkadaşlarımızın, tüm işçilerin, emekçilerin çoluğuyla, çocuğuyla gelecek mücadelesidir. Bu mücadele aynı zamanda işçi sınıfımızın onur mücadelesidir. Yemek Sepeti işvereni hilekarlığa, düzenbazlığa bu konuda da devam etmektedir" dedi.

İş bırakan Yemek Sepeti kuryeleri, 3 gündür eylemde! Zammın güncellenmesini istiyorlar

4 TEMSİLCİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Yapılan basın açıklaması sonrası kuryelerin aralarından seçtiği 4 temsilci, yetkililerle görüşmek için şirket binasına girdi.

İş bırakan Yemek Sepeti kuryeleri, 3 gündür eylemde! Zammın güncellenmesini istiyorlar
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Yemek Sepeti, Türkiye, Slogan, işçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İş bırakan Yemek Sepeti kuryeleri, zammın güncellenmesini istiyorlar - Son Dakika Ekonomi


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