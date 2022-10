Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü DEAŞ'a destek verdiğini itiraf eden çimento üreticisi Lafarge'ye tepki gösterdi

Hedefinde itirafıyla gündeme oturan ünlü şirket vardı: Her şeyiyle açığa çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde DEAŞ'a yardım ettiğini itiraf eden Fransız çimento devi Lafarge ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron vardı.

"YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR"

Durumu Macron'a anlattığını ancak kulak arkası ettiğini belirten Erdoğan, "Fransa'nın Başkanı sayın Macron'a bunları anlattım. Şimdi Fransa parlamentosunda Macron'a bunun hesabını sordular. Şu anda gündemdeki en önemli konulardan biri hale geldi. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yalan. Bu yalan tutmadı. Teröre destek veren en önemli kurumlardan bir tanesi olarak artık her şeyiyle açığa çıktı. On binlerce masum sivilin ve müslümanın kanını döken bu vahşi DEAŞ örgütü kimler tarafından desteklendiği bu tür örneklerle net şekilde anlaşılıyor. Aynı riyakâr tavrın PKK; PYD ve FETÖ terör örgütlerine yönelik tutumlarda da sergilendiğini biliyoruz. Ellerindeki masum kanlarına rağmen bu örgütler destekleniyor, korunuyor. Ağızlarını her açtıklarında özgürlük, demokrasi ve insan haklarından bahsedenler akla ziyan bahanelerin arkasına saklanarak bu örgütlere sahip çıkmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Yalan haber ve terör örgütlerine verilen destek madalyonun bir yüzünü oluştururken diğer yüzünde İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı vardır. Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar ve nefret söylemleri pekçok yerde artış göstermektedir. Faşizan düzenleme, antidemokratik mevzuat çalışmalarla ibadet hürriyetleri kısıtlanmaktadır. Başörtüsü, sakal, cübbe, tesettüre müdahaleler normalleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu vahim tablo İslam karşıtlığı maksadıyla yapılan medya müdahalelerine karşı ortak hareket etmemizi zaruri kılıyor. Medya organları da aynı mesuliyet duygusuyla hareket etmeli, toplumun bir kısmını karalamaya yönelik iftiralardan uzak durmalıdır.

"İSLAM DÜŞMANLIĞIYLA MÜCADELEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye olarak İslam düşmanlığıyla mücadeleye büyük önem veriyoruz. Teşkilatın zirve dönem başkanlığı yürüttüğümüz dönemde yaptığımız davet ve BM Genel Kurulundaki hitabımdaki çağrı temelinde önemli bir adım attık. BM Genel Kurulu 15 Mart tarihini Uluslararası İslam Karşıtlığı ile Mücadele Günü olarak kabul etti. Hep birlikte bu duyarlığı çok daha ileri seviyeye taşımamız gerekiyor.

"FİLİSTİN DAVASINI GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAVUNMAMIZ ŞART"

Filistin davasını da daha güçlü şekilde savunmamız şarttır. Filistinli kardeşlerimiz topraklarında yaşadığımız işgali, hak mahrumiyetini daha iyi anlatmalıyız. Suriye'de insani kriz ve terör sarmalından kurtulmamız için siyasi çözüm çabalarına daha etkin destek vermeliyiz. Filistin, Keşmir, Kıbrıs, Batı Trakya'ya kadar her cephede işbirliğimizi artırmadan saldırıların üstesinden gelemeyiz.

"HEPİNİZİ İSTANBUL'DAKİ MEDYA FORUMUNA DAVET EDİYORUM"

İstanbul'da ev sahipliğini yaptığımız 2016 yılındaki İslam zirvesinde yazılı ve görsel medyanın İslamın doğru anlatılması, bilginin doğru yayılmasının önemini vurgulamıştık. Bu toplantıda üye ülkelerde medya altyapının geliştirilmesi ve medya kuruluşları arasında işbirliği çağrısında bulunmuştuk. 2025 10 Yıllık Eylem Planı kapsamında medya, sosyal medya, kamu diplomasi alanlarında bazı hedefler belirlemiştik.

Üzülerek belirtmek isterim ki henüz bu hedeflere ulaşamadığımızı görüyoruz. İstanbul'da faaliyet gösterecek medya forumunun faal hale getirilmesi yerinde olacaktır. Hepinizi medya forumuna katılmaya davet ediyorum. Haber Ajansları Birliği, İslam Yayıncılığı Birliği gibi medya kuruluşları arasında işbirliğine dönük adımların hızlandırılmasını bekliyoruz. Ülkemizde bu hafta kanunlaşan mevzuatın önemli bir kilometre taşı olacağını düşünüyorum.

Bu düzenlemeyi ülkemiz hukuk sistemine kazandırarak halkımızı, demokrasimizi korumak yönünde kritik adım attığımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunun faydalarını göreceğimden şüphe duymuyorum. Konferansın ülkelerimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.