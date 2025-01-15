İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında İBB'nin İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılması teklifi görüşüldü. Yapılan konuşmaların ardından teklif kabul edildi. Buna göre tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi.

15.01.2025 11:04
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Gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam talebi kabul edildi. Buna göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı.

Oy çokluğuyla kabul edilen teklif kapsamında İETT otobüsleri, raylı sistemler, tünel, nostaljik tramvay, özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ ve TCDD Taşımacılık AŞ ile Halkalı- Bahçeşehir ve Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hatlarında kullanılan İstanbulkart elektronik bilet ücretlerine yüzde 35 artış yapıldı. Yeni tarife, 18 Ocak itibarıyla geçerli olacak. Yapılan artışla birlikte İstanbul'da ulaşım ücretleri şu şekilde değişecek:

İŞTE YENİ BİLET FİYATLARI

  1. Tam bilet: 27 TL
  2. Öğrenci: 13,17 TL
  3. Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL
  4. Öğrenci abonman: 381,37 TL
  5. Tam abonman: 2,118 TL
  6. Metrobüs tam bilet: 40,068 TL
  7. Marmaray tam bilet: 59,76 TL
  8. Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL
  9. Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

VAPUR SEFER FİYATLARI DA ARTTI

  1. ÜsküdarEminönü 34,20 TL
  2. Kadıköy-Eminönü 38,11 TL
  3. Kadıköy- Beşiktaş 38,11 TL
  4. Bostancı- Adalar 100,45 TL.

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

UKOME'de kabul edilen teklifte ayrıca taksi ve minibüs ücretleri için de değişikliğe gidildi. Taksimetre açılış ücreti yüzde 40'lık zamla 30 TL'den 42 TL'ye yükseltilirken, mesafe tarifesine de yüzde 40 zam yapıldı. Taksilerdeki kısa mesafe ücreti ise yüzde 35'lik artışla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı. Minibüslerdeki indi-bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Okul servislerinde ise 0-1 kilometre ücreti de 2605 TL oldu.

İBB'NİN % 46'LI ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında 6 Ocak'ta toplanmıştı. Toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Toplantıda söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise bu teklifin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

İstanbul\'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (68)

  • Johny Guitar:
    Ekrem olsun isterse 500 tl olsun 30 374 Yanıtla
    emin null:
    senj gidi œ 0 0
    LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    helal sana aramızdaki ekreme en sadık arkadaş kazandığın parayıda ekoya hayır için ver bence 0 0
    İsmailcan Şengül:
    ?? Jdkdkd 0 0
    Turgay Kayaoğlu:
    karaktersiz 0 0
  • Zafer musaboğlu:
    Güreşçi köfteci pazarcı sporyorumcusu mütaahit ekrem imamoğlunu incitmeyin onu lütfen üzmeyin, Kent lokantasına gidin Şok kampanya orda yemekler 39.99tl 192 27 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    bişey diyemiyorum çünkü sorumlusu hükümet eskiden yakıta zam gelicek diye basbas bağırırlardı şimdi haberimiz olmadan zamları geçiriyorlar. 66 147 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    elektrik su telefon köprü otoyol doğalgaz insanların tükettiği ne varsa hepsini %30'dan daha fazla zam geldiğine de haberleştirin 52 40 Yanıtla
    stanciu george:
    kafanın basmadıgını bılıyorum ama 6 mılyon yolcunun tasındıgı ıett bırım malıyetını cıkardıgın anda beledıyenın butun zararını konser paralarını ıett den karsıladıgını goreceksın varsa beynın ve vıcdanın hesabını yap ve dogruyu konus 0 0
    onder geldi:
    adaş bak 36 tane satılmış koyun senin yorumunu beyenmemiş 0 0
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SON DAKİKA: İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi - Son Dakika
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