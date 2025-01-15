İstanbul\'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

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Gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam talebi kabul edildi. Buna göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı.

Oy çokluğuyla kabul edilen teklif kapsamında İETT otobüsleri, raylı sistemler, tünel, nostaljik tramvay, özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ ve TCDD Taşımacılık AŞ ile Halkalı- Bahçeşehir ve Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hatlarında kullanılan İstanbulkart elektronik bilet ücretlerine yüzde 35 artış yapıldı. Yeni tarife, 18 Ocak itibarıyla geçerli olacak. Yapılan artışla birlikte İstanbul'da ulaşım ücretleri şu şekilde değişecek:

İŞTE YENİ BİLET FİYATLARI

Tam bilet: 27 TL Öğrenci: 13,17 TL Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL Öğrenci abonman: 381,37 TL Tam abonman: 2,118 TL Metrobüs tam bilet: 40,068 TL Marmaray tam bilet: 59,76 TL Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

VAPUR SEFER FİYATLARI DA ARTTI

Üsküdar – Eminönü 34,20 TL Kadıköy-Eminönü 38,11 TL Kadıköy- Beşiktaş 38,11 TL Bostancı- Adalar 100,45 TL.

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

UKOME'de kabul edilen teklifte ayrıca taksi ve minibüs ücretleri için de değişikliğe gidildi. Taksimetre açılış ücreti yüzde 40'lık zamla 30 TL'den 42 TL'ye yükseltilirken, mesafe tarifesine de yüzde 40 zam yapıldı. Taksilerdeki kısa mesafe ücreti ise yüzde 35'lik artışla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı. Minibüslerdeki indi-bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Okul servislerinde ise 0-1 kilometre ücreti de 2605 TL oldu.

İBB'NİN % 46'LI ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında 6 Ocak'ta toplanmıştı. Toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Toplantıda söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise bu teklifin kabul edilebilir olmadığını söyledi.