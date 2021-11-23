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İZTO'nun Gezici Dijital Karavan'ı tanıtıldı - Son Dakika

İZTO'nun Gezici Dijital Karavan'ı tanıtıldı

23.11.2021 17:46

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteği ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından hayata geçirilen Gezici Dijital Karavan Projesi, düzenlenen törenle tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteği ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından hayata geçirilen Gezici Dijital Karavan Projesi, düzenlenen törenle tanıtıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İZTO önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, TOBB camiası olarak girişimcilik kavramına büyük önem verdiklerini söyledi.

Türkiye'de girişimcilik kavramının konuşulmasında TOBB'un önemli payı olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye gündeminde artık girişimcilik var. Girişimciliğin çatı kuruluşu sizlersiniz. Türkiye'de 1,5 milyon şirket yani girişimci var. Ortaklarıyla birlikte bu sayı 5-6 milyona geliyor. 1,5 milyon girişimcinin yanında çalışan 15 milyon kardeşimiz var. Her girişimci ortalama 10 kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye'de her yıl 1 milyon gencimiz istihdam nüfusuna katılıyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, kamunun ve özel sektörün istihdam kapasitesinin sınırlı olduğunu, işsizliği azaltmanın yolunun da yeni istihdam yollarını desteklemekten geçtiğini kaydetti.

Girişimci sayısının artırılması, kadın ve gençlerin girişimcilik konusunda özendirilmesi gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası şirketlerle farklı projeler yürüttüklerini aktardı.

Yeni odak noktası dijitalleşme

Yeni odaklandıkları konunun "dijitalleşme" olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 salgınıyla birlikte dijital dünyanın önem kazandığını aktardı.

Hisarcıklıoğlu dünyanın çok hızlı şekilde dijital dönüşüm içinde olduğunu, bu sürecin dışında kalmamak gerektiğini ifade ederek, sürece uyum sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini, TOBB olarak belgeleri dijital ortama taşıdıklarını dile getirdi.

Üyelerin dijital gelişmelerden yararlanması için gereken adımları attıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Üyelerimize dijitalleşmeden, yapay zekadan korkmamaları gerektiğini tam tersine işlerine entegre etmeleri gerektiğini anlattık. Pandemiden sınırlı etkilenen şirketlerin başında dijital dönüşümü gerçekleştiren, e-ticareti aktif kullanan şirketler gelmektedir. Bu konuda farkındalığı artırmak için çok sayıda etkinlik yaptık. Ulusal ve uluslararası pek çok şirketle iş birliği yaptık."

Gezici Dijital Karavan Projesi ile hizmetin artık oda ve borsa üyelerinin ayağına gittiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Eskiden caddede, köşe başında, ana caddede dükkan sahibi olmak önemliydi şimdi internette yer almak önemli. Bu yüzden ihmal etmeyin, girişimci kardeşlerim dijitalleşin ve sizden bir ricam daha var, konfor alanınızdan çıkın." dedi.

İZTO Başkanı Özgener: "Satın alma alışkanlıkları dönüşüyor"

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, rekabette öne geçmek için firmaların ve kurumların dijitalleşmeye önem vermesi gerektiğini söyledi.

Özgener İZTO olarak dijitalleşmeyi ön plana aldıklarını vurgulayarak, Gezici Dijital Karavan Projesi'nin 2 yıldır yürüttükleri ve 2022'de hayata geçirecekleri inovasyon ve girişimcilik projesinin tamamlayıcısı olduğunu belirtti.

Yeni nesil girişimcilik ve Ar-Ge projelerinin odağında çoğunlukla dijital teknolojilerin yer aldığına işaret eden Özgener, "Dijitalleşen iş modelleri ile iş süreçleri, satın alma alışkanlıkları dönüşüyor. Tüketiciler de çağın hızına ayak uyduruyor. Yemeksepeti, Gittigidiyor gibi platform business iş modelleri, AirBnB, UBER gibi paylaşım ekonomisine dayalı iş modelleri sayesinde e-ticaret bambaşka bir boyut kazandı. Hemen hemen her sektörün yönü değişmiş durumda." dedi.

Özgener, üyelerinin yerel düzeyden çıkıp global firmalar ile aynı seviyeye gelmelerini temel önceliklerinin en başına yerleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Üyelerimizin dijital farkındalıklarının artırılması, dijital dönüşüm yolculuklarının desteklenmesi, dijitalleşen piyasa rekabet şartları karşısında daha dayanıklı ve rekabetçi hale gelebilmelerine katkı sağlanması projemizin temel amaçları arasında yer alıyor. Karavanda üyelerimizin iş ve üretim süreçlerine adapte edebilecekleri dijital teknoloji, yazılım ve donanımlarla tanışmaları için bir ortam sunuyoruz."

Konuşmaların ardından İZTO Başkanı Mahmut Özgener ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Rifat Hisarcıklıoğlu'na 3 boyutlu yazıcıyla hazırlanmış Atatürk büstü hediye etti.

Heyet daha sonra Gezici Dijital Karavan'da incelemede bulundu.

Gezici Dijital Karavan

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB, İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile İZTO tarafından hayata geçirilen Gezici Dijital Karavan, teknoloji ve yazılımlar ile donatılmış dorseden oluşuyor.

İzmir'in farklı bölgelerini ziyaret edecek karavan ile İZTO üyesi firmalara dijital çözümlerin sunulması hedefleniyor.

Karavanda kurumsal web sitesi, çevrim içi stok yönetimi, envanter takibi, satış, e-arşiv gibi konularda bilgilendirmenin yanı sıra kurumlara yapay zeka gibi ileri düzey teknolojileri içeren çözümler önerilmesi planlanıyor.

İZTO'nun Gezici Dijital Karavan'ı tanıtıldı
İZTO'nun Gezici Dijital Karavan'ı tanıtıldı
İZTO'nun Gezici Dijital Karavan'ı tanıtıldı
İZTO'nun Gezici Dijital Karavan'ı tanıtıldı
İZTO'nun Gezici Dijital Karavan'ı tanıtıldı

İzmir Kalkınma Ajansı, Girişimcilik, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İZTO'nun Gezici Dijital Karavan'ı tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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