Karadeniz İhracatı 1,1 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karadeniz İhracatı 1,1 Milyar Dolara Ulaştı

Doğu Karadeniz'de 2024'te 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti, yüzde 15 artış kaydedildi.

04.10.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024'ün ocak-eylül döneminde 1 milyar 187 milyon 817 bin 838 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta bu yılın 9 ayında, bir önceki yıla göre yüzde 15 artış yaşandığını belirtti.

Gürdoğan, Trabzon'dan 900 milyon 779 bin 980, Rize'den 176 milyon 704 bin 923, Artvin'den 60 milyon 496 bin 460, Gümüşhane'den ise 49 milyon 836 bin 475 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı.

Gürdoğan, 2023'ün 9 aylık dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 15, Rize'den yüzde 7, Artvin'den yüzde 27, Gümüşhane'den yüzde 44 artış yaşandığını aktardı.

Söz konusu dönemde bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 533 milyon 626 bin 90 dolarla fındık olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, bu sektörü 183 milyon 694 bin 446 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 139 milyon 708 bin 535 dolarla maden ve metaller, 129 milyon 630 bin 286 dolarla yaş meyve sebze, 30 milyon 329 bin 970 dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin izlediğini kaydetti.

Gürdoğan, söz konusu dönemde 141 ülkeye ihracat yapıldığına değinerek, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin olduğunu bildirdi.

İtalya'ya yapılan ihracatın yüzde 27, Gürcistan'a yüzde 13, Almanya'ya yüzde 10, Çin'e yüzde 20 arttığına işaret eden Gürdoğan, Rusya'ya yapılan ihracatın ise yüzde 14 düştüğünün altını çizdi.

Gürdoğan, Norveç, Beyaz Rusya, Güney Kore Cumhuriyeti, Japonya, İzlanda, Danimarka, Yunanistan, Ürdün, Tayvan, Letonya, Tunus, Lübnan'a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandığını, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Şili, Venezuela, Filistin, Nijer, Bahreyn ve Slovenya'nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeye daha ihracat yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Karadeniz, Ekonomi, İhracat, trabzon, Artvin, Finans, Tarım, Eylül, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz İhracatı 1,1 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:15 Fernas madencilikte neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas madencilikte neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
18:20 Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona’ya geri dönüyor Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona'ya geri dönüyor
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:43 FIBA Kadınlar Süper Kupa’da şampiyon Fenerbahçe Opet FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:18 Ameliyat sırasında neşter bulamayınca bakın ne kullandı Ameliyat sırasında neşter bulamayınca bakın ne kullandı
17:07 Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme
17:04 Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 12:37:47. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz İhracatı 1,1 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement