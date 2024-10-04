Karadeniz İhracatı 1,1 Milyar Dolara Ulaştı

Ekonomi

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024'ün ocak-eylül döneminde 1 milyar 187 milyon 817 bin 838 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta bu yılın 9 ayında, bir önceki yıla göre yüzde 15 artış yaşandığını belirtti.

Gürdoğan, Trabzon'dan 900 milyon 779 bin 980, Rize'den 176 milyon 704 bin 923, Artvin'den 60 milyon 496 bin 460, Gümüşhane'den ise 49 milyon 836 bin 475 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı.

Gürdoğan, 2023'ün 9 aylık dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 15, Rize'den yüzde 7, Artvin'den yüzde 27, Gümüşhane'den yüzde 44 artış yaşandığını aktardı.

Söz konusu dönemde bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 533 milyon 626 bin 90 dolarla fındık olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, bu sektörü 183 milyon 694 bin 446 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 139 milyon 708 bin 535 dolarla maden ve metaller, 129 milyon 630 bin 286 dolarla yaş meyve sebze, 30 milyon 329 bin 970 dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin izlediğini kaydetti.

Gürdoğan, söz konusu dönemde 141 ülkeye ihracat yapıldığına değinerek, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin olduğunu bildirdi.

İtalya'ya yapılan ihracatın yüzde 27, Gürcistan'a yüzde 13, Almanya'ya yüzde 10, Çin'e yüzde 20 arttığına işaret eden Gürdoğan, Rusya'ya yapılan ihracatın ise yüzde 14 düştüğünün altını çizdi.

Gürdoğan, Norveç, Beyaz Rusya, Güney Kore Cumhuriyeti, Japonya, İzlanda, Danimarka, Yunanistan, Ürdün, Tayvan, Letonya, Tunus, Lübnan'a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandığını, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Şili, Venezuela, Filistin, Nijer, Bahreyn ve Slovenya'nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeye daha ihracat yapıldığını belirtti.