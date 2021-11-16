Üye Girişi
Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakılmıştı - Son Dakika

Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakılmıştı

16.11.2021 10:22

Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakılmıştı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile 24 yıl önce başlatılan Kalkan balığı projesi beklentileri karşılamadı KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.

Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakılmıştı

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile 24 yıl önce başlatılan Kalkan balığı projesi beklentileri karşılamadı

KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer:

"Gördüğümüz kadarıyla projeden umulan beklenti sonuç olarak göremedik; Kalkan balığı bolluğa ulaşmadı"

"Dip balıklarında da gerçekten endişe verici bir durum var, koruma altına alınması düşünülmesi gerekir"

TRABZON - Karadeniz'de Kalkan balığı popülasyonunu arttırmak ve bir iç deniz olan Karadeniz'i bir Kalkan denizi haline getirmek için 24 yıl önce Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile başlatılan Kalkan Balığı Projesi beklentileri karşılamadı. Denize 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu bırakılmasına rağmen istenilen Kalkan popülasyonu bir türlü sağlanamadı.

1997-2007 yılları arasında Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliği ile Karadeniz'de balık yetiştiriciliğinin gelişmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kalkan Balığının yumurta, yavru üretim teknikleri geliştirildi. Sonrasında 2008-2018 yılları arasında Türk Mühendisleri tarafından bu geliştirildi ve Trabzon'daki Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde üretilen balıklar çeşitli dönemlerde Karadeniz'in farklı illerinden denize bırakıldı. 24 yılı bulan sürede 100 bini aşan Kalkan balığı yavrusu Karadeniz'le buluşturulurken, bu proje Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerin de dikkatini çekti, bu ülkelere de bu balığın üretimi ve denize bırakılması konularında çeşitli eğitimler verildi. Ancak tüm çabalara rağmen Kalkan popülasyonu istenilen düzeye ulaşamadı.

Karadeniz'in derinlerinde yaşayan, suların ısınmaya başladığı Nisan-Mayıs aylarında üremek ve yumurtalarını bırakmak için kıyıya doğru göç eden Karadeniz kalkanı, kıyıdaki sıcak ve sığ sulardaki üreme ve çoğalma göçünün ardından yeniden derin sulara göç ediyor. Kemiksi yapısı ile Atlantik kalkanına benzeyen balık, dokusu ve lezzeti ile diğer kalkan türlerinden ayrılıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer projeden umulan beklentiyi göremediklerini ifade ederek Karadeniz'deki dip balıkların endişe verici boyutta olduğuna dikkat çekerek bu balıkların kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Söz konusu projenin kalkan bolluğu bakımından beklentilerden uzak kaldığını belirten Dinçer, "Kalkan balığı projesi Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yaklaşık 24 yıl önce başlatılan projeydi. Gördüğümüz kadarıyla projeden umulan beklentiyi sonuç olarak göremedik, kalkan balığı bolluğa ulaşmadı. Son zamanlarda neredeyse tezgahlarımızda hemen hemen hiç görülememe gibi bir durum oldu. Yani dip balıklarında da gerçekten endişe verici bir durum var. Bunların koruma altına alınması gibi düşünülmesi gereken bir husustur. Yani kalkan balığı şu an gerçekten ağlara takılmamaktadır. Pelajik balıklar bu yönde daha avantajlı daha gezgin balıklar sürüler oluşturuyorlar daha uzun mesafeler ve kat ettikleri için bölgelerini daha çok değiştirebiliyorlar. Aynı şeyi dip balıkları için söylememiz doğru değil onlar daha çok zemine bağlı olarak yaşadıklarından coğrafi olarak konum değiştirmeleri pelajik sürülere göre çok daha sınırlıdır. O nedenle daha özel koruma altına alınmaları gerektiğini düşünmekteyiz" diye konuştu.

Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakılmıştı
Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakılmıştı
Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakılmıştı
Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakılmıştı
Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakılmıştı
Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakılmıştı

Japonya hükümeti, Karadeniz, Trabzon, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakılmıştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Portekiz'i yenip Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, dağıtılan dev primi çocuklara bağışladı 11:16 Portekiz'i yenip Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, dağıtılan dev primi çocuklara bağışladı Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, 10:58 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi 10:54 Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor 10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir 10:23 Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir 7 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü! Video izlediği sırada bir anda yere yığıldı 10:00 7 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü! Video izlediği sırada bir anda yere yığıldı
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar 09:38 İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar Hazal Kaya yeni projelerini anlattı 08:02 Hazal Kaya yeni projelerini anlattı

Son Dakika Haberleri
11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor
10:57 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi
10:56 Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya
10:54 Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
10:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi
10:41 Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu sonrası terör örgütü ağır darbe aldı
10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor
10:24 Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak
10:22 Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir
Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı         
11:19
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor         
11:07
Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya         
10:57
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde         
10:02
Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı         
10:00
Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin         
08:29
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Profesör, 2 saatten fazla kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, 2 saatten fazla kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 11:24:14. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakılmıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement