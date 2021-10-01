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Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı - Son Dakika

Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı

01.10.2021 11:28
Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı, System.String[]

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerin katıldığı ve Türkiye'nin tarım politikalarının masaya yatırıldığı 'Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı.

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerin katıldığı ve Türkiye'nin tarım politikalarının masaya yatırıldığı 'Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı.

Belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için 'Üreten Belediye' ve 'Sosyal Belediyecilik' anlayışının öne çıkan örneklerinin sergilenmesinin hedeflendiği 'Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nin açılışını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.

İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda CHP Milletvekili ve yöneticisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda CHP'li il ve ilçe belediye başkanı katıldı.

Kartal Belediyesi, açmış olduğu stantta, 12 yıldan beri çevre ve halk sağlığına katkıda bulunmak, kimyasal gübreye alternatif olarak pazarlardan çıkan sebze-meyve atıklarının ve mutfak atıklarının Kırmızı Kaliforniya Solucanları yardımı ile organik gübreye dönüştürülmesini sağladığı 'Kaliforniya Solucan Gübresi Projesi' olmak üzere; tüketiciler ve Buğday Derneği ile Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen organik tarım üreticilerini buluşturduğu Kartal Ekolojik Pazarı'nda satışa sunulan ürünlerin yanı sıra Kültür Merkezlerinde devam eden el sanatları kurslarında yapılan çalışmaları da sergiledi.

PROJELERİN AYRINTILARINI DİNLEDİLER

Açılış töreninin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyelerin stantlarını gezdi. Kartal Belediyesi standını ziyaret eden  Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Başkan Gökhan Yüksel'den, Kartal Belediyesi tarafından yerli üreticiye destek amaçlı kurulan 'Ekolojik Pazar' ve 'Kırmızı Solucan Gübresi' gibi uygulamaya konulan projelerin ayrıntılarını dinleyip bilgi aldılar.

"ÇİFTÇİNİN TARIM KOOPERATİFİNDEN ALDIĞI KREDİNİN FAİZİNİ SİLECEĞİZ"

Açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin iktidar olması durumunda yapacağı ilk işlerinden birinin çiftçilerin tarım kooperatiflerinden aldığı kredilerin faizini silmek olacağını kaydederek, şunları söyledi;

"İlk yapacağımız iş; çiftçinin ister bankalardan ister tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Bitti. Faiz yok. Anaparayı da makul şekilde alacağız. İki; hiçbir çiftçinin üretim araçları asla ve asla borcu ne olursa olsun, haczedilmeyecek. Yata mazotu hangi fiyattanı veriliyorsa, çiftçinin de traktörüne de mazotu aynı fiyattan vereceğiz. Hiç ortası yok bunun. 'Kardeşim öbürü tatile gidiyor, eğleniyor vesaire. E çiftçi de tarlaya gidiyor, ekiyor, biçiyor. ÖTV'yi kaldıracağız. Bu konuda da kararlıyız. Bunun da gereğini yapacağız."

"BEN BİR TARIM ÇOCUĞUYUM"

Açılış töreninde konuşan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocukluğunun ve gençliğinin tarımla iç içe geçtiğini söyleyerek; "Ben bir tarım çocuğuyum öyle doğdum, liseye kadar öyle büyüdüm.  2024-2028 tarım politikalarıyla ilgili çalışmalar sorunlara çözüm üretecek. Burada dolu dolu 3 gün geçireceğiz. Belediyelerimiz ve uzmanlarımız birbirleriyle proje alışverişi yapacaklar. Yerelden genele giden yol taşlarını döşemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, zirvenin üreticilerin ve belediyelerin birlikte çalıştıkları halde çok güzel projelere imza attığını kanıtladığını belirterek, şunları söyledi;

"Zirvenin, son yıllarda yerel yönetim anlayışlarında yaşanan çok önemli bir değişimin en net ifadesidir. Tarımsal Kalkınma Zirvesi, bu belediyelerin ve üreticilerin birlikte neler başardıklarını ve neler başarabileceklerini bu güzel buluşmada ortaya koyacak. Bu zirvede paylaşılacak her fikir Türkiye'nin geleceğine ekilen sağlıklı tohumlardır."

Zirveye katılan 160 belediye ve 300 kooperatif tarım çalışmalarını tanıtırken, CHP'li belediyelerin çiftçilere ve kooperatiflere yönelik destek çalışmaları anlatıldı.

Tarımsal Kalkınma Zirvesi, 2 Ekim gününe kadar İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde devam edecek.


Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı
Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı
Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı
Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı
Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı
Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı

Kartal Belediyesi, Türkiye, Kartal, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı - Son Dakika
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