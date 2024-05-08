Konya Makine Teknolojileri Fuarları Ziyaretçilere Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Konya Makine Teknolojileri Fuarları Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

Konya Makine Teknolojileri Fuarları Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından düzenlenen Konya Makine Teknolojileri Fuarları, sektör profesyonelleri için buluşma noktası olmaya devam ediyor. 16 ülkeden 200 firma ve temsilciliği 99 markanın katıldığı fuarlarda, sektörün önde gelen firmaları ürünlerini sergilemeye başladı. Ziyaretçiler, 4 gün boyunca fuarları gezip sektördeki gelişmeleri takip etme ve yeni iş bağlantıları kurma imkanı bulacak. Fuarlara Ortadoğu ve Avrupa'dan da ziyaretçilerin gelmesi bekleniyor.

08.05.2024 15:13
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Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen Konya Makine Teknolojileri Fuarları bugün kapılarını ziyaretçilere açtı.

Grup tarafından yapılan açıklamada, eş zamanlı düzenlenen KONMAK, KONELEX, İSKON ve KONYA SAC fuarları, sektör profesyonelleri için buluşma noktası olmaya devam ediyor. Fuarlarda sektörün önde gelen firmaları, ürünlerini sergilemeye başladı.

Bu yıl 19 bin metrekare alanda düzenlenen fuarlara 16 ülkeden 200 firma ve temsilciliği 99 marka ile katıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Giresun, Kocaeli ve Adana gibi şehirlerden firmalar fuarda yer aldı.

Ziyaretçiler, 4 gün boyunca fuarda yer alan firmalarla görüşerek sektördeki gelişmeleri takip etme ve yeni iş bağlantıları kurma imkanı yakalayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarların Konya'nın makine üretimindeki gücünü ve küresel arenadaki konumunu daha güçleneceğini belirterek, "Konya Makine Teknolojileri Fuarları, şehrin makine sektöründeki önemli konumunu desteklemekte ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek inovasyon, ticaret ve iş birliği imkanları sunmaktadır. Konya ve bölgesinin endüstriyel potansiyeline ve ekonomik dinamizmine önemli katkı sağlayacağına inandığımız fuarlarımızın herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ortadoğu ve Avrupa'dan ziyaretçiler gelecek

Türkiye'nin makine üretimindeki önemli kentlerinden Konya, makine ihracatında yüzde 25,5'lik paya sahip. Makine sektöründeki bu konumuyla Konya, sadece ülke içinde değil uluslararası alanda da giderek dikkatleri üstüne topluyor. Fuarlar, bu alandaki gelişmeleri teşvik ederken sektör profesyonellerini bir araya getirerek inovasyon, ticaret ve işbirliği imkanları sunuyor.

Yurt dışında yapılan tanıtım çalışmaları ardından bu sene fuarlara Orta Doğu ülkeleri arasında Cezayir, Ürdün, Fas, Mısır ve Avrupa'da Avusturya, İngiltere, İtalya ve Almanya başta olmak üzere toplam 61 ülkeden iş insanı ziyaret edecek.

Türkiye genelinde ise 65 şehirden ziyaretçi kaydı bulunuyor. 4 günün sonunda fuarların toplamda 25 binin üzerinde sektör profesyoneli tarafından ziyaret edileceği bekleniyor.

Kaynak: AA

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