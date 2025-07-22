Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, şirket bilançolarına ilişkin iyimserliklerle risk iştahı artarken, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi bu risk iştahını törpülüyor.

Küresel piyasalarda, özellikle ABD'de açıklanan şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesinin olumlu etkileri görülürken, ABD'nin çeşitli ülkelerle karşılıklılık esaslı tarifelerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihine yaklaşılması da endişelere sebep oluyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bundan sonra gümrük vergisi konusunda daha sert tavır takınabileceğini ilişkin ihtimallerin de masada olduğunu ve bu durumun da risk algısını artırdığını söyledi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görevden alınma ihtimali şu an için söz konusu olmasa da Trump yönetiminin Powell hakkında yaptığı açıklamalar da Bankanın bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

Trump, bazı haberlere ilişkin, "Piyasa için neyin iyi olduğunu ve ABD için neyin iyi olduğunu herkesten daha iyi bilirim." ifadesini kullandı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Fed'in bir kurum olarak başarılı olup olmadığının incelenmesi gerektiğini kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna ise "yeminli yalan beyanda bulunduğu" gerekçesiyle Fed Başkanı Powell'a yönelik soruşturma açılması için Adalet Bakanlığına başvurdu.

Ayrıca, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump'ın Powell'ı kovmak gibi bir planı olmadığını ancak Powell'dan memnun da olmadığını belirterek, faizlerin düşmesi gerektiğini ifade etti.

Leavitt, 1 Ağustos tarihinden önce başka ülkelere de tarife mektupları gönderilebileceğini kaydetti.

Analistler, yarın Alphabet, Tesla ve IBM gibi şirketlerin yayımlayacağı finansal sonuçların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

- New York borsasında kapanış rekorları tazelendi

Şirket bilançolarına ilişkin iyimserliklerin etkisiyle New York borsasında yükseliş eğilimi görüldü. Dow Jones endeksi, yatay seyirle 44.323,07 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

ABD'de geçen hafta bankaların açıkladığı güçlü bilançolar sonrasında artan risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Trump'ın politikalarının etkilerinin korkulduğu kadar olmayacağına yönelik öngörülerle yüzde 4,42'den yüzde 4,37 seviyelerine geriledi.

Dolar endeksi yatay seyirle 97,9 seviyelerinde seyrederken, dün Dolar endeksinin zayıflaması ve tahvil getirilerinin gerilemesiyle 3 bin 400 dolar seviyelerini test eden altının ons fiyatı bugün yüzde 0,3 azalışla 3 bin 388 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, New York borsasındaki yükselişlerin de altının ons fiyatındaki gerilemeler de etkili olduğunu belirterek, yatırımcıların artan risk iştahıyla güvenli liman varlıklardan çıktığını kaydetti.

-Avrupa borsaları karışık seyretti

Avrupa borsalarında, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve şirketlerin açıkladığı bilançoların iç açıcı olmamasıyla dün karışık seyretti.

Ticaret belirsizliklerinin Avrupa'da şirketler üzerindeki olumsuz etkileri de görülmeye başladı. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, yılın ilk yarısında 2,3 milyar avro zarar açıkladı.

Öte yandan İngiltere, Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan 137 yeni yaptırım açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yeni yaptırımların Rusya'nın petrol gelirlerini kesintiye uğratacağını bildirdi.

Bu gelişmelerle, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 yükseldi.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

-Asya borsalarında Japonya'daki seçim sonuçlarının etkileri devam ediyor

Asya borsaları, ABD'nin 1 Ağustos'ta uygulayacağı ticaret tarifelerine ilişkin artan tedirginlik nedeniyle karışık bir seyir izlerken, Japonya borsasında Başbakan İşiba Şigeru liderliğindeki parlamentonun üst kanadı olan Danışman Meclisi'nde (Sangiin) çoğunluğu kaybetmesi sonrasında düşüş eğilimi öne çıktı.

Analistler, seçim sonuçlarının Japonya'nın ticaret ve ekonomi politikasının gidişatı hakkında soru işaretlerine yol açtığını aktardı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

BIST 100 endeksi 10.600 puanın üzerine çıktı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 değer kazanarak 10.616,18 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,07 altında 12.266 puanda işlem gördü.

Dolar/TL dün yatay seyirle 40,3845'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 40,4080'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında Richmond Fed imalat sanayi endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Tarifelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, mayıs ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

17.00 ABD, temmuz ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi