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Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 3600 ek göstergeye dair açıklama: Tüm kamuyu kapsamalı - Son Dakika

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 3600 ek göstergeye dair açıklama: Tüm kamuyu kapsamalı

20.11.2021 21:30

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Süreçle ilgili mücadele verdiklerini ifade eden Yalçın, "Ek gösterge sistematiği merdiven basamağı gibi. Birinde oynama yaptığınızda onu da yukarı doğru almanız lazım, sistem kurmanız lazım. Onun için tüm kamuyu kapsamalı" dedi.

Memur-Sen Kırklareli Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı. Bir otelde gerçekleşen toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı.

"BİR YIL İÇERİSİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK"

Toplantıda konuşan Yalçın, 3600 ek gösterge için mücadele ettiklerini belirterek, "Bir şeyde haklı mıyız, haksız mıyız ona bakacağız. Haklıysak mücadeleyi sürdüreceğiz. Şimdi 3600 ek gösterge dört meslek grubu üzerinden ifade edilmiş, biz dedik ki bu doğru değil, evet hakkıdır, fakat tamamına ilişkin bir çerçeve olmalıdır. Çünkü ek gösterge sistematiği merdiven basamağı gibi. Birinde oynama yaptığınızda onu da yukarı doğru almanız lazım, sistem kurmanız lazım. Onun için tüm kamuyu kapsamalı. Bir yıl içinde 3600 ek gösterge ve ek göstergeler yetkili konfederasyon ile birlikte çalışılacak ve tamamlanacak, hayata geçirilecektir" dedi.

HELALLEŞME ÇAĞRISINA CEVAP

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına ilişkin önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekçilerle helalleşmesi gerektiğini değindi.

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 3600 ek göstergeye dair açıklama: Tüm kamuyu kapsamalı
Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 3600 ek göstergeye dair açıklama: Tüm kamuyu kapsamalı

Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli, Ali Yalçın, Memur Sen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 3600 ek göstergeye dair açıklama: Tüm kamuyu kapsamalı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 3600 ek göstergeye dair açıklama: Tüm kamuyu kapsamalı - Son Dakika
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