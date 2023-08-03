Memur-Sen, Merkez'in enflasyon tahminine kapıyı kapattı: Hükümet zam teklifini piyasa gerçekleri üzerinden yapmalı
03.08.2023 12:36
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon rakamlarının ardından hükümete bir çağrıda bulundu. Temmuzda aylık enflasyonun yüzde 9,49, yıllık enflasyonun ise yüzde 47,83 olduğunu belirten Yalçın, "Merkez Bankası enflasyon tahminini 2023 yılı için yüzde 58'e, 2024 yılı için yüzde 33'e güncellemişti. Kamu İşvereni; 14 Ağustos'ta sunacağı teklifte Memur-Sen'in öngörülerini dikkate alarak, enflasyon hedefleri üzerinden değil piyasa gerçekleri üzerinden teklifle gelmelidir." dedi.
Geçtiğimiz günlerde yılın 3. enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 58'e yükseltildiğini duyurmuştu. Bugün TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ise,temmuz ayında enflasyon yüzde 9,49 arttı, yıllık enflasyon ise 47,83'e çıktı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu gelişme sonrası memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili hükümete dikkat çeken bir çağrı yaptı. Merkez'in tahminine kapıyı kapatan Yalçın, zammın piyasa gerçekleri dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyledi.
Yalçın paylaşımında şunları söyledi:
"Temmuz ayı enflasyonu %9,49, yıllık enflasyon %47,83 olarak açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası enflasyon tahminini 2023 yılı için %58'e, 2024 yılı için %33'e güncellemişti.
"22 BİN TL'NİN ÖNEMİ VERİLERİN AÇIKLANMASIYLA DAHA İYİ ANLAŞILIYOR"
Memur-Sen'in ekonomik verilere ve piyasa gerçeklerine dair analizi, öngörüsü ve değerlendirmesi ile oluşturulmuş 7. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri; 'haklı teklif' gerçeğini doğrularken, 'makul teklif' gerçeğini tescillemektedir. Temmuz ayında sadece 'Yüzdelik Zam+Enflasyon Farkı' durumunda oluşacak fotoğraf ile seyyanen zam sonrası tablo arasındaki fark hissediliyor. Memur-Sen'in 'alım gücü yükseltilmeli' talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vaadi olan 22.000₺'nin önemi ekonomik verilerin açıklanması ile daha iyi anlaşılıyor.
"AÇIKLANAN ENFLASYON KAMU GÖREVLİLERİNİ KAYGILANDIRIYOR"
22.000₺ düzenlemesi kamu görevlilerini rahatlatmaya yönelik adım olurken açıklanan enflasyon ise kaygılandırıyor. Memur-Sen'in 3'er aylık ve Refah Payı esaslı zam teklifi; kaygıları gidermeye, alım gücünü artırmaya, enflasyon baskısını sonlandırmaya dönük çözüm sunuyor.
"TEKLİF PİYASA GERÇEKLERİ ÜZERİNDEN GELMELİ"
Bu sebeple Kamu İşvereni; 14 Ağustos'ta sunacağı teklifte Memur-Sen'in öngörülerini dikkate alarak, enflasyon hedefleri üzerinden değil piyasa gerçekleri üzerinden teklifle gelmelidir."
MEMUR-SEN NE İSTİYOR?
Memur-Sen'in toplu sözleşme talepleri şöyle:
Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.
Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;
2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,
2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.
Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.
1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.
Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.
Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.
Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.
Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.
Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.
Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.
Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.
Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.
Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.
4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.
Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.
Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.
Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.
Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.
Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.
Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.
8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.
Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
3.08.2023 12:42:58. #1.12#
SON DAKİKA: Memur-Sen, Merkez'in enflasyon tahminine kapıyı kapattı: Hükümet zam teklifini piyasa gerçekleri üzerinden yapmalı - Son Dakika