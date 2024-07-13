Midilli Adası'na 15 Temmuz akını: Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Midilli Adası'na 15 Temmuz akını: Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu

Hafta sonu ve 15 Temmuz tatili nedeniyle Midilli Adası'na gitmek isteyen Türk tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Tatil boyunca adayı ziyaret edeceklerin sayısının 5 bini geçmesi bekleniyor.

13.07.2024 18:43
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Yunanistan'ın Midilli Adası'na 15 Temmuz akını

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu

BALIKESİR - Hafta sonu ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ortaya çıkan 3 günlük tatili Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyen Türk tatilciler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz Hudut Kapısı önünde kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Tatil boyunca Midilli Adası'nı ziyaret edeceklerin 5 bini geçmesi bekleniyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

3 günlük tatili fırsat bilen tatilciler nedeniyle Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı seferler düzenleyen 4 firmaya ait feribotların günde karşılıklı dörder sefer yapacakları öğrenildi.

Sabah ve öğle saatlerinde kalkan feribotlar yolcuların yanı sıra özel araçları da taşırken, her feribotun dolu gidip dolu geldiği öğrenildi.

3 günlük tatilin ilk gününde 2 bin kişinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmesi ve tatil süresince bu sayının 5 bini aşması bekleniyor.

Ayvalık'ta bir seyahat acentesinin yetkilisi Nevzat Turhan, yaşanılan yoğunluğun sebebinin 15 Temmuz tatili olduğunu kaydederek, "Bunun bir başka nedeni de Nisan ayı ile birlikte başlayan Kapı'da Vize uygulamasıdır. Zaten pandemi sonrasında da Midilli Adası'na yönelik talep yoğunlaşmıştı. Kapıda Vize Uygulaması ile birlikte bu yoğun artış katlanarak devam etti. Bugün 15 Temmuz tatili nedeniyle belki de Midilli-Ayvalık arasındaki seferlerin en kalabalık günü olacak. Bu yoğun talebin artma sebebi; Midilli'deki yemek-içmenin, eğlence sektörünün Türkiye'ye nazaran bizim halkımıza biraz daha ucuz gelmesi ve adadaki kültürün Türk kültürüne yakın olması da bu rağbeti arttırıyor" dedi.

Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot işletmeciliği yapan bir firmanın sahibi Ali Jale ise, 15 Temmuz tatili nedeniyle ciddi bir yoğunluğun olduğunu vurgulayarak, "Bu durum hafta sonu ile pazartesi günün de tatil olmasının yanı sıra içinde bulunduğumuz yaz sezonunun da etkisiyle ortaya çıktı. Bugün bizim kendi firmamıza ait gemimizde bin kişi karşıya geçecek. Bu 15 Temmuz periyodu boyunca da, 4-5 bin kişinin Midili 'ye geçmesini bekliyorum. Yunan adalarına son zamanlarda ciddi bir talep var. Kapıda Kolay Vize'nin olması da bu talepte bir etken. Bugün yine 300 ile 400 civarında vatandaşımız bu uygulamayla Midilli'ye geçmiş olacak. Biz bu talepten memnunuz. Ancak şunu da belirtmek isterim ki; bu talebin oluşmasında biz ve bizimle birlikte Midilli -Ayvalık arasında seferler düzenleyen firmalarında etkisi büyük. Çünkü hepimiz dolu-boş gözetmeksizin her gün 6 - 7 sefer düzenliyoruz. Bu seferlerin bazıları 300 kişi ile bazen de 10 kişi ile olabiliyor. Ama biz 12 ay süresince bu sefer programımızı sürdürdüğümüz için artık insanlar Midilli Adası'na ne kadar kolay gidilebileceğini de biliyorlar. Dolayısıyla bu talebin yoğunlaşmasını yavaş yavaş bizim gibi firmalarla birlikte temeller atarak oluşturduk. Şimdi ise attığımız bu adımlar meyvesini vermeye başladı. Tatilcilerimiz; Midilli Adası'nın hizmet kalitesi, gastronomi açısından iyi bir noktada olması, alacakları hizmetin karşılığının verdikleri parayla orantılı olmasından ve pek çok vatandaşımız Schengen Vizesi alamamalarından dolayı adayı tercih ediyorlar" dedi.

Kapıda Kolay Vize Uygulaması'nın 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Ali Jale, "Bu tarihe kadar bu uygulamadan yaralanmak isteyen vatandaşlarımız bizler başvuruda bulunarak bu uygulamadan yararlanabilirler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Midilli Adası'na 15 Temmuz akını: Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu - Son Dakika

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