Resmi Gazete'de yayımlandı: 14 ildeki 99 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alındı - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 14 ildeki 99 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alındı

05.10.2022 08:24

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 14 ildeki 99 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi. Özelleştirmelerin Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin illerinde olacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre; mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 14 ildeki 99 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

14 İLDE 99 TAŞINMAZ ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin ve Yozgat'taki 99 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı. Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ 31 ARALIK 2025'E KADAR TAMAMLANACAK

Öte yandan, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Ağrı'nın Eleşkirt ile Ankara'nın Polatlı ilçelerindeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı. Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki taşınmaza ilişkin imar planı değişikliğinin de onaylanmasına karar verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki taşınmaza ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğine yönelik itiraz ise reddedildi.

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Kaynak: AA

Yozgat, Maliye, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı: 14 ildeki 99 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alındı - Son Dakika

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