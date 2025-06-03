MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, projelerini ve Türkiye ekonomisini değerlendirdi Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, ekonomi yönetiminin 2 yıldır uyguladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) son derece cevap verici şekilde işlediğini belirterek, "(Veriler) Biraz daha sabırlı olursak (enflasyonun) çok daha aşağıya ineceğini gösteriyor. O noktada umutluyuz, tünelin ucundaki ışığı görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen ay Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda MÜSİAD Genel Başkanlığı görevine Burhan Özdemir seçilirken, Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, Genel Başkan yardımcıları ise Eyüp Uğur, Muhammed Selim Başdemir, Fahrettin Oylum ve Abdülkadir Çınar oldu.

MÜSİAD Yönetim Kurulunda yer alan diğer isimler Yunus Kartal, Selim Sar, Cemal Özen, Hasan Engin Tuncer, Ayşe Akgül Can, Mahmut Sefa Çelik, Ahmet Karakaya, Fatih Altunbaş, Mehmet Hilmi Kağnıcı, Abdullah Bozatlı, Selçuk Kar, Osman Nuri Önügören ve Mağsum Usta'dan oluşurken, MÜSİAD Genel Sekreterliğine Ahmet Dilsiz getirildi.

Genel Başkan Burhan Özdemir, yeni dönem projeleri ile ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini AA muhabiri ile paylaştı.

MÜSİAD'ın 14 bin üyesi, 60 binden fazla işletmesi, 100'ü yurt dışında olmak üzere toplam 185 irtibat noktasıyla devasa bir kurum haline geldiğini anlatan Özdemir, "Bu dönem MÜSİAD'ı hep birlikte tek ve daha güçlü ses verebilen büyük bir sivil toplum kuruluşu halinde, daha koordine ve daha kurumsal kapasitesini yükseltmiş bir kurum yapma yoluna gideceğiz." diye konuştu.

Şu anda bir strateji belgesi üzerinde çalıştıklarını dile getiren Özdemir, gelecek 2 yıl boyunca yapmayı planladıkları faaliyetleri ve hayata geçirecekleri stratejileri bu belgede toplayacaklarını söyledi.

"MÜSİAD Ticaret ve Yatırım Ajansı kuracağız"

Burhan Özdemir, ülkedeki sanayicinin, üreticinin ve tüccarın güncel problemleriyle her zaman ilgilendiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alandaki çalışmalarımızın ötesinde özellikle bu dönem istihdam ve iş gücüne yönelik daha farklı çalışmalar ortaya koymayı düşünüyoruz. Özellikle üniversite öncesindeki meslek edinimiyle alakalı, yani çocuklarımızın her birinin üniversiteye gitme zorunluluğu olmadan, daha rahat ve çağımıza uygun mesleklere yönelebilmelerinin üzerine bir model geliştirmeyi düşünüyoruz. Aslında aklımızda geliştirdik bunları ama daha çok kağıda döküp ilgili bakanlıklar ile paylaşacağımız bir süreç olacak."

MÜSİAD üyeleri arasında nüfus politikaları noktasında yeni şeyler yapmayı planladıklarını belirten Özdemir, MÜSİAD Ticaret ve Yatırım Ajansını kuracaklarını, bu ajansın yurt dışı fuarlara ve yurt dışında daha spesifik ve ülke/bölge fuarlara odaklanacağını söyledi.

Burhan Özdemir, "Aynı zamanda ülkemize yatırımcı olarak gelen ya da ülkemizden yurt dışına gitmek isteyen yatırımcı ya da iş adamlarının bilgi alışverişinde bulunabileceği ya da onlar adına belli süreçlerin takip edileceği bir uluslararası ajans niteliğine kavuşturmak istiyoruz burayı." dedi.

"4 alanda özel politika kurulu kuracağız"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, dernek çatısı altında "ölçme ve değerlendirme merkezi" kurmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada özellikle sanayicimizin, üreticimizin ve MÜSİAD'lı iş adamlarımızın kapasitelerinin ölçümünü oluşturmayı düşünüyoruz. Bu, aynı zamanda ülkenin genel görünümüne de yön ve fikir verecek ölçüm ve değerlendirmeleri icra edeceğimiz, dönem dönem kamuoyuyla paylaşacağımız, araştırma raporu olarak yayınlayacağımız bir ölçme ve değerlendirme merkezi olacak. Oradan birkaç endeks çıkartmayı hedefliyoruz. Çok iddialı konuşmak istemiyorum şu aşamada ama aklımızda olanlar var."

MÜSİAD'daki sektör ve politika kurullarının görevlerini anlatan Özdemir, "Politika kurullarına önümüzdeki dönem şöyle bir görev vereceğiz; devletimizin geliştirdiği ve sürekli takip ettiği alanlarda, özellikle 'vergi', 'teşvik uygulamaları', 'rekabet' ile 'iş gücü ve istihdam' gibi 4 alanda özel politika kurulu kuracağız. Bunlar daha çok devlet kademesinden üst düzey bürokratların, MÜSİAD'dan ve özel sektörden konusunda uzman isimler olacak." şeklinde konuştu.

"MÜSİAD kesinlikle yurt dışına daha fazla odaklanacak"

Burhan Özdemir, yurt dışında düzenleyecekleri mini fuarlardan bahsederek, yılda 4 adet mini fuar yapacaklarını, küçük ve orta ölçekli firmaların katılacağı bu organizasyonlarda hedef pazarların da daha iyi tanınacağını ve ön araştırmalara imkan sağlanacağını söyledi.

Bu fuarlar için Afrika'ya odaklandıklarını dile getiren Özdemir, "Fuarların ardından bir ülkede, Nijerya ya da Sahra Altı ülkelerinden birisi olabilir, Türk Ticaret Merkezi oluşturmayı düşünüyoruz. Üyelerimizin ürünlerini götürecekleri ve oradan toptan satış yapabilecekleri bir format olacak. MÜSİAD kesinlikle yurt dışına daha fazla odaklanacak." diye konuştu.

Özdemir, yurt dışındaki ana hedeflerinin Suriye, Orta Doğu ve Sahra Altı ülkeleri olduğunu bildirdi.

Yeni dönemde odaklanacakları en önemli 3 konuya işaret eden Özdemir, "İstihdam ve iş gücü, nüfus, eğitim sektöründeki ufuk açıcı yani 'geleceğin meslek okulları' diyebileceğimiz tarzda bir proje zihnimizde var. Çünkü diğerleri zaten MÜSİAD'ın sürekli yaptığı faaliyetler." ifadelerini kullandı.

"OVP cevap verici şekilde işliyor"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, genel ekonomik gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Kahramanmaraş merkezli depremler, Kovid-19 döneminden bu yana gelen enflasyon maliyetleri ve EYT'den kaynaklı yüke değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunların tamamının birleştiği eksende bakacak olursak geçtiğimiz 2 yıl yani 2023 Mayıs'tan bugüne gelinen noktada tabii ki daha iyi olabilirdi ama ekonomi yönetiminin uyguladığı Orta Vadeli Programın son derece cevap verici şekilde işlediğini düşünüyoruz. Tabii ki ülkemiz çok farklı iç dinamiklere sahip. Ülkemizin dışında bambaşka unsurlar var. Rusya- Ukrayna Savaşı, Suriye, keza daha yeni yeni aramızın düzeldiği bir Orta Doğu coğrafyası var. Yani siyasi ve politik nedenlerden ötürü düğümlenmiş birçok problemin son dönemde çözüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla tüm bunların yüküyle beraber ekonomi yönetimine bakacak olursak son 2 senede gelinen noktayı olumlu buluyorum."

Buna rağmen yapılabilecek şeylerin bulunduğunu kaydeden Özdemir, "Ekonomi politikasının, geride bıraktığımız 2 senenin ardından artık biraz daha makrodan mikroya, mikro ölçekli sorunlara da endekslenir hale gelmesini umut ediyoruz." diye konuştu.

Özdemir, bu kapsamda son dönemde devreye alınan "İmalatçı KOBİ'lere Yönelik Yeni Destek Paketi" ile "Yatırım Teşvik Sistemi"nin üreticiye ve sanayiciye nefes aldıracağını söyledi.

"İmalat sanayisinde çok karamsar bir tablo çizmek doğru değil"

Burhan Özdemir, imalat sanayisinin son dönemde sıkıntılı günler yaşadığına ilişkin değerlendirmelere ilişkin, bu alandaki gidişatın çok kötü olduğuna dair yorumları doğru bulmadığını ifade etti.

Son iki yılda enflasyon ile dövizdeki artış arasında makasın arttığını vurgulayan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Burada sanayicimiz biraz mağdur oldu. Bunu biliyoruz. Sonuçta bu görebildiğimiz bir veri. Ancak bu, sanayimizi durma noktasına ya da sanayicimizi işini bırakma noktasına getirecek düzeyde değil. Evet sanayicimizin son 2 yılda daha önce alıştığı karlılıkları elde edemediği, hatta bir kısmının kafa kafaya yılı kapattığını biliyoruz. Ama dediğim gibi 'artık içinden çıkılmayacak bir noktaya geldi' gibi bir şey söylemek yanlış olur. Özellikle bu dönemde yani Terörsüz Türkiye'nin, Suriye açılımının ve Türkiye'nin uluslararası eksende yükselen grafiğinin arkamızda rüzgar olacağı dönemde daha motive, daha umutlu, daha ileriye ve dışa dönük bir bakış açısı sergilememiz gerektiğini düşünüyorum hep birlikte. Dolayısıyla çok karamsar bir tablo çizmek açıkçası doğru olmaz."

Özdemir, OVP'nin geç de olsa cevap verdiğinin altını çizerek, "(OVP'nin başarılı olacağına dair) Kesinlikle tünelin ucunda ışık görüyoruz. Yani görmesek neredeyse iki katından fazla olan enflasyon oranı geriye gelmezdi." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı problemlerden bahseden Özdemir, "Bu yüklere rağmen (enflasyon) yüzde 30'lu rakamlara geldiyse, arzu ederdik ki daha düşük olsun ama bu noktaya geldiyse bu OVP'nin cevap verdiğini ve biraz daha sabırlı olursak (enflasyonun) çok daha aşağıya ineceğini gösteriyor. O noktada umutluyuz. Dolayısıyla tünelin ucundaki ışığı görüyoruz." dedi.

"Mikro ölçekte finansmana ulaşım daha rahat ve hızlı olmalı"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, çözülmekte gecikilen ya da daha kısa zamanda çözülmesi beklenen problemlerin halledilmesinin uzamış olabileceğini belirtti.

Problemlerin bulunduğunu ama bunların hiçbirinin uygulanan programdan ötürü olmadığını aktaran Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek iç gerekse dış dinamikler itibarıyla çok hareketli bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemizin ekonominin dışında mücadele ettiği birçok alan var. Bu alanların beraberinde getirdiği etkiler var ekonominin üzerinde. OVP bunlardan arındırılmış olsa bugün beklenen neticeyi verirdi. Bunlar üzerinde bir yük olarak uygulanan OVP'nin geldiği nokta yine başarılıdır. Ama bundan sonra özellikle 2025'in sonuna doğru giderken daha makrodan mikroya, sanayicinin, üreticinin ve ticaret erbabının beklediği, mikro ölçekte finansmana ulaşımın daha rahatladığı ve daha hızlı olabildiği, bir kısım faaliyetlerin devlet tarafından sübvanse edilebildiği bir politika izlenmesinin tümüyle değil ama belli alanlarda faydalı olacağını düşünüyorum."

"Yurt dışına çıkarıldığımız bir dönem arzu ediyoruz"

Burhan Özdemir, şu anda en büyük problemin enflasyon olduğunu ve bunun bir an önce düşmesi gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hükümetimizden beklediğimiz, dediğim gibi yani öyle bir dönemeçteyiz ki Terörsüz Türkiye, Suriye açılımı, yurt dışı açılımı, sonuna geldiği düşünülen Rusya-Ukrayna Savaşı, Amerika ile geliştirdiğimiz iyi ilişkiler... Bu çerçevede yurt dışında çok ciddi imkanlara erişmemiz gerekiyor. Bu alanda ülkeler bazında farklı çalışmaların yapılıp sanayicinin ve üreticinin yurt dışına açılımına yönelik çok daha başka teşviklerin, farklı vergi muafiyetlerinin getirildiği, çok daha devletimizin desteğiyle yardımcı olunarak yurt dışına çıkarıldığımız bir dönem arzu ediyoruz açıkçası."