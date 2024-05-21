ÖİB'nin Taşınmaz Satışı ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı - Son Dakika
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Ekonomi

ÖİB'nin Taşınmaz Satışı ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı

ÖİB\'nin Taşınmaz Satışı ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), bazı taşınmazların satışı ve imar planı değişikliklerine ilişkin kararları onayladı. Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan 6 bin 276,35 metrekarelik taşınmazın en yüksek teklifi veren Pırlanta Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne satılması kararı da bu kararlar arasında yer aldı. ÖİB'nin, İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Karaman, Antalya, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Kırşehir'deki 13 taşınmazın imar planı değişikliklerine yapılan itirazların bazıları reddedilirken, bazıları ise kabul edilerek onaylandı.

21.05.2024 11:03
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararları onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti ÖI·B'ye kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 bin 276,35 metrekare yüz ölçümlü tas¸ınmazın, 78 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Pırlanta Taahhüt I·ns¸aat Sanayi ve Ticaret Anonim S¸irketine satılması uygun bulundu.

ÖİB'nin, İzmir'de 4, Ankara, İstanbul, Adana, Karaman, Antalya, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Kırşehir'de 1'er olmak üzere 10 ildeki 13 taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerinden bazılarına yapılan itirazlar reddedilirken, bazı itirazlar ise kabul edilerek onaylandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ÖİB'nin Taşınmaz Satışı ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı - Son Dakika

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