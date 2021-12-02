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Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti! - Son Dakika

Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti!

02.12.2021 10:17

Dünkü AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta alkışlayan isimler arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden affını isteyen Lütfi Elvan'ın da olduğu dikkat çekti. Elvan, bu görüntüyü verdikten saatler sonra istifa etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu talebi kabul etti ve yerine Elvan'ın yardımcısı Nureddin Nebati'yi atadı.

ÖNCE ALKIŞ SONRA İSTİFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin mesajlar verdiği dünkü parti grubu konuşmasında tüm gözler Lütfi Elvan'ın üzerindeydi. Geçtiğimiz hafta Erdoğan'ın konuşmasını alkışlamadığı anlara ilişkin karelerle gündeme gelen Elvan, dünkü parti grubunda Erdoğan'ı ayakta alkışlayan isimler arasındaydı. Elvan'ın bu görüntüyü verdikten saatler sonra görevinden affını istemesi dikkat çekti.

FAİZ ELEŞTİRİSİNİ BİR TEK O ALKIŞLAMAMIŞTI

Elvan, bir önceki grup toplantısında ise diğer vekil ve bakanların aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlamayan tek kişi olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o günkü konuşmasında ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirdiği öne sürülmüştü. Erdoğan, açıklamasında "Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın ben faizi savunanla beraber olmam, olamam." demişti.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

1962'de Karaman'da doğan Lütfi Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesi'nde ekonomi dalında yüksek lisanslarını yaptı. Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başladı. DPT'de planlama uzman yardımcısı, uzmanı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23. dönemde Karaman milletvekili seçildi. 23. dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde, Antalya milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, Mersin milletvekili seçildi. 64. hükümette Reformlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer aldı. 65. hükümette Kalkınma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti. AK Parti 27. dönem Mersin Milletvekili olarak bir kez daha TBMM'ye giren Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini de sürdürüyordu. Elvan, 10 Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmıştı.

Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti!

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