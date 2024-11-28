Otojet ve ABB\'den Elektrikli Araç Şarj Ağında İş Birliği

Ekonomi

OTOJET, Porsche ve elektrikli araç şarj cihazı üreticisi ABB E-Mobilite ile stratejik bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Ortaklık kapsamında, ana seyahat güzergahlarında ABB'nin maksimum 360 kilovat DC şarj imkanı sunabilen cihazlarıyla yüksek güçlü şarj istasyonları kurulması amaçlanıyor. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar bin şarj noktasına ulaşmayı hedefliyor.

Enerji Sektörü Şirketleri'nden Otojet, Porsche ve elektrikli araç şarj cihazı üreticisi ABB E-Mobilite ile iş birliği yaptı. Ortaklık kapsamında Porsche kullanıcılarına özel avantajlar sağlanacak.

YILMAZ: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KRİTİK BİR ROLE SAHİP

İş birliğinin detaylarını düzenlenen basın lansmanında açıklayan OYAK Enerji Sektörü Başkanı Yüksel Yılmaz, sürdürülebilir bir gelecek için elektrikli araçların kritik bir role sahip olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Elektrikli araç dönüşümünün temel taşlarından biri şarj istasyonlarıdır. Otojet olarak bu dönüşüme öncülük etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

'ARAÇ SAHİPLERİNİ BU BÜYÜK DÖNÜŞÜME TEŞVİK EDİYORUZ'

Otojet ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) elektrikli araç şarj işletmecisi lisansını alan ilk markalardan biri olduklarını ifade eden Yılmaz, "Otojet markamızla elektrikli araç dönüşümüne ülkemizin daha güçlü entegrasyon sağlayabilmesi adına stratejik yatırımlar yaparken; aynı zamanda altyapı ve şarj ağı hizmetlerimizle araç sahiplerini bu büyük dönüşüme teşvik ediyoruz" diye konuştu.

KAFDAĞLI: 2030'DA YAKLAŞIK 3 MİLYON ELEKTRİKLİ ARACIN YOLLARDA OLMASI BEKLENİYOR

Türkiye'de elektrikli araç dönüşümünün hızla ivme kazandığına dikkat çeken OYAK Enerji Sektörü Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Alp Kafdağlı, elektrikli araç ekosistemindeki büyümeyi şu sözlerle değerlendirdi:

"2013 yılında Türkiye'de elektrikli araç ve şarj soketi sayısı yok denecek kadar azdı. 2024 Ekim sonu itibarıyla ülkemizdeki elektrikli araç sayısı 140 bini, şarj soketi sayısı ise 24 bini aşmış durumda ve bu artış hızlanarak devam edecek. 2030 yılına gelindiğinde, ülkemizde 2,5 ila 3 milyon elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Bu araçların şarj ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 100 bin şarj noktasından oluşan bir altyapıya ihtiyaç var. Bu da her 25-30 araç için bir şarj noktası gerektiğini gösteriyor."

'TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 25 BİN ŞARJ NOKTASI BULUNUYOR'

Kafdağlı, mevcut altyapıya dikkat çekerek, "EPDK verilerine göre, 2024 Ekim sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 25 bin şarj noktası bulunuyor. Ancak hedeflere ulaşmak için bu sayının 2030'a kadar dört katına çıkarılması gerekiyor. Altyapı yatırımlarına hız ve kararlılıkla devam etmek kritik öneme sahip. Elektrikli araç kullanıcılarının günlük ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştirerek, şarj altyapısının yaygınlaşmasında sektöre öncülük ediyoruz" diye konuştu.

'HEDEF BİN ŞARJ İSTASYONU İLE EN HIZLI, EN GÜVENLİ HİZMET'

İlk şarj noktası kurulumlarına Mayıs 2023 itibarıyla başladıklarını ve çok kısa bir sürede hızlı şarj soket sayısında Türkiye genelinde 6'ncı, toplam soket sayısında ise 7'nci sıraya yükseldiklerini aktaran Kafdağlı, şunları ekledi:

"2025 yılı sonunda bin şarj noktasına ulaşmayı ve 2030 itibarıyla Türkiye'nin lider şarj ağı sağlayıcılarından biri olmayı hedefliyoruz. Özellikle hızlı şarj (DC) noktalarının kurulumuna öncelik veriyoruz. Bu sayede hem elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına etkin şekilde yanıt verebilmeyi hem de ülkemiz genelinde şarj istasyonlarına erişimi artırmayı planlıyoruz. TotalEnergies istasyonlarının yanı sıra diğer markaların akaryakıt istasyonlarında, AVM'lerde, konut alanlarında, otoparklarda da Otojet olarak yer alacağız. Böylece, hızlı, kullanıcı dostu ve güvenli şarj istasyonlarımızla elektrikli araç kullanıcılarının her zaman ve her yerde yanlarında olacağız."

'ŞARJ SÜRECİ AYRICALIKLI BİR DENEYİM HALİNE GELECEK'

Kafdağlı, "Sektörlerinin güçlü markalarını buluşturan bu iş birliği kapsamında, Türkiye genelinde otoyollarda ve şehir merkezlerinde ihtiyaç duyulan hızlı ve güvenilir şarj hizmetini sunacağız. Porsche araç sahipleri, aynı zamanda Porsche kart ile avantajlı şarj çözümlerimizden ve çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabilecekler. Böylece hem konforlu hem de benzersiz bir şarj deneyimi elde edecekler. Bu ortaklık ile araç sahipleri için şarj süreci sadece bir hizmet olmaktan çıkıp ayrıcalıklı bir deneyim haline gelecek" diye konuştu.

ABB TEKNOLOJİK İNOVASYONUN ÖN SAFLARINDA YER ALIYOR

ABB'in 130'un üzerinde ülkede var olan İsviçre merkezli küresel bir teknoloji lideri olduğunu söyleyen ABB E-mobility Satış Müdürü Recep Mert, şunları söyledi:

"Kamu hizmetleri, ulaştırma ve üretim de dahil olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ABB, üretkenliği ve enerji verimliliğini artırmak için ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. 140 yılı aşan tecrübemiz ile her zaman teknolojik inovasyonun ön saflarında yer aldık. ABB E-Mobilite çözümlerimiz de buna bir istisna değil. Dünya daha yeşil ve daha temiz ulaşım biçimlerine geçiş yaparken, ABB E-Mobilite olarak bu geçişte önemli bir oyuncu olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ortaklıkla özellikle yüksek performanslı elektrikli araç şarjı ve sürdürülebilir mobilite alanlarında, öncelikle elektrikli araç ekosistemini ilerletmeye odaklanıyoruz. Ülkemizde de bu iş birliğini Otojet markası ile gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz."