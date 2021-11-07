Otomobil sektöründe çip krizinden sonra yeni bir kriz daha!

Koronavirüs salgını nedeniyle üretimdeki düşüşler, zincirleme olarak otomobil piyasasını etkilemişti. Çip tedarikindeki sorunları sıfır araç üretim zorlukları ve ikinci el piyasasının yüksekliği takip etti. Otomobil piyasası şimdi de yeni bir krizle karşı karşıya. Üretimi düşen ve alternatifi olmayan magnezyum krizinin, araç fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.

UZUN SÜREN ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Dünya çapında magnezyum sektörünün en büyük tedarikçisi Çin ve Çin, ülkedeki enerji sıkıntısını gerekçe göstererek magnezyum üretimini azaltınca zaten var olan küresel darboğaz Eylül ve Ekim aylarında daha tedirgin edici bir hal aldı. Çin'de uzun süren elektrik kesintileri yaşanıyor. Pekin yönetimi bir yandan sektördeki gücünü elinde tutmak ve dünya çapındaki alıcılarını da kaybetmemek isterken diğer yandan enerji kaynağı olarak kullandığı kömürü de azaltmaya kalkışınca magnezyum tedarikinde sorunlar arttı.

İHTİYACIN YÜZDE 95'İNİ ÇİN KARŞILIYOR

Çin, dünya magnezyum üretiminin yüzde 80'den fazlasını karşılıyor. Dolayısıyla da onun üretimindeki en ufak değişiklik bütün dünyadaki tedarik zincirine yansıyor. Özellikle de Avrupa Birliği (AB) magnezyum ihtiyacının yüzde 95'ini Çin'den sağlıyor.

Geçen ay sonunda Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), 11 sanayici birliği ile birlikte artan magnezyum darboğazı konusunda uyarıda bulunarak, "Kasım sonuna kadar Avrupa'daki magnezyum stoklarının tükenmiş olacağından yola çıkıyoruz" açıklamasını yaptı. Sonuçlarının da üretimde görülmesi muhtemel sorunlar ile bazı üretim tesislerinin kapanması ve bunlara bağlı olarak istihdam kaybı olabileceğine dikkat çekti.

ÇİN'DEN GELEN MAGNEZYUMA BAĞIMLILAR

Norveçli alüminyum üreticisi Norsk Hyro, Çin'den gelen magnezyuma bağımlı olan şirketlerden biri. Şirketin Genel Başkan Yardımcısı Halvor Molland, DW'ye verdiği demeçte, magnezyum tedarikindeki durum karşısında çok endişeli olduklarını söyledi. Endişeye rağmen depoladıkları malzemeler ile ısmarlanan ve yolda olanları göz önünde bulundurduklarında bu sene için üretimlerini garantiye aldıklarını, bir tehlike bulunmadığını aktarıyor. Onu ve onun gibi üreticileri endişelendiren, olur da Çin'deki elektrik kesintileri devam eder ve buna bağlı olarak üretim azalırsa darboğazın 2022'yi de etkilemesiyle yaşanması muhtemel magnezyum sıkıntısı.

ALMANYA VE ÇEKYA'DA ÜRETİM SIKINTIDA

Konunun geçen ay sonunda Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Çekya Başbakanı Andrej Babis tarafından dile getirildiği biliniyor. Almanya da Çekya da otomobil üreticisi iki ülke olarak darboğazın doğrudan etkilediği devletletler.

ALTERNATİFİ DE YOK

Alüminyum üretiminde magnezyuma alternatif olmaması, analistlere göre sektör için büyük risk. Çin'in sektördeki hakimiyeti o kadar büyük ki Çin'deki enerji sıkıntısının sürmesi halinde oluşacak açığı başka üretici ülkelerin kapatması da imkansız.

Oysa magnezyum nadir bulunan bir malzeme değil, aksine bol. Yerkabuğunda en çok rastlanan on elementten biri ve ayrıca pek çok mineralde magnezyuma rastlandığı gibi bitkiler ve yeşil yapraklarda da var. Sorun zaten varlığı değil, kazanılması ki tam da bu alanda işte Çin sektöre damgasını vuruyor. Küresel çapta geçen yıl üretilen 1 milyon 90 bin ton magnezyumun 886 bin tonu Çin'de üretildi. Onu açık arayla Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) izliyor. Ancak bu iki ülkenin geçen yılki arzı ise sadece 65 bin tondu.

FİYATLAR REKOR DERECEDE ARTTI

Çin'de magnezyum üretiminin azalmasıyla fiyatlar rekor derecede arttı. Sektörün Avrupa'daki temsilcileri, "Sınırlı miktardaki magnezyumun fiyatları da rekor seviyeye sıçradı" diye şikayet ediyor ve magnezyumun tonunun 10 bin ile 14 bin dolar arasında satıldığını, sene başındaysa bunun sadece 2 bin dolar olduğunu hatırlatıyor. Bu da magnezyum içeren malların Avrupalı şirketler için karlı şekilde üretim ve satışını neredeyse imkansız hale getiriyor.