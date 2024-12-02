Otomotiv Sektörü Kasım'da 3,2 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Ekonomi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kasım ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,2 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Kasım ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 56,9 ile zeytin ve zeytinyağı oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 80,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 2,8 azalışla 15,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kasımda, ihracatın yüzde 17,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,7'lik yükselişle yaklaşık 3,4 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 1,2'lik artışla 486,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,5 milyar dolarla Almanya, 1 milyar 179,8 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 167,1 milyon dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün kasım ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 KASIM SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) 2022 - 2023 2023 - 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) I. TARIM 3.301.497 3.357.117 1,7 17,2 35.142.475 36.191.766 3,0 16,0 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.307.740 2.320.930 0,6 11,9 23.551.653 24.491.785 4,0 10,9 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.164.216 1.063.649 -8,6 5,5 12.329.585 11.903.314 -3,5 5,3 Yaş Meyve ve Sebze 395.391 360.949 -8,7 1,8 3.416.183 3.539.467 3,6 1,6 Meyve Sebze Mamulleri 230.008 245.343 6,7 1,3 2.404.361 2.719.281 13,1 1,2 Kuru Meyve ve Mamulleri 181.030 193.318 6,8 1,0 1.583.847 1.846.879 16,6 0,8 Fındık ve Mamulleri 211.893 292.709 38,1 1,5 1.826.699 2.592.034 41,9 1,1 Zeytin ve Zeytinyağı 47.730 74.886 56,9 0,4 920.560 796.303 -13,5 0,4 Tütün 68.138 79.728 17,0 0,4 934.185 955.881 2,3 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 9.334 10.348 10,9 0,1 136.233 138.627 1,8 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 306.874 364.524 18,8 1,9 3.531.784 3.837.714 8,7 1,7 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 306.874 364.524 18,8 1,9 3.531.784 3.837.714 8,7 1,7 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 686.884 671.664 -2,2 3,4 8.059.038 7.862.268 -2,4 3,5 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 686.884 671.664 -2,2 3,4 8.059.038 7.862.268 -2,4 3,5 II. SANAYİ 16.120.819 15.666.998 -2,8 80,3 181.006.211 183.471.271 1,4 81,3 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.191.728 1.232.405 3,4 6,3 14.266.712 13.886.851 -2,7 6,2 Tekstil ve Hammaddeleri 801.034 855.847 6,8 4,4 9.585.071 9.478.919 -1,1 4,2 Deri ve Deri Mamulleri 123.845 116.680 -5,8 0,6 1.924.877 1.532.239 -20,4 0,7 Halı 266.849 259.878 -2,6 1,3 2.756.764 2.875.693 4,3 1,3 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.850.279 2.535.204 -11,1 13,0 30.499.396 30.843.824 1,1 13,7 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.850.279 2.535.204 -11,1 13,0 30.499.396 30.843.824 1,1 13,7 C. SANAYİ MAMULLERİ 12.078.812 11.899.390 -1,5 61,0 136.240.103 138.740.596 1,8 61,5 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.428.517 1.489.931 4,3 7,6 19.497.059 18.111.716 -7,1 8,0 Otomotiv Endüstrisi 3.166.929 3.241.318 2,3 16,6 34.960.388 36.902.494 5,6 16,4 Gemi, Yat ve Hizmetleri 259.259 152.748 -41,1 0,8 1.907.022 1.913.287 0,3 0,8 Elektrik ve Elektronik 1.384.071 1.455.476 5,2 7,5 16.242.583 16.637.297 2,4 7,4 Makine ve Aksamları 1.016.192 949.067 -6,6 4,9 11.362.375 11.217.778 -1,3 5,0 Demir ve Demir Dışı Metaller 974.540 1.062.009 9,0 5,4 12.611.721 12.412.689 -1,6 5,5 Çelik 1.162.621 1.261.929 8,5 6,5 14.839.371 16.067.318 8,3 7,1 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 345.073 346.040 0,3 1,8 4.686.577 4.325.833 -7,7 1,9 Mücevher 1.253.997 676.706 -46,0 3,5 7.504.096 7.538.742 0,5 3,3 Savunma ve Havacılık Sanayii 481.780 637.199 32,3 3,3 5.473.798 6.479.357 18,4 2,9 İklimlendirme Sanayii 605.835 626.968 3,5 3,2 7.155.113 7.134.085 -0,3 3,2 III. MADENCİLİK 480.883 486.653 1,2 2,5 5.753.004 5.983.522 4,0 2,7 Madencilik Ürünleri 480.883 486.653 1,2 2,5 5.753.004 5.983.522 4,0 2,7 T O P L A M (TİM*) 19.903.199 19.510.768 -2,0 100,0 221.901.690 225.646.559 1,7 100,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 3.097.531 2.780.207 -10,2 12,5 33.666.437 35.851.946 6,5 13,7 GENEL İHRACAT TOPLAMI 23.000.730 22.290.975 -3,1 100,0 255.568.127 261.498.505 2,3 100,0

Kaynak: AA