Palamut Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Palamut Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Palamut Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Av yasağının kalkmasıyla palamut avı azaldı, fiyatları 120-150 TL arasında değişmeye başladı.

24.09.2024 12:14
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Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler sezonun ilk günlerinde bol miktarda palamut avlarken, bu av bugünlerde düşüşü geçti. Balık av sezonu başında tanesi 40-50 liradan satılan palamutun tane fiyatı 150 liraya yükseldi. Balıkçılar bu artışın sebeplerini sıraladı.

FİYAT 3 KATINA YÜKSELDİ

Trabzon Balık Hali'nde sezonun ilk günleri tanesi 40-50 TL'ye satılan palamudun avının düşüşe geçmesiyle tane fiyatı 100-150 TL arasında değişiyor. Palamudun fiyatı yüksek olması Karadeniz'de avlanan balığın başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir gibi şehirlere gönderildiğinden de kaynaklandığı belirtildi.
Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, avlanan balığın genelde İstanbul'a gönderildiğini belirterek "Avlanan balık Trabzon'da kalsa fiyatı 50-60 TL olur. Dışarı gittiği için oralarda daha pahalıya satılıyor. Genelde İstanbul'a gidiyor. İlk günler 400 gram palamutların fiyatları 50-60 TL iken şu anki palamutlar 850- 900 gram geliyor. Avı da biraz azaldı ilk günlerdeki gibi değil. Palamutların fiyatı 110, 120, 125 TL. Balığın boyutuna göre fiyatları değişiyor" dedi.

"PALAMUTLAR HER AN GİDEBİLİR"

Palamudun azalan avıyla birlikte fiyatının yükseldiğini belirten balıkçı esnaflarından Emin Avcı, "İlk günler 50-60 TL'ye sattığımız palamutlar şimdi 125 TL tanesi. İlk günlere göre hem avı azaldı hem de fiyatı yukarı çıktı. Palamut göç balığı olması ve havların sıcak gitmesinden dolayı Rusya taraflarına doğru kaydı. Genelde palamutlar Rize açıklarında avlanıyor oradan bize geliyor. Palamut İstanbul'a çok gönderildiği için dolayısıyla ilimizde biraz azaldı diyebiliriz. Palamut ilk günkü avı bugünlerde neredeyse yarı yarıya düştü. Şu an fiyatlarımız 125-140 TL arasında ilk günkü fiyatlar yok artık. Palamut göç hayvanı her an gidebilir bol da olabilir. Avı şu anda azaldı" diye konuştu.

"HEM AĞIRLIĞI HEM FİYATI ARTTI"

Karadeniz'de avlanan palamudun gelende İstanbul, Ankara, İzmir taraflarına gönderildiğini kaydeden balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu, "Avlanan balıklar genelde İstanbul, Ankara, İzmir taraflarına gidiyor. Buralara gelen balıklar zaten belli. Dolayısıyla Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Son bir haftadan beri palamutlar büyümeye, kiloluk olmaya başladı. İlk zamanlar 40-50 TL idi ancak 400 gram geliyordu. Şu anda 900 gram, bir kilo geliyor. Fiyatlarımız 125-150 TL arasında değişiyor. Palamut göçmen bir balık olduğu için ne zaman ne olacağı belli olmaz. Ancak görüntü devam edecek gibi. Palamut büyüdükçe fiyatı artıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Denizcilik, Ekonomi, trabzon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palamut Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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