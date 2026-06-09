“Pes” dedirten olay! Resmen şarj noktası kurmuşlar - Son Dakika
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“Pes” dedirten olay! Resmen şarj noktası kurmuşlar

09.06.2026 09:55
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Şanlıurfa’da gerçekleştirilen rutin denetimlerde elektrikli bir otomobilin, şebekeden kaçak olarak çekilen hatla şarj edildiği tespit edildi. Eyyübiye ilçesinde bir buğday ambarının önünde ortaya çıkarılan olayda, kaçak elektrik hattının adeta şarj istasyonu gibi kullanıldığı belirlendi. Ekipleri şaşkınlığa düşüren kaçak düzenek iptal edilirken araç sahibi hakkında mevzuat kapsamında ceza tutanağı tanzim edildi.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da yürüttüğü rutin kontroller sırasında bu kez “pes” dedirten bir kaçak kullanım yöntemi ortaya çıkarıldı. Merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüpkent Mahallesi’nde bulunan Zahireciler Borsası bölgesinde denetim yapan Dicle Elektrik ekipleri, bir buğday ambarının önünde park halindeki elektrikli otomobilin, direkten çekilen kaçak hatla şarj edildiğini belirledi.

KAÇAK HATLA ŞARJ NOKTASI KURULDU

Dicle Elektrik ekiplerinin sahada yaptığı incelemede, buğday ambarının üzerinden geçen ana elektrik hattından harici ve kaçak bir bağlantı çekildiği tespit edildi. Elektrikli araca ait şarj kablosunun, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bu hatta bağlandığını gören ekipler, kaçak kullanımın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı. Elektrikli araç için adeta kaçak şarj noktası gibi kullanılan düzenek, ekiplerin müdahalesiyle iptal edildi. Olayın tüm detayları tutanak altına alınırken, araç sahibi F.P. hakkında kaçak elektrik kullanımı nedeniyle mevzuat uyarınca ceza tutanağı düzenlendi.

“Pes” dedirten olay! Resmen şarj noktası kurmuşlar

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILDI

Şirketten yapılan açıklamada kaçak elektrikle elektrikli araç şarj edilmesinin yalnızca enerji kaybına yol açmadığı, aynı zamanda can ve mal güvenliği açısından da ciddi tehlikeler barındırdığı vurgulandı. Özellikle yüksek güç ihtiyacı bulunan elektrikli araçların standart dışı bağlantılarla şarj edilmesinin; yangın, elektrik çarpması ve şebeke arızası gibi ciddi risklere yol açabileceği, çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliğini de tehlikeye atabileceği belirtildi. Tespit edilen düzeneğin, güvenlik kurallarını tamamen yok sayan tehlikeli bir uygulama olduğuna dikkat çekilirken Dicle Elektrik ekiplerinin bölgedeki kontrollerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

“Pes” dedirten olay! Resmen şarj noktası kurmuşlar

VİRANŞEHİR'DE BİR ARAÇ ŞARJ SIRASINDA YANMIŞTI

Şanlıurfa’da ortaya çıkarılan kaçak şarj düzeneği, geçmişte yaşanan benzer bir olayı yeniden gündeme taşıdı. 2025 yılında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrikli bir araç şarj sırasında yanmış, olay sonrası yapılan kontrollerde söz konusu adreste kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti.

“Pes” dedirten olay! Resmen şarj noktası kurmuşlar“Pes” dedirten olay! Resmen şarj noktası kurmuşlar

Şanlıurfa, Eyyübiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi “Pes” dedirten olay! Resmen şarj noktası kurmuşlar - Son Dakika

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