Piyasalarda Umut Var

BULLS Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, küresel ve yurt içi piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barışık "Endeks kısa vadede 11.200 seviyesini aşması durumunda 12.300-12.500 bandına hareket edebilir. Orta-uzun vadede ise 12.500 üzerinde 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. En kötüsünün geride kaldığını düşünüyoruz" dedi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yeni adımların sürekli ertelenmesinin artık piyasalarda güçlü bir volatilite yaratmadığını belirten Barışık, "Piyasalar bu ertelemelere alıştı. Önümüzdeki süreçte taraflar muhakkak ki anlaşacaktır. Ancak Çin, nadir elementler ve üretim kapasitesiyle elini güçlü tutuyor. ABD ise içerideki maliyet artışlarını sınırlamak için olumlu mesajlar vermeye çalışıyor" diye konuştu.

Barışık, "Fed hem enflasyonu hem istihdamı dikkate alıyor. Son istihdam verisinin düşük gelmesi, faiz indirim beklentisini artırdı. Bizim beklentimiz, Eylül'de Fed'in faiz indireceği yönünde ve piyasa da bunu yüzde 90 oranında fiyatlıyor" ifadelerini kullandı.

Barışık, "Yıl sonuna kadar üç toplantı kaldı. Politika faizinde kademeli geri çekilmeler olacağını düşünüyoruz. 36-37 bandına, hatta sürpriz olursa biraz altına inilebilir. Bu seviyelerde bir faiz, hem kur istikrarını hem de Borsa İstanbul'u destekler" dedi.

Barışık, "Bu tabana yayılan bir trend ve kalıcı olma ihtimali yüksek. Enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisi azalıyor, finansman giderleri düşüyor. İkinci çeyrekle birlikte birçok sektörde toparlanma görüyoruz. Hem şirketler için finansman, hem de yatırımcılar için alternatif bir araç. Konut ve altın Türk yatırımcısının en çok sevdiği varlıklar. Bu tip enstrümanlar, yatırımcıyı borsaya yakınlaştırır" diye konuştu.

Barışık, şunları ekledi:

"Havacılık sektöründe ikinci çeyrek sonuçları beklentilerin üzerinde geldi. Türk Hava Yolları bilançosunu beklentilerin biraz üzerinde açıkladı. Üçüncü çeyrek ise sektörün en güçlü dönemi, bu nedenle daha pozitif sonuçlar bekliyoruz. Aynı şekilde Pegasus ve TAV Havalimanları için de üçüncü çeyreğin oldukça güçlü geçmesini bekliyoruz. Enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisinin azalmasıyla birlikte holding hisselerinde de olumlu seyrediyor. Bu çeyrekte Koç Holding gibi büyük gruplarda beklentilerin üzerinde sonuçlar gördük. Önümüzdeki süreçte açıklanacak bilançolarda bu olumlu tablonun devam edeceğini düşünüyoruz. Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesi yönünde umut verici gelişmeler sektör için önemli fırsatlar doğurabilir. Olası bir barış anlaşması sonrası NKY, Tekfen gibi taahhüt ve müteahhitlik firmalarında olumlu hareketlenmeler hızlanabilir.

"Yakın zamanda gerçekleşen 21,4 milyar TL'lik gayrimenkul sertifikası halka arzına iki kat talep geldi. Bu hem şirketler için önemli bir finansman aracı hem de yatırımcılar için alternatif bir gayrimenkul edinme yöntemi. Türk yatırımcısı konut ve altını seviyor. Bu tür enstrümanlar yatırımcıyı borsaya yakınlaştırabilir.

"Son 6 haftadır üst üste yabancı girişleri görüyoruz. Manşet kadar olmasa da bir yabancı giriş olduğunu haftalık olarak açıklanan Merkez Bankası raporundan görebiliyoruz. Burada bir yabancı girişi var ama yabancı takas oranındaki ilizyon başka bir ilizyonda olabilir. Ona dikkat etmekte fayda var. Piyasada likidite arttıkça SPK'nın da kaliteli halka arzların önünü açacağını düşünüyoruz."