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Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'u test etti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı - Son Dakika

Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'u test etti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı

28.09.2021 16:28

Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST etkinliğinde Türkiye'nin otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti. Sancar'ın araçla ilgili merak ettiği soruları cevaplayan isim ise TOGG CEO'su Gürcan Karakaş oldu. Prof. Dr. Sancar'ın bütün akıllı ve modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusuna Karakaş, "Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kamera var" cevabını verdi.

Aziz Sancar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST'teki TOGG standını ziyaret etti. Şirket yetkililerinden yerli otomobil ile bilgi alan Prof. Dr. Sancar'a, Gemlik'teki fabrikanın kurulum aşamasında olduğu ve önümüzdeki yıl inşaatın tamamlanacağı belirtildi.

RUH HALİNİ TESPİT EDEN KAMERA

Prof. Dr. Sancar'ın, TOGG'da bütün akıllı ve modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Aracımızda en modern, en gelişmiş radar teknolojileri ile kamera teknolojileri kullanılıyor. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var" bilgisi verildi.

Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı

EVE KOYULDUĞUNDA BİR GECEDE ŞARJ EDİLEBİLECEK

Prof. Dr. Sancar, daha sonra 4X4 çeker sistemine sahip tamamen elektrikli SUV sınıfı TOGG'un direksiyonuna geçti. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da Sancar'a eşlik etti. Sancar'a, fabrikanın tam kapasiteye geçtiğinde yıllık 175 bin araç üretecek şekilde tasarlandığı bilgisi verildi. Prof. Dr. Sancar, Amerika'da elektrikli araçların evde de şarj edildiğini söyledi. Bunun üzerine Prof. Dr. Sancar'a, "Evet, o bizde de mümkün. Eve koyduğunuzda bir gecede şarj edebileceksiniz" bilgisi verildi.

HİDROJEN YAKITLI ARACI DA İNCELEDİ

Prof. Dr. Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal ile birlikte TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen ve hidrojen ile çalışan aracı da inceledi. Prof. Dr. Mandal, hidrojen ile çalışan araçların geleceğin teknolojisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sancar, daha sonra Bursa Teknik Üniversitesi'ndeki gençlerin 'Sancar' adını verdiği elektrikli aracı inceledi ve araç hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Sancar, saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen aracın üzerine gençlerin ısrarı üzerine imzasını attı.

Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı

HOLOGRAFİK GÖRÜNTÜSÜ YANSITILDI

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) standını da ziyaret eden Prof. Dr. Aziz Sancar'a gemiler arası iletişimi sağlayan lazer cihazının ışınlanma kabinine dönüştürülmüş hali de tanıtıldı. Cihaz, Sancar ve Mandal'ın holografik görüntüsünü ekrana yansıttı. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy da Antarktika'da yaptıkları araştırmaları anlatan İngilizce ve Türkçe bir kitabı Prof. Dr. Sancar'a hediye etti.

BAKAN VARANK: TÜRK MÜHENDİSLER YAPIYOR

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Aziz Sancar hocamızın '100 yıl sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocukları okuyacaklar ve 'Bunu bir Türk yaptı' diyecekler' sözlerinde olduğu gibi fikri mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan Türkiye'nin otomobilini de Türk mühendisler yapıyor" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'u test etti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı

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Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'u test etti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
  • ibrahim muhacır: Öncelikle şunu belirtmeliyim, kötü amaçlı yazmıyorum. Togg un tabiki de çok güzel özellikleri vardır. Ama 2014 model mercedes a180 aracımda da aynı özellik var. Aracım yol tutuşunu kayıt ediyor farklı şekilde kullanmaya başlayınca ekranda kahve şekli çıkıyor ve biraz dinlenmelisin yazısı çıkıyor. bunu o kadar abartmayalım bence. Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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