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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SİHA sitemi - Son Dakika

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SİHA sitemi

03.12.2021 23:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.. Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar SİHA'larının ilk kez konuşulduğu görüşmede Putin, Erdoğan'a konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Putin, Ukrayna'nın Türk SİHA'larını Rusya yanlısı güçlere karşı provokatif amaçla kullandığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna'daki gerilimde Türkiye'nin arabuluculuk teklifi başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.

UKRAYNA'NIN KULLANDIĞI SİHA'LAR İLK KEZ GÜNDEME GELDİ

DW'nin Türkçe'nin Rus TASS haber ajansının aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında bugün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Ukrayna'da kullanılan Bayraktar SİHA'larının da ilk kez gündeme geldiği bildirildi.

PROVOKATİF ASKERİ EYLEMLERE GİRİŞMEKLE SUÇLADI

Rus lider Putin'in Erdoğan ile görüşmesinde, Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar SİHA'ları ile ilgili rahatsızlığını dile getirdiği bildirildi. Putin, Ukrayna'yı ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı güçlere karşı "Bayraktar silahlı insansız hava araçlarının kullanılması" gibi "provokatif" askeri eylemlere girişmekle suçladı. Putin, Ukrayna yönetiminin ülkenin doğusundaki çatışmaları sona erdirmek üzere varılan Minsk anlaşmalarını ihlal ettiğini ve yıkıcı bir tutum izlediğini vurguladı. Rus lider görüşmede ayrıca, Kiev yönetiminin ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde askeri güç kullanma girişimlerinden vazgeçmesi vurgusu yaptı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SORUNU

Kremlin açıklamasına göre, Putin görüşmede Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 26 Kasım'da Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili de bilgi verdi. Bilgi isteğinin Erdoğan'dan geldiği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Bakü ve Erivan'ın bölgede istikrarın sağlanması ve iki devlet arasında hudut tayini için mekanizmalar kurulması bağlamında işbirliğine hazır olduklarını beyan ettikleri ve bunun çok büyük önem taşıdığı" kaydedildi.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Kremlin açıklamasında, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ticaret, ekonomi ve ulaşım gibi alanlarda gündelik konuları çözmeye istekli olduğu da belirtildi. Enerji ve tarımda iş birliği Putin-Erdoğan görüşmesinde iki ülke arasında enerji ve tarım alanlarında iş birliğinin de gündeme geldiği belirtilerek iki liderin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının önümüzdeki yılın başında yapılması için hazırlıklara başlamak üzere ilgili birimlere talimat vermeyi kararlaştırdıkları kaydedildi.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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