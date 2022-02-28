Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi

28.02.2022 19:01
Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya birçok ülkeden yaptırım açıklaması gelmeye başladı. Rublenin yüzde 20 kayıp vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, ekonomi kurmaylarını bir araya toplayarak acil bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde çatışmalar devam ederken, bir yandan da başta Batı dünyası olmak üzere ülkelerin peş peşe yaptırımları açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Rusya'nın SWIFT sistemlerinden de çıkarılmasının ardından ve rublenin yüzde 20 kayıp vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, ekonomi kurmaylarını bir araya toplayarak acil bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaptırımlar sonrası Putin, ekonomi kurmaylarını bir araya toplayarak görüşme gerçekleştirdi

KREMLİN SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından konuya ilişkin açıklama yapılarak "Putin, Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşecek." denildi.

Yaptırımlar sonrası Putin, ekonomi kurmaylarını bir araya toplayarak görüşme gerçekleştirdi

7 ÜST DÜZEY YETKİLİYLE GÖRÜŞTÜ

Peskov, "Putin, bugün ekonomik konularla ilgilenecek. Ekonomik gerçeklik önemli ölçüde değişti. Bu nedenle Kremlin'e bugün ekonomik durumu istişare etmek için Başbakan Mihail Mişustin ve Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov'un yanı sıra Maliye Bakanı Anton Siluanov, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) German Gref ve büyük ihtimal başkanlık idaresi yetkilileri davet edilecek." diye konuştu.

Yaptırımlar sonrası Putin, ekonomi kurmaylarını bir araya toplayarak görüşme gerçekleştirdi

FAİZİ YÜZDE 20'DE TUTTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet üyeleri ve ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek ekonomik gelişmeleri ele aldı. Toplantının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, faiz oranlarının yüzde 20 düzeyine çıkarıldığını hatırlatarak, "Ekonomik meselelerle ilgili toplantıda Başkan Putin, yüzde 20'ye çıkarılan faiz oranının bu seviyede kalması talimatını verdi" dedi.

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Son Dakika Ekonomi Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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