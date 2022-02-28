Rusya'ya karşı yaptırımlara G7 ülkeleri de katıldı! Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildi - Son Dakika
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Rusya'ya karşı yaptırımlara G7 ülkeleri de katıldı! Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildi

28.02.2022 00:20

G7 ülkelerinin, finansal işlemlerde kısıtlamalar ve bir dizi Rus bankasının SWIFT sistemiyla bağlantısının kesilmesi de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı en ağır yaptırımları desteklediğini söyledi. G7 ülkeleri tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkarılmasını taahhüt ediyoruz. Böylece Rus bankalarının uluslararası finansal sistemden kopması sağlanacaktır" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya'ya yaptırımlar devam ederken bir hamle de G7 ülkeleri olan Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Kanada ve ABD tarafından geldi.

G7 ülkeleri tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkarılmasını taahhüt ediyoruz. Böylece Rus bankalarının uluslararası finansal sistemden kopması sağlanacaktır" denildi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Japonya'nın da Rusya'yı uluslararası finansal sistemden çıkarma kararının ardından Beyaz Saray'dan, "Japonya'nın Rusya'yı uluslararası finansal sistemden çıkararak, Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Kanada ve ABD'nin yanında yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

"FELÇ EDECEĞİZ"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurmuş, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir" açıklamasını yapmıştı.

SWIFT NEDİR?

1973'te kurulan SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/ Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği), merkezi Belçika'da bulunan ve dünya genelinde 200'ün üzerindeki ülkeden 11 binin üzerinde banka ve finansal kurumun kullandığı mesajlaşma sistemine verilen isim.

SWIFT, tek bir kurumun kendi sistemini geliştirmesini ve tekel olmasını istemeyen Amerikan ve Avrupa bankaları tarafından ortak bir şekilde yaratıldı. Sistem ABD ve İngiltere Merkez Bankaları da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki büyük merkez bankalarıyla ortaklaşa bir şekilde Belçika Merkez Bankası tarafından denetleniyor.

SWIFT sistemi ile her gün trilyonlarca dolar el değiştirirken, günde 40 milyondan fazla mesaj gönderiliyor. Bu mesajların yüzde 1'inden fazlasının Rus ödemelerini içerdiği düşünülüyor.

RUSYA SWIFT'TEN ÇIKARTILIRSA NE OLUR?

Bir ülkenin SWIFT'den çıkarılması, kilit bankaların küresel finansal sistemden büyük ölçüde kopacağı anlamına geliyor. Moskova'nın SWIFT'den dışlanması sonrası Rus bankaları, diğer ülkelerdeki bankalarla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için alternatif yollar arayacak.

SWIFT'ten çıkartılan Rus kuruluşlar, SWIFT tarafından sağlanan normal sorunsuz ve anlık işlemlere erişimi kaybedecek. Rus bankaları ile işlem yapan finansal ve ticari kuruluşlar bu bankalarla doğrudan anlaşma kurmak zorunda kalacak. Bu da gecikmeler ve ek maliyetler yaratacak.

Rusya Merkez Bankası daha önce olası bir yaptırımdan korunmak için Mir adı verilen bir ödeme sistemi geliştirmişti. Ancak, şu anda sadece birkaç yabancı ülke bu sistemi kullanıyor. Yaptırımlar nedeniyle bu sistemin yaygınlaşması bekleniyor.

Bloomberg'in aktardığına göre, batıcı bir düşünce kuruluşu olan Atlantik Konseyi'nin JeoEkonomi Merkezi direktörü Josh Lipsky konu ile ilgili, "Rusya'yı SWIFT'den çıkarmak önemli bir adım ama sihirli bir değnek değil. Rus bankalarının faaliyet göstermesi için hala alternatif yollar var. Bu yüzden mesajlaşma sistemine değil paraya odaklanmak önemli" değerlendirmesinde bulundu.

İRAN BÜYÜK KAYIP YAŞADI

Daha önce İran, Tahran'ın nükleer programında yaşanan gelişmelerin ardından 2014 yılında SWIFT'den çıkarılmıştı.

İran sistemden 2012 yılında men edilmişti. Sistemden dışlanan ülke, petrol ihracat gelirlerinin neredeyse yarısını ve dış ticaretinin yüzde 30'unu bu yüzden kaybetti.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Beyaz Saray, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rusya'ya karşı yaptırımlara G7 ülkeleri de katıldı! Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'ya karşı yaptırımlara G7 ülkeleri de katıldı! Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildi - Son Dakika
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