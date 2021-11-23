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Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor - Son Dakika

Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor

23.11.2021 10:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sabit saat uygulaması sayesinde yaklaşık 6 milyar liralık tasarruf sağlandığını söylemesine rağmen işe ve okula zifiri karanlıkta gidip gelmek zorunda kalan vatandaşların uygulamaya yönelik tepkisi devam ediyor. Sosyal medya platformlarını eleştiri yağmuruna tutan çok sayıda kullanıcı sabit saat uygulamasına son verilmesi konusunda çağrı üstüne çağrı yapıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaşın tepkisini çeken sabit saat uygulamasına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"TOPLAM ELEKTRİK TASARRUFU 6,82 MİLYAR KİLOVATSAAT"

Dönmez, "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira. Bugünlerde tekrar bu işleri gündeme getirmek isteyenler var. Lütfen herkes kendi işiyle meşgul olsun. İşleri ile gündeme gelemeyenlerin tek işi sağa sola sataşmak" ifadelerini kullandı.

TWITTER'DA TT OLDU

Bakan Dönmez'in sabit saat uygulamasından elde edilen tasarrufu açıklaması da tepkileri dindirmeye yetmezken, iş ve okuluna zifiri karanlıkta gidip gelen vatandaşlar bu sabah itibarıyla sosyal medya platformlarını yine eleştiri yağmuruna tuttu. Sabit saat uygulamasına bir an önce son verilmesini talep eden kullanıcıların Twitter üzerinden yaptıkları yorumlar sonrasında "#yazsaatikaldırılsın" etiketi kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Bakan Dönmez'in '6 milyar lira tasarruf sağladık' sözlerine rağmen sabit saat uygulamasına tepkiler dinmiyor
Bakan Dönmez'in '6 milyar lira tasarruf sağladık' sözlerine rağmen sabit saat uygulamasına tepkiler dinmiyor
Bakan Dönmez'in '6 milyar lira tasarruf sağladık' sözlerine rağmen sabit saat uygulamasına tepkiler dinmiyor
Bakan Dönmez'in '6 milyar lira tasarruf sağladık' sözlerine rağmen sabit saat uygulamasına tepkiler dinmiyor
Bakan Dönmez'in '6 milyar lira tasarruf sağladık' sözlerine rağmen sabit saat uygulamasına tepkiler dinmiyor
Bakan Dönmez'in '6 milyar lira tasarruf sağladık' sözlerine rağmen sabit saat uygulamasına tepkiler dinmiyor

İMAMOĞLU'NDAN DA DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM GELMİŞTİ

Konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım da geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. Sabit saat uygulamasından bir an önce vazgeçilerek yaz/kış saatine geçilmesi gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, "Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"GÖRDÜM Kİ HERKES ŞİKAYETÇİ"

İmamoğlu, daha sonra yeni bir paylaşımda daha bulunup "Gördüm ki sabit saat uygulamasından herkes şikayetçi. Konuyu takip edecek, gündemde tutmak için çaba sarf edeceğim. Hep beraber, desteklerinizle bu garabeti değiştireceğimize inanıyorum. Kimse, milletten güçlü değildir" demişti.

Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor

Ekrem İmamoğlu, Fatih Dönmez, Enerji, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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