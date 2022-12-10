Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG'u ziyaret etmeme sebebini anlattı: "O gelecekse ben gelmem" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gerçekleştirilen "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG fabrikasını ziyaret etmemesiyle ilgili yaşanan süreci de anlattı.

"DANIŞIKLI DÖVÜŞTEN YANA"

Kılıçdaroğlu'nun bu ülkede nelerin olduğundan haberi olmadığını söyleyen Erdoğan, "Önce Togg'u ziyaret etmek istediğini yönetim kurulu başkanına söylüyor. Yönetim kurulu başkanı da Bay Kemal'in Togg'u ziyaret etmek istediğini söylediğinde ben de kendisine 'Fakat Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı yanına alacaksın' dedim. O da kendisine söyleyince 'Bakan gelirse o zaman gelmem' demiş. Danışıklı dövüşten yana. Togg'un birinci derecede sorumlusu Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. Bu devletin yatırımıdır, 5 tane babayiğidi bir araya getirmek suretiyle Togg'u kurduk. Samimi isen buyur, yanındaki ithal danışmanları al, bunlar da gelsin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Muhalefetin ne dünyanın ne de teknoloji alanında geldiği seviyeden habersiz olduğunu görüyoruz. Vizyon toplantılarına gelmeyi tenezzül etmeyen teknoloji komiserinin konuşması, millet teknoloji görsün diye pazarlamak cahillik alametidir, komiktir. Anlaşılan CHP'nin başındaki zâta zevahiri kurtarmak adına TEKNOFEST'e yaptığı kısa süreli ziyaret yeterli olmamış. Buradan kendisine yanında ithal danışmanlarını alarak Türkiye'de organize sanayi bölgeleri, ARGE merkezlerini, en azından Togg'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Bunlar bu ülkeyi ne sanıyorlar? Hadi git Baykar'a, al o ithal elemanları yanına. Git Baykar'a, görsünler. Bak bakalım İHA, SİHA, Akıncılar'a. Şimdi de yenisi geliyor. Kızılelma'yı görsünler. Allah nasip ederse, 1 ay içinde Kızılelma da havalanırsa olay farklı bir yöne gitmiş olacak. Bu bir aşağılık kompleksidir. Kendini tanımıyor, bilmiyor, kendini bilmeyen, tanımayan, dünyaya kendini tanıtabilir mi? Tanıtamaz. İngiltere'ye gitmiş, para alıp gelecekmiş.

"CHP'YE OY VEREN ARKADAŞLARIMIZA YAZIK EDECEK"

Sen hangi noktadasın, hangi parayı nasıl alacaksın? Bunları dünyada neyi nasıl yöneteceklerinden de haberi yok. Şu anda hiçbir temsil, yetkin olmadığı halde, daha önce İngiltere'deki lobilere gidip gelmeyi, oralarla görüşmeyi bu denli eleştiren sen şimdi ne oldu da Londra piyasalarında dolaşıyorsun. Benim milletim bu tür sağa sola savrulan bir muhalefete 20 yıldır nasıl yol vermediyse inanıyorum ki, bundan sonra da yol vermeyecektir. Belki o zaman arkası karanlık, sicili bozuk, ithal danışmanlardan medet ummak yerine bu toprakların yetiştirdiği değerlerden ilham alır. Diğer türlü Atatürk'ün hatırasına binaen CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza yazık edecektir yazık.

"2013'TE IMF İLE İŞİ BİTİRDİK"

Bildikleri tek şey var; IMF'den para alacaklarmış. Biz ise ne yaptık IMF'den bütün ipleri kopardık, dedik 'paranı al çek git'.İsim vermeyeceğim ama sizler kim olduğunu anlarsınız. Başbakanlığım döneminde o zamanlar bu işlere bakan şu anda 6'lı Masa'nın içinde olan bir tanesi. Davos'tayız. Benim Davos'a son gidişim. IMF'nin başındaki adamla oturup konuşuyoruz. Maliye Bakanı, 6'lı Masa'daki bu zat. Dedim ki, 'Sizin bizim siyasette yön verme hakkınız yok. Alacağınızı taksit taksit alıyorsunuz, bitti; ama siz siyaseten Türkiye'yi yönetme hakkına sahip değilsiniz. Türkiye'yi yöneten benim" dedim. 2013 son ödemeleri yaptık IMF ile işi bitirdik. Ondan sonra bizim IMF ile bağlantımız kalmadı. Tabii bizden sonra hala bunlar otellerin lobilerinde, CHP'den bir tanesi, İP'ten bir tanesi IMF'nin buraya gönderdiği kişilerle görüşmeler yaptılar, gizli oldular. Sonra 'yaparız' dediler. Her zaman yaparsınız, bugün de, yarın da yaparsınız. Ama bu millet ipini IMF'nin ellerine verenlere de bu ülkede siyasette yer vermez.

"BU BARONLAR IMF İLE ORTAK ÇALIŞANLARDIR"

Bu baronlar var ya, bu baronlar IMF ile ortak çalışanlardır. Hani para getirdi filan diyorlar ya. İşte paraları buradan getiriyorlar. Bu söyledikleri isimlerden bir tanesi önemlidir, Paşinyan'ın danışmanı. Ermenistan şu anda battı, şu anda gidiyor. Bunlar Ermenistan'ı kurtardılar mı? Türkiye'de bu millet AK Parti'den iradeyi alıp da size vereceğinizi mi düşünüyorsunuz. Allah'ın izniyle vermez. Ben milletimin şu andaki nabzını okuyorum. Her gittiğimiz yerde de gümbür gümbür herkes 2023'e hazırlanıyor. Yeter ki ana kademe, kadın kollarımız, gençlik kollarımız bu işlerde taviz vermesin. Hem kendine, hem sokağa güvenecek, kapı kapı dolaşmak suretiyle inşallah 2023'e hazırlanacak.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BÖYLE BİR DERDİMİZ YOK"

Bazen diyorlar ki, başbakanlık verecek, başkan yardımcılığı verecek. Şaşırdılar ya. Onun ötesinde birinci başkan yardımcılığını, ikinciyi, üçüncüyü kime verecek? Yarın bir de onların kavgası başlar. Masanın altında, dışında kalan var. Onların durumu ne olacak. Bizim Cumhur İttifakı olarak öyle bir derdimiz yok. Bunların yağma ittifakı gençlerimiz başta olmak üzere milletimize güven vermez. parayı vampir gibi kanımızı emmeyi bekleyen tefecilerden, karanlık küresel ağlardan, terör örgütlerinin insafından, kalkınmayı yaptıklarımızı yıkarak sağlamaktan sürekli her şeyi başkalarından bekleyen, hani derler ya celladına aşık maktul psikolojisiyle hareket eden böyle bir kafanın hangi tarafını ciddiye alarak tartışabiliriz ki."