Sanofi'de üst düzey görev değişiklikleri - Son Dakika
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Ekonomi

Sanofi'de üst düzey görev değişiklikleri

Sanofi, Avrasya Bölgesi, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Levant Bölgesi'ndeki faaliyetlerden sorumlu olacak üst düzey görev değişikliklerini duyurdu. Değişiklikler kapsamında Orhan Eren Avrasya Bölgesi Finans Direktörü & İlaç Finans İş Ortağı, Dr. Nurdan Bulur İlaç Medikal Direktörü & Ülke Medikal Lideri ve Dr. Özde Tırna Aşılar Medikal Direktörü olarak atandı.

29.08.2024 16:46
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Sanofi, Avrasya Bölgesi, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Levant Bölgesi'ndeki faaliyetlerden sorumlu olacak üst düzey görev değişikliklerini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanofi'de Avrasya Bölgesi olarak konumlandırılan Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'ı içine alan Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ürdün, Lübnan, Irak, Suriye ve Filistin'in oluşturduğu Levant Bölgesi'ndeki faaliyetlerden sorumlu olacak üst düzey görev değişiklikleri açıklandı.

İlgili değişiklikler kapsamında Orhan Eren, Avrasya Bölgesi Finans Direktörü & İlaç Finans İş Ortağı olarak atandı. Orhan Eren, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Enformatiği bölümünden mezun olduktan sonra, kariyerine 2010'da bankacılık sektöründe başladı.

2015'de Sanofi'ye katılan Eren, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans yüksek lisans programlarını tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında doktora derecesini aldı. Sanofi'de son olarak Türkiye, İran ve Levant Finans Direktörü olarak görev yapan Eren, yeni görevinde Avrasya Bölgesi Finans Direktörü ve İlaç Finans İş Ortağı olarak görev yapacak.

Kurumsal finans, hazine, finansal analiz, rekabet analizi, yatırımcı ilişkileri, finansal risk yönetimi ve stratejik planlama gibi geniş bir yelpazede yetkinliklere sahip olan Eren, aynı zamanda 2023'ten bu yana Sanofi'deki şirket içi kültürel dönüşüm süreçlerine de liderlik ediyor.

Avrasya Bölgesi, İlaç Medikal Direktörü & Ülke Medikal Lideri Dr. Nurdan Bulur oldu

Dr. Nurdan Bulur, Sanofi Avrasya Bölgesi İlaç Medikal Direktörü ve Ülke Medikal Lideri olarak atandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2005'te mezun olan Dr. Nurdan Bulur, sonrasında Belçika'da Universite Libre de Bruxelles (ULB)'de diyabet ve metabolizma alanında doktora eğitimi aldı. 2010'dan beri Sanofi Türkiye'de medikal alanda farklı tedavi alanlarını kapsayan çeşitli kademelerde sorumluluklar üstlenen Bulur'un, sağlık sektöründe zengin bir deneyimi bulunuyor.

Özellikli Tedaviler Türkiye, İran ve Levant Medikal Direktörü rolünden önce Sanofi Güney Afrika'da Ülke Medikal Lideri olarak çalışan Bulur, Türkiye, Rusya ve Ürdün'ün de içinde bulunduğu Avrasya Bölgesi'nin medikal liderliğini yapacak.

Sanofi Avrasya Bölgesi Aşılar Medikal Direktörü olarak Dr. Özde Tırna atandı

Dr. Özde Tırna, Sanofi Avrasya Bölgesi Aşılar Medikal Direktörü oldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2004'te mezun olan Tırna, ilaç ve aşı sektöründe 20 yılı aşkın bir deneyime sahip. Sanofi'de Türkiye, İran ve Levant bölgesinde aşı ekibine liderlik eden Tırna'nın da sorumluluk alanı genişledi ve Sanofi Avrasya Bölgesi Aşılar Medikal Direktörü olarak atandı.

2010'da Medikal Müdür olarak Sanofi'ye katılan Tırna, şimdi geniş bir coğrafyada Aşı Birimi'nin medikal faaliyetlerine liderlik edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanofi'de üst düzey görev değişiklikleri - Son Dakika

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