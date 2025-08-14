Şişecam, 900 Kadın İçin Eğitim Programı Başlatıyor

Şişecam, "Geleceğe İlerleyen Kadınlar" adını verdiği eğitim ve gelişim programıyla 9 ilde 900 kadının gelişimlerine katkı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, ilerlemesinin 90. yılını, toplumsal gelişime katkı sunacak bir sosyal sorumluluk projesiyle kutluyor.

Genç kadınların kendilerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyarak toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen programı hayata geçiren Şişecam, Türkiye genelinde faaliyet gösterdiği 9 ilde yaşayan 900 genç kadının bireysel ve mesleki gelişim yolculuğuna eşlik etmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Turkishe platformu işbirliğiyle hayata geçirilen ve teknoloji, inovasyon ve liderlik ekseninde şekillenen programın başvuruları 7 Eylül'e kadar devam edecek.

İstanbul, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Bursa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir ve Denizli'de yaşayan 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi veya yeni mezun genç kadınların başvurabileceği programda katılımcıları, STEM ve yapay zeka eğitimlerinden öz farkındalık atölyelerine, mentörlük ve rol model buluşmalarından proje geliştirme maratonlarına kadar uzanan kapsamlı bir gelişim yolculuğu bekliyor.

Program boyunca, Şişecam liderleri ve alanında uzman isimler genç kadınlara yol gösterecek, hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine destek olacak.

Şişecam'ın kadınlara aynı değerleri aktarmayı amaçladığı programın sonunda katılımcılar, sadece bilgi ve beceri kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda topluma katkı sağlayacak projelerle etki oluşturacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının kalkınması ve bilimsel düşüncenin temel değerleri oluşturduğu, katılımcıların deneyimlerini paylaşma ve birbirinden öğrenmesine imkan tanıyan programda eğitimler Eylül 2025-Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılar gelecek yıl mart ayında programdan mezun olacak.