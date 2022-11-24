Bakan Soylu tek tek Düzce'deki depremzedelere yapılacak yardımları açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum Düzce Valiliği'nde yapılan koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, açıklamasında yaralı sayısı hakkında bilgi verirken, depremde maddi zarara uğramış olan vatandaşlara yapılacak yardımlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Depremde 93 vatandaşımız yaralandı, 6 kişinin tedavisi sürüyor. Gerekli temasları tetkikleri ve değerlendirmeleri yaptık. Atacağımız adımları belirlemeye çalıştık. Bu çerçeve içerisinde afete müdahale için toplam 3 bin 748 personel bu depremde görev aldılar ve halen almaya devam ediyor. 19 bölgede çadır alanları oluşturduk. Vatandaşlarımızı buralarda ve kapalı spor salonlarında misafir ediliyor. Şu ana kadar 20 bine yakın battaniye, 600'e yakın ısıtıcı dağıtıldı."

"AFAD BAŞKANLIĞIMIZ 16 MİLYON ÖDENEK GÖNDERDİ"

3 bin 450 hasar tespit talebinin 818'inin hasar tespiti yapıldı. Yarın da bir bu kadar daha tespit edilmiş olacak. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Aile Bakanlığımız 1 milyon, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 10 milyon, AFAD Başkanlığımız 16 milyon ödenek gönderdi. Burada vatandaşımız yalnız bırakmayacağız.

"90 BİN LİRA EŞYA, 30 BİN LİRA TAŞINMA YARDIMI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

"Ağır hasarlı konutlarımız var. Eğer eşyasını alamayacak durumdaysa 90 bin liraya kadar eşya yardımı sağlayacağız. Aynı zaman da 30 bin lira kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Ağır hasarlı konutlarda kiracılar varsa 15 bin lira taşınma yardımı sağlayacağız. Eşya hasarlarının da tazmini için de 5 bin liraya kadar karşılanmış olacak. Çatı hasarlarıyla ilgili de 5 bin lirada 15 bin liraya kadar karşılayacağız. Esnaflarımızı da yalnız bırakmayacağız. Diğer afetlerde de yaptığımız gibi onların da zararları ile ilgili de adımları gerçekleştirmiş olacağız."

Bakan Kurum'un açıklamalarının detayları şu şekilde:

"Vatandaşımız ne ihtiyacı varsa yerinde tespit edip çözmek için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hasar gören tüm mahallerimizde ağır hasarlı binalarımızda gittik tespitlerimizi yaptık. Bir taraftan geçici barınma ve gıda ihtiyaçları giderilirken bir taraftan da hasar tespiti çalışmaları başlattık. Sahada 600'ü aşkın hasar tespit çalışması yürüten arkadaşımız var. Riskli gördüğümüz binalarda gerekli her türlü tespit yapılıyor. Bize gelen taleplerin büyük bir kısmını hallettik."

"71 BİNA AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLDİ"

"Toplamda 4 bin 316 binada hasar tespit çalışmalarımız yapıldı. Gölyaka'da 2 Merkez'de 4 olmak üzere 6 binamızı acil yıkılacak olarak belirledik. Cumayeri'nde 7 bina, 9 bağımsız bölüm, Kilimli'de 5 bina 9 bağımsız bölüm, Gölyaka'da 23 bina 42 bağımsız bölüm, Gümüşova'da 9 bina 16 bağımsız bölüm, merkezde 21 bina 31 bağımsız bölüm olmak üzere Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina ve 134 bağımsız bölüm tespit edildi."

NELER YAŞANMIŞTI?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi.

93 KİŞİ YARALANDI

6.8 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, birçok ilde şiddetini gösterdi. Özellikle İstanbul ve Kocaeli'de depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin son durumu paylaşarak 68 yaralının olduğunu aktardı. Koca, "Toplam 93 yaralımız var. Bu yaralıların 26'sı hastanede yatış yapılarak takip ediliyor. Ağır yaralımız dışında diğer vatandaşlarımızın genel durumları iyi, herhangi bir ciddi sorunları yok." bilgisini paylaştı. Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

"CUMA GÜNÜ DE OKULLARI TATİL YAPTIK"

Düzce Valisi Cevdet Atay il genelinde eğitim öğretime 24 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verildiğini açıklamasının ardından 25 Kasım 2022 tarihinde de okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Atay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler okullarımı cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi günü okullarımızda görüşmek üzere" şeklinde paylaşım yaptı. Böylece 24-25 Kasım 2022 günleri Düzce'de il genelinde tüm okullarda eğitime ara verildi.