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Son dakika: Bakan Varank, Rekabetçi Sektörler Programı'nın faydalanıcılarıyla buluştu - Son Dakika

Son dakika: Bakan Varank, Rekabetçi Sektörler Programı'nın faydalanıcılarıyla buluştu

18.11.2021 21:39
Son dakika: Bakan Varank, Rekabetçi Sektörler Programı'nın faydalanıcılarıyla buluştu

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcılarıyla İstanbul'da bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcılarıyla İstanbul'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Varank, 8 ilden 22 projenin temsilcisinin bir araya geldiği "Tecrübe Paylaşımı ve Ağ Oluşturma Çalıştayı"nda, sahadaki proje faydalanıcılarının tecrübelerini paylaşmalarının değerli olduğunu belirtti.

Faydalanıcılara kendilerini zorlayan süreçlerin olup olmadığını soran Varank, proje uygulamalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Varank'a KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt eşlik etti.

8 ilden 22 proje temsilcisi sunum yaptı

Etkinliğin ilk gününde yerli yeni tip koronavirüs aşı ve ilaçlarının geliştirilmesinden otonom araçlara, dijital oyun sektöründen yosundan yakıt elde edilmesine, kanserle mücadeleden dijital dönüşüme kadar pek çok alanda çalışılan projelerin faydalanıcıları deneyimlerini anlattı.

Serbest tartışmaların da yapıldığı oturumlarda, 8 ilden 22 proje temsilcisi, projelerinin konusu, amacı, mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlara ilişkin sunum yaptı.

Etkinliğin ikinci günü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre Lys'in açılış konuşmalarıyla başlayacak ve sonrasında faydalanıcılara Bakan Varank tarafından plaketleri verilecek.

Etkinlik kapsamında yarın "Dijital ve Teknolojik Dönüşümde Üniversite-Sanayi İşbirliği Arayüzleri" başlıklı panel düzenlenecek.

Panelde, Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde desteklenen ve üniversite-sanayi iş birliğini sağlayan örnek projelerin temsilcileri, dijital ve teknolojik dönüşüm konularını ele alacak. Sonrasında üniversite-sanayi iş birliği ara yüzlerinin bu dönüşümdeki yeri, gelecek dönemde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların hangi yeni politika ve projelerle karşılanabileceği konuları masaya yatırılacak.

Etkinlik 'Sürdürülebilirlik' başlıklı oturumla sona erecek

Panelde, İstanbul Okan Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Behiç Alankuş, "Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu", Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Rana Sanyal, "Yaşam Bilimleri KOBİ'lerinin Küresel Rekabetçiliğini Artırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları", Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneğinden Burak Özaydemir, "Sanayi 4.0 Yetkinlik Merkezi Kurulması ile Türkiye'de KOBİ'erin Dijital Dönüşümü" projesi ile ilgili konuşacak. Etkinlik, öğleden sonra yapılacak 'Sürdürülebilirlik' başlıklı oturumla sona erecek.

260 milyon avro tahsis edildi

Yaratıcı ve inovatif çalışmalar yapan kuruluşların kapasitelerini güçlendirerek bunların yurt içinde ve Avrupa Birliği (AB) pazarında rekabet edebilirliklerini artırmayı hedefleyen Rekabetçi Sektörler Programı, IPA II döneminde tüm Türkiye'yi kapsayacak.

Program dahilinde desteklenecek projeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaklaşık 260 milyon avro tahsis edildi. Rekabetçi Sektörler Programı ile Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere dış ticaret açığını azaltmak ve verimliliği artırarak Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak amaçlanıyor.

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye Cumhuriyeti ile AB arasındaki mali iş birliği programı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Yaklaşık 800 milyon avro bütçeli mali iş birliği programı, 2007'den bu yana uygulanıyor. Programla Türkiye'nin farklı bölgelerinde sanayicilerin, KOBİ'ler ile girişimcilerin rekabet güçleri artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması hedefleniyor.

Program ve desteklenen projelere ilişkin ayrıntılı bilgiye "rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Rekabetçi Sektörler Programı, Mustafa Varank, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Bakan Varank, Rekabetçi Sektörler Programı'nın faydalanıcılarıyla buluştu - Son Dakika Ekonomi


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