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Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

23.11.2021 10:49
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

"Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: İşverene değil, işçiye destek vereceğiz" , "Marketlerde un, yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de kota geldi!" , gibi son 24 saat içinde ekonomi dünyasından derlenen son dakika haberlerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

"Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine Karamollaoğlu tepki gösterdi: Algı yönetimi" , "Dolar ve altın kuru" , "Bakan Dönmez'in "6 milyar lira tasarruf sağladık" sözlerine rağmen sabit saat uygulamasına tepkiler dinmiyor" gibi ekonomi dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

BAKAN DÖNMEZ'İN "6 MİLYAR TASARRUF SAĞLADIK" SÖZLERİNE RAĞMEN SABİT SAAT UYGULAMASINA TEPKİLER DİNMİYOR

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sabit saat uygulaması sayesinde yaklaşık 6 milyar liralık tasarruf sağlandığını açıklamasına rağmen işe ve okula zifiri karanlıkta gidip gelmek zorunda kalan vatandaşların uygulamaya yönelik tepkisi dinmiyor. Sosyal medya platformlarını eleştiri yağmuruna tutan çok sayıda kullanıcı sabit saat uygulamasına son verilmesi konusunda çağrı üstüne çağrı yapıyor.

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BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: İŞVERENE DEĞİL, İŞÇİYE DESTEK VERECEĞİZ

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pazarlık görüşmelerini ilk haftada bitirme taraftarı olduklarını söyledi. Bakan Bilgin, yeni dönemde işverene değil işçiye destek vereceklerini vurguladı. Kademeli ve bölgesel asgari ücret tartışmalarına ilişkin de konuşan Bilgin, uygulamanın yasalarımıza uygun olmadığını belirtti.

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MARKETLERDE UN, YAĞ VE ŞEKERDEN SONRA TÜRK KAHVESİNE DE KOTA GELDİ!

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Son dönemlerde peş peşe gelen zamlar sonrasında şimdi de kota sorun ortaya çıktı. Bazı marketlerde yağ, şeker ve un reyonlarının önünde, ürünlerin satışlarının sadece 1 adetle sınırlandırıldığı açıklandı. Bunun üzerine vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yaparken, Tarım marketlerinden görüntüler şoke etti.

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KILIÇDAROĞLU'NUN PAZAR ALIŞVERİŞİNDE EN ÇOK DUYDUĞU CÜMLE "BİZİ KURTARIN!"

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Çukurambar pazarına giderek alışveriş yapmıştı. Pazarda yaşananlara dair izlenimlerini anlatan Kılıçdaroğlu, pazarcı esnafından en çok duyduğu cümlenin "Ne olursunuz bizi kurtarın" olduğunu söylerken, "Bu kadar içten bir haykırışı emin olun duymamıştım. İnsanlar alışverişe gelmişler fakat anlaşılıyor ki sıkıntı var" dedi.

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SON DAKİKA! DOLAR NE KADAR?

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Bugün 23 Kasım 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 11,91 seviyesini aşarak yeni rekorunu kaydetti. Saat 10:41 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 11,91 TL ve satış fiyatı ise 11,88 TL oldu.

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SON DAKİKA! ALTIN NE KADAR?

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Gram altın alış: 663,2

Gram altın satış: 663,8

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ERDOĞAN'IN "EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI" SÖZLERİNE KARAMOLLAOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ: ALGI YÖNETİMİ

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası sarf ettiği, "Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız" sözleri Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun tepkisini çekti. Algı yönetimi vurgusu yapan Karamollaoğlu, "Zam değil; 'güncelleme', yüksek döviz kuru değil; 'rekabetçi kur', ekonomik kriz değil; 'ekonomik kurtuluş savaşı' diyerek yaşadığımız sorunlar ortadan kalkmıyor, aksine problemlerimiz derinleşiyor." dedi.

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Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Recep Tayyip Erdoğan, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika
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