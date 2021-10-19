Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Türkiye'nin yıllık altın üretimi 11 ton artacak, 1 Ocak 2022 itibarıyla memurların fazla mesaileri farklı bir oranda ücretlendirilecek gibi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

İSTANBUL'DA TAKSİCİLER İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

İstanbul'da taksi sorunu resmen sarı çileye dönmüş halde. Kısa mesafe almayan, yolcu seçen taksiciler adeta vatandaşı çileden çıkartıyor. İBB'den konuya dair dikkat çeken bir hamle geldi. Plaka tahsisinde yeni bir sisteme geçen İBB, satışta şoförlük mesleğinin geçim kaynağı olması şartını arayacak. Böylece plaka ağalığının önüne geçilmesi hedefleniyor. İBB Sözcüsü Murat Ongun, taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabının bugün hayata geçtiğini belirtti.

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SAAT BAŞI FAZLA MESAİ ÜCRETİ YÜZDE 12,5 ARTACAK

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12,5 artacak. 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022'den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,54 lira yerine 2,85 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

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PAKETLENMİŞ GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ OYUN DEŞİFRE OLDU

Döviz ve enerji fiyatlarındaki artışa, ambalaj sektöründe yaşanan hammadde krizi de eklenince stokçular ve zam fırsatçıları yine devreye girdi. Özellikle paketlenmiş gıda ürünlerinde ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Üretici firmalar bu durumu bahane ederek fiyatlara fahiş zam yaparken, birçok ürün grubunda da stok yapmaya başladı. Marketlere az sayıda ürün verilirken, bazı ürünlere bir günde yüzde 90 zam yapıldı.

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TÜRKİYE'NİN ALTIN ÜRETİMİNİ BÜYÜTECEK

Altın Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Muhterem Köse; Balıkesir, Bilecik, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da 1,1 milyar dolarlık 5 yeni altın madeni yatırımının devreye girmesiyle Türkiye'nin yıllık altın üretiminin 11 ton artacağını açıkladı. Köse, 5 projenin 2023'e kadar tamamlanmasının planlandığını belirterek, "2 bin 650 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.

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FAHİŞ FİYAT TARTIŞMALARINA BİM'DEN CEVAP GELDİ

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, gıda fiyatlarındaki yüksek artışın sorumlusu olarak market zincirlerinin gösterilmesini kabul etmediklerini açıkladı. Aykaç, "Bizler üzerinden kamuoyunu yönlendirmek kolaycılıktan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

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