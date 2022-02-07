Son Dakika: Enerji Bakanı Dönmez'den Isparta'da devam eden elektrik kesintisiyle ilgili açıklama: Enerjisiz şebekemiz kalmadı

Karantinadaki Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslendi! Verdiği mesaj ise çok açıktı

Isparta'da perşembe günü başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte elektrik kesintisi oldu. Yaklaşık 4 gündür enerjiye ulaşamayan vatandaşlar zor günler geçirirken ekiplerin amansız mücadelesi de devam ediyordu. Kesinti nedeniyle bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Şubat Perşembe günü Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı yaşandığını ve buna bağlı olarak şebekelerde buz yüküne dayalı ciddi hasarlar oluştuğunu belirtti.

"ENERJİSİZ ŞEBEKE KALMADI"

Sahada 600'e yakın personel, 200'e aşkın iş makinesi ile çalışmaların devam ettiğini dile getiren Dönmez, şunları söyledi:

" Sivas'tan, Yozgat'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Hatay, Denizli gibi birçok ilimizden buraya olaya müdahale etmek üzere teknik personel çağrıldı. Onların 7/24 durmaksızın gece gündüz çalışarak yapmış oldukları mücadele sonunda Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmamıştır. Şu anda son olayın, son arızanın bulunduğu yerdeyiz."

EKİPLERE TEŞEKKÜR

Tüm ekiplerin fedakarca çalıştığını belirten Dönmez, çalışmaları sabırla, anlayışla, sağduyu ile karşılayan Ispartalılara da teşekkür etti.

"EKİPLER KIRSALA YÖNLENDİRİLECEK"

Kırsaldaki çalışmaların devam ettiğini aktaran Dönmez, "İlk etapta 113 bin abonemiz bu bölgede enerjisiz kalmıştı, şu anda ekiplerimizi merkezdeki işlerini bitirir bitirmez kırsala, köylere doğru yönlendiriyoruz. İnşallah yarın, büyük oranda kırsaldaki arızaları da gidermiş olacağız." dedi.

"SAYAÇLAR OKUNUYOR" İDDİALARINA YANIT

Sosyal medyada ciddi bilgi kirliliği yaşandığını dile getiren Dönmez, "(Özellikle vatandaşların sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor) şeklinde bilgi kirliliği var. Bunların aslı yok, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu zorlu süreçte bizlere duasını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dönmez, Isparta başta olmak üzere çevre illere de afetten dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.